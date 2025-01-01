Mighty Insights

Insights mais profundos para você crescer mais rápido

Veja o que está funcionando e acompanhe sua performance decolar com nosso robusto pacote de análises.

Explore dashboards completos

Encontre os maiores contribuintes

Identifique conteúdos populares

Dashboards Robustas

Analise sua comunidade com gráficos e tabelas lindas e detalhadas

Tenha uma visão geral — ou mergulhe fundo. E faça sua comunidade crescer com decisões baseadas em dados.

Métricas de usuários ativos instantâneas

Filtrar por recurso

Relatórios de renda detalhados

Find Your Superstars

Veja o que está funcionando

Aprofunde-se no conteúdo que seus membros mais adoram

"Descubra os padrões e transforme seus maiores acertos em grande impulso."

Filtrar por tipo de engajamento

Explore tendências de data e horário

Visibilidade total em todos os níveis

