Insertos
Lleva tus herramientas favoritas a la fiesta
Si está en internet, probablemente funcione con Mighty. Añade fácilmente formularios, encuestas, presentaciones, programación, tu clon IA... y más.
URLs o fragmentos de código
Sin APIs: solo copia y pega
Disponible en toda tu comunidad
Úsalos en cursos, publicaciones y páginas
Funcionalidad total en web y móvil
Conecta fácilmente las herramientas que necesitas
Integración
Mighty se lleva bien con otros
No necesitas descartar lo que ya te funciona. Las integraciones plug-and-play te permiten enfocarte menos en configuraciones (y más en lo que te apasiona).
Zoom nativo
Genera enlaces para eventos en segundos
Con Mighty, puedes transmitir en vivo en segundos con streaming integrado, o conectar fácilmente con Zoom.
Lanza reuniones y transmite en vivo cuando lo desees
Conecta Zoom y crea enlaces al instante
Una conexión integrada lo hace simple e intuitivo
Kit de conexión
Mantén tu alcance siempre enfocado
Con la integración exclusiva Kit de Mighty, asegúrate de que tu comunidad y tu comunicación estén perfectamente alineadas.
Sincroniza automáticamente miembros
Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit
Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas
Kit de conexión
Mantén tu alcance siempre enfocado
Con la integración exclusiva Kit de Mighty, asegúrate de que tu comunidad y tu comunicación estén perfectamente alineadas.
Sincroniza automáticamente miembros
Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit
Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas
Zapier
Automatiza como quieras
Amplía las automatizaciones nativas con la integración de Mighty para Zapier, combinando disparadores y acciones sin límites.
Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier
Asistentes para la creación de contenido
Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil
Códigos de seguimiento
Agrega fragmentos de tus servicios favoritos
Conexiones simples y optimizadas te dan la libertad de monitorear todos los insights que te interesan.
Soporte para Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Códigos de seguimiento
Agrega fragmentos de tus servicios favoritos
Conexiones simples y optimizadas te dan la libertad de monitorear todos los insights que te interesan.
Soporte para Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.