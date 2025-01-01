Mighty Insights
Perspectivas más profundas para ayudarte a crecer más rápido
Descubre qué funciona y observa cómo tu rendimiento se dispara con nuestro completo paquete de analítica.
Explora paneles de control completos
Encuentra a los principales contribuyentes
Identifica contenido popular
Paneles robustos
Analiza tu comunidad a través de gráficos y diagramas detallados y atractivos
Obtén una visión general—o profundiza. Y haz crecer tu comunidad con decisiones guiadas por los datos.
Métricas de usuarios activos de un vistazo
Filtrar por función
Reportes de ingresos detallados
Encuentra tus superestrellas
Detecta y celebra rápidamente a los mejores miembros
Accede a los datos que necesitas para construir una cultura de embajadores.
Datos de actividad y participación de miembros
Tabla de clasificación del programa de embajadores
Explora la actividad en Espacios y en toda la red
Mira qué está funcionando
Construye sobre el contenido que más les gusta a tus miembros
Descubre los patrones y convierte tus mayores logros en un impulso masivo.
Filtrar por tipo de participación
Explora tendencias de fecha y hora
Visibilidad total en cada nivel
