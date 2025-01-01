Insertos

URLs o fragmentos de código

Sin APIs: solo copia y pega

Disponible en toda tu comunidad

Úsalos en cursos, publicaciones y páginas

Funcionalidad total en web y móvil

Conecta fácilmente las herramientas que necesitas

Integración

Mighty se lleva bien con otros

No necesitas descartar lo que ya te funciona. Las integraciones plug-and-play te permiten enfocarte menos en configuraciones (y más en lo que te apasiona).

Zoom nativo

Genera enlaces para eventos en segundos

Con Mighty, puedes transmitir en vivo en segundos con streaming integrado, o conectar fácilmente con Zoom.

Lanza reuniones y transmite en vivo cuando lo desees

Conecta Zoom y crea enlaces al instante

Una conexión integrada lo hace simple e intuitivo

Native Zoom
Connect Kit

Connect Kit

Zapier

Automatiza como quieras

Amplía las automatizaciones nativas con la integración de Mighty para Zapier, combinando disparadores y acciones sin límites.

Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier

Asistentes para la creación de contenido

Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil

Zapier
Tracking Codes

Tracking Codes

