Intégrations

Amenez vos outils préférés à la fête

Si c’est sur internet, ça fonctionne sûrement avec Mighty. Ajoutez facilement formulaires, questionnaires, diaporamas, agendas, votre clone IA... et bien plus.

Démarrer votre essai gratuit

d'après plus de 80k évaluations

URLs ou extraits de code

Aucune API nécessaire — copiez et collez simplement

Disponible dans toute votre communauté

Utilisez-les dans les cours, publications et pages

Fonctionnalité complète sur web et mobile

Connectez facilement les outils dont vous avez besoin

Intégration

Mighty fonctionne bien avec d'autres outils

Pas besoin de se défaire de ce qui fonctionne déjà. Les intégrations plug-and-play vous permettent de passer moins de temps sur la configuration (et plus sur ce qui vous motive).

Zoom natif

Générez des liens pour les événements en quelques secondes

Avec Mighty, vous pouvez diffuser en direct en quelques secondes grâce au livestream intégré, mais vous pouvez aussi facilement connecter Zoom.

Lancez des réunions et allez en direct quand vous le voulez

Connectez Zoom et créez des liens instantanément

Une connexion intégrée le rend simple et intuitif

Native Zoom
Connect Kit

Kit de connexion

Ciblez toujours parfaitement vos prises de contact

Grâce à l'intégration exclusive Kit de Mighty, vous pouvez parfaitement aligner votre communauté et votre communication.

Synchronise automatiquement les membres

Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit

Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions

Kit de connexion

Ciblez toujours parfaitement vos prises de contact

Grâce à l'intégration exclusive Kit de Mighty, vous pouvez parfaitement aligner votre communauté et votre communication.

Synchronise automatiquement les membres

Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit

Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions

Connect Kit

Zapier

Automatisez comme vous voulez

Allez plus loin avec les automatisations natives grâce à l’intégration Zapier de Mighty pour combiner à l’infini déclencheurs et actions.

Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier

Assistants pour création de contenu

Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace

Zapier
Tracking Codes

Codes de suivi

Ajoutez des extraits de vos services préférés

Des connexions simples et rationalisées vous donnent la liberté de garder un œil sur toutes les données qui comptent pour vous.

Prise en charge de Google Analytics

Pixel Meta

Pixel TikTok

Codes de suivi

Ajoutez des extraits de vos services préférés

Des connexions simples et rationalisées vous donnent la liberté de garder un œil sur toutes les données qui comptent pour vous.

Prise en charge de Google Analytics

Pixel Meta

Pixel TikTok

Tracking Codes

Créer le lien

Sur Mighty, tout est fait pour s'intégrer et simplifier votre expérience.

Commencer

Produit

CommunautéCoursMembresMarketingPaiementsAdminCohost IA

Extensions

APIIntégrationsIntégrationsAutomatisations

Tarification

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTous les plans

Mighty Pro

Fonctionnalités ProServices ProÉtudes de cas ProOrganisations à but non lucratif

Services

StratégieConceptionMigrationMighty Experts

Ressources

LivrePodcastMasterclassÉtudes de casMomentum ListFormation ProduitCentre d’aide

Entreprise

À proposCarrièresCentre de confianceConditions d'utilisation du servicePolitique de confidentialitéAccessibilité

Comparatifs

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Téléchargez l’application

Démarrez votre essai gratuit

14 jours. Aucune carte de crédit requise.

Produit

CommunautéCoursMembresMarketingPaiementsAdminCohost IA

Extensions

APIIntégrationsIntégrationsAutomatisations

Tarification

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTous les plans

Mighty Pro

Fonctionnalités ProServices ProÉtudes de cas ProOrganisations à but non lucratif

Services

StratégieConceptionMigrationMighty Experts

Ressources

LivrePodcastMasterclassÉtudes de casMomentum ListFormation ProduitCentre d’aide

Entreprise

À proposCarrièresCentre de confianceConditions d'utilisation du servicePolitique de confidentialitéAccessibilité

Comparatifs

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Tous droits réservés.

© 2025 Mighty Networks. Tous droits réservés.