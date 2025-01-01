Mighty Insights
Des analyses plus poussées pour vous aider à croître plus vite
Voyez ce qui fonctionne et regardez vos performances décoller grâce à notre suite d'analyses complète.
Explorez des tableaux de bord détaillés
Trouvez les plus grands contributeurs
Identifiez les contenus populaires
Tableaux de bord robustes
Analysez votre communauté à l’aide de superbes graphiques et tableaux détaillés
Obtenez une vue d’ensemble—ou approfondissez. Développez votre communauté avec des décisions guidées par les données.
Indicateurs d’utilisateurs actifs en un clin d’œil
Filtrer par fonctionnalité
Rapports de revenus détaillés
Trouver vos superstars
Repérez et célébrez rapidement les membres les plus actifs
Obtenez les données nécessaires pour bâtir une culture d’ambassadeur.
Données d'activité et d'engagement des membres
Classement du programme ambassadeur
Explorez l’activité dans les Espaces et à travers tout le réseau
Voir ce qui fonctionne
Capitalisez sur le contenu préféré de vos membres
Découvrez les schémas et transformez vos plus grands succès en un puissant élan.
Filtrer par type d’engagement
Analysez les tendances des dates et heures
Visibilité totale à chaque niveau
