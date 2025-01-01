Mighty Insights

Approfondimenti migliori per aiutarti a crescere più velocemente

Scopri cosa funziona e guarda le tue performance crescere con la nostra suite analitica avanzata.

Inizia la tua Prova Gratuita

da oltre 80.000 valutazioni

Hero Image

Scopri dashboard avanzate

Trova i migliori contributori

Identifica i contenuti popolari

Dashboard Avanzate

Analizza la tua community con grafici e tabelle dettagliati e accattivanti

Ottieni una panoramica—o approfondisci. E fai crescere la tua community con decisioni basate sui dati.

Metriche utenti attivi a colpo d'occhio

Filtra per funzionalità

Report dettagliati sulle entrate

Robust Dashboards
Find Your Superstars

Trova le Tue Superstar

Individua e celebra velocemente i membri migliori

Ottieni i dati di cui hai bisogno per costruire una cultura da ambasciatori.

Dati su attività e coinvolgimento dei membri

Classifica programma Ambassador

Esplora l’attività negli Spazi e in tutta la rete

Trova le Tue Superstar

Individua e celebra velocemente i membri migliori

Ottieni i dati di cui hai bisogno per costruire una cultura da ambasciatori.

Dati su attività e coinvolgimento dei membri

Classifica programma Ambassador

Esplora l’attività negli Spazi e in tutta la rete

Find Your Superstars

Vedi cosa funziona

Costruisci sui contenuti che i tuoi membri amano di più

Scopri i modelli e trasforma le tue vittorie più grandi in uno slancio enorme.

Filtra per tipo di coinvolgimento

Esplora le tendenze di data e orario

Piena visibilità a tutti i livelli

See What’s Working

Traccia i tuoi successi con Mighty Insights™

Inizia ora

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiAdminAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastMasterclassCase StudyMomentum ListFormazione sul prodottoCentro assistenza

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Scarica l’app

Inizia la tua prova gratuita

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiAdminAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastMasterclassCase StudyMomentum ListFormazione sul prodottoCentro assistenza

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Tutti i diritti riservati.

© 2025 Mighty Networks. Tutti i diritti riservati.