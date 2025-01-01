Mighty Insights
Approfondimenti migliori per aiutarti a crescere più velocemente
Scopri cosa funziona e guarda le tue performance crescere con la nostra suite analitica avanzata.
Scopri dashboard avanzate
Trova i migliori contributori
Identifica i contenuti popolari
Dashboard Avanzate
Analizza la tua community con grafici e tabelle dettagliati e accattivanti
Ottieni una panoramica—o approfondisci. E fai crescere la tua community con decisioni basate sui dati.
Metriche utenti attivi a colpo d'occhio
Filtra per funzionalità
Report dettagliati sulle entrate
Trova le Tue Superstar
Individua e celebra velocemente i membri migliori
Ottieni i dati di cui hai bisogno per costruire una cultura da ambasciatori.
Dati su attività e coinvolgimento dei membri
Classifica programma Ambassador
Esplora l’attività negli Spazi e in tutta la rete
Vedi cosa funziona
Costruisci sui contenuti che i tuoi membri amano di più
Scopri i modelli e trasforma le tue vittorie più grandi in uno slancio enorme.
Filtra per tipo di coinvolgimento
Esplora le tendenze di data e orario
Piena visibilità a tutti i livelli
