Intégrations
Amenez vos outils préférés à la fête
Si c’est sur internet, ça fonctionne sûrement avec Mighty. Ajoutez facilement formulaires, questionnaires, diaporamas, agendas, votre clone IA... et bien plus.
URLs ou extraits de code
Aucune API nécessaire — copiez et collez simplement
Disponible dans toute votre communauté
Utilisez-les dans les cours, publications et pages
Fonctionnalité complète sur web et mobile
Connectez facilement les outils dont vous avez besoin
Intégration
Mighty fonctionne bien avec d'autres outils
Pas besoin de se défaire de ce qui fonctionne déjà. Les intégrations plug-and-play vous permettent de passer moins de temps sur la configuration (et plus sur ce qui vous motive).
Zoom natif
Générez des liens pour les événements en quelques secondes
Avec Mighty, vous pouvez diffuser en direct en quelques secondes grâce au livestream intégré, mais vous pouvez aussi facilement connecter Zoom.
Lancez des réunions et allez en direct quand vous le voulez
Connectez Zoom et créez des liens instantanément
Une connexion intégrée le rend simple et intuitif
Kit de connexion
Ciblez toujours parfaitement vos prises de contact
Grâce à l'intégration exclusive Kit de Mighty, vous pouvez parfaitement aligner votre communauté et votre communication.
Synchronise automatiquement les membres
Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit
Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions
Zapier
Automatisez comme vous voulez
Allez plus loin avec les automatisations natives grâce à l’intégration Zapier de Mighty pour combiner à l’infini déclencheurs et actions.
Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier
Assistants pour création de contenu
Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace
Codes de suivi
Ajoutez des extraits de vos services préférés
Des connexions simples et rationalisées vous donnent la liberté de garder un œil sur toutes les données qui comptent pour vous.
Prise en charge de Google Analytics
Pixel Meta
Pixel TikTok
