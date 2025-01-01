Incorporamenti

Porta i tuoi strumenti preferiti alla festa

Se è su Internet, probabilmente funziona con Mighty. Aggiungi facilmente moduli, sondaggi, slideshow, calendari, il tuo clone AI…e altro ancora.

URL o snippet di codice

Nessun API necessaria—basta copia e incolla

Disponibile in tutta la tua community

Usale in corsi, post e pagine

Funzionalità completa su web e mobile

Collega facilmente gli strumenti di cui hai bisogno

Integrazione

Mighty si integra bene con altri strumenti

Non è necessario abbandonare ciò che già funziona per te. Le integrazioni plug-and-play ti permettono di concentrarti meno sulla configurazione (e di più su ciò che ti appassiona).

Zoom nativo

Genera link per eventi in pochi secondi

Con Mighty puoi andare live in pochi secondi con il livestreaming integrato, ma puoi anche collegare facilmente Zoom.

Lancia incontri e vai live quando vuoi

Collega Zoom e crea link istantaneamente

Una connessione integrata la rende semplice e intuitiva

Native Zoom
Connect Kit

Connect Kit

Mantieni il tuo outreach sempre mirato

Con l’integrazione esclusiva Kit di Mighty, puoi assicurarti che la tua community e le tue comunicazioni siano perfettamente allineate.

Sincronizza automaticamente i membri

Moduli di contenuto Bright Mighty direttamente nel tuo editor Kit

Usa i tag per segmentare automaticamente i membri per campagne e promozioni mirate

Connect Kit

Mantieni il tuo outreach sempre mirato

Con l’integrazione esclusiva Kit di Mighty, puoi assicurarti che la tua community e le tue comunicazioni siano perfettamente allineate.

Sincronizza automaticamente i membri

Moduli di contenuto Bright Mighty direttamente nel tuo editor Kit

Usa i tag per segmentare automaticamente i membri per campagne e promozioni mirate

Connect Kit

Zapier

Automatizza come preferisci

Estendi le automazioni native con l'integrazione Mighty per Zapier per combinazioni illimitate di trigger e azioni.

Libreria in espansione di trigger e azioni Zapier

Assistenze per la creazione di contenuti

Connessioni semplici per rendere la gestione dell'iscrizione a network e Spazi un gioco da ragazzi

Zapier
Tracking Codes

Codici di Tracciamento

Aggiungi snippet dai tuoi servizi preferiti

Connessioni semplici e fluide ti danno la libertà di tenere d'occhio tutti gli insight che contano per te.

Supporto per Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Codici di Tracciamento

Aggiungi snippet dai tuoi servizi preferiti

Connessioni semplici e fluide ti danno la libertà di tenere d'occhio tutti gli insight che contano per te.

Supporto per Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

Crea la connessione

Su Mighty, tutto è progettato per essere integrato e semplificare.

Inizia ora

