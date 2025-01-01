Embeds

Breng je favoriete tools mee naar het feest

Als het op internet staat, werkt het waarschijnlijk met Mighty. Voeg makkelijk formulieren, enquêtes, slideshows, agenda's, je AI-clone... en meer toe.

URL’s of codefragmenten

Geen API’s nodig—gewoon kopiëren en plakken

Beschikbaar in je hele community

Gebruik ze in cursussen, berichten & pagina’s

Volledige functionaliteit op web en mobiel

Verbind moeiteloos de tools die je nodig hebt

Integratie

Mighty werkt goed samen met anderen

Wat goed werkt hoef je niet te laten vallen. Plug-and-play integraties zorgen dat je je minder hoeft te focussen op de opzet (en meer op wat je motiveert).

Native Zoom

Genereer binnen enkele seconden links voor evenementen

Met Mighty kun je binnen enkele seconden live gaan met ingebouwde livestreaming, maar je verbindt ook makkelijk Zoom.

Start vergaderingen en ga live wanneer je wilt

Koppel Zoom en maak direct links aan

Een ingebouwde connectie maakt het eenvoudig & intuïtief

Native Zoom
Zapier

Automatiseer op jouw manier

Bouw verder op native automatiseringen met Mighty’s Zapier-integratie voor eindeloze combinaties van triggers en acties.

Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties

Assistenten voor contentcreatie

Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt

Zapier
Maak de connectie

Op Mighty is alles gebouwd om te integreren en ontworpen om te vereenvoudigen.

Aan de slag

