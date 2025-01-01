Embeds
Breng je favoriete tools mee naar het feest
Als het op internet staat, werkt het waarschijnlijk met Mighty. Voeg makkelijk formulieren, enquêtes, slideshows, agenda's, je AI-clone... en meer toe.
URL’s of codefragmenten
Geen API’s nodig—gewoon kopiëren en plakken
Beschikbaar in je hele community
Gebruik ze in cursussen, berichten & pagina’s
Volledige functionaliteit op web en mobiel
Verbind moeiteloos de tools die je nodig hebt
Integratie
Mighty werkt goed samen met anderen
Wat goed werkt hoef je niet te laten vallen. Plug-and-play integraties zorgen dat je je minder hoeft te focussen op de opzet (en meer op wat je motiveert).
Native Zoom
Genereer binnen enkele seconden links voor evenementen
Met Mighty kun je binnen enkele seconden live gaan met ingebouwde livestreaming, maar je verbindt ook makkelijk Zoom.
Start vergaderingen en ga live wanneer je wilt
Koppel Zoom en maak direct links aan
Een ingebouwde connectie maakt het eenvoudig & intuïtief
Connect Kit
Houd outreach altijd scherp en gericht
Met de exclusieve Kit-integratie van Mighty zorg je dat je community en communicatie perfect op elkaar aansluiten.
Synchroniseer leden automatisch
Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor
Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties
Zapier
Automatiseer op jouw manier
Bouw verder op native automatiseringen met Mighty’s Zapier-integratie voor eindeloze combinaties van triggers en acties.
Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties
Assistenten voor contentcreatie
Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt
Trackingcodes
Voeg fragmenten van je favoriete diensten toe
Eenvoudige, gestroomlijnde koppelingen geven je de vrijheid om al het belangrijke inzicht makkelijk te monitoren.
Ondersteuning voor Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
