Incorporações
Leve suas ferramentas favoritas para a festa
Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Inclua facilmente formulários, pesquisas, apresentações de slides, agendamento, seu clone de IA... e muito mais.
URLs ou trechos de código
Sem necessidade de APIs—só copiar e colar
Disponível em toda a sua comunidade
Use em cursos, postagens e páginas
Função completa na web e no celular
Conecte facilmente as ferramentas que precisa
Integração
A Mighty funciona bem com outros
Não precisa abandonar o que funciona para você. Integrações plug-and-play permitem que você gaste menos tempo com configuração (e mais com o que te motiva).
Zoom Nativo
Gere links para eventos em segundos
Com a Mighty, você pode transmitir ao vivo em segundos com a transmissão integrada, mas também pode conectar facilmente o Zoom.
Inicie reuniões e faça transmissões ao vivo quando quiser
Conecte Zoom e crie links instantaneamente
Uma conexão integrada torna tudo simples e intuitivo
Conectar Kit
Mantenha a comunicação sempre certeira
Com a integração exclusiva Kit da Mighty, garanta que sua comunidade e comunicação estejam perfeitamente alinhadas.
Sincronize membros automaticamente
Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit
Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas
Conectar Kit
Mantenha a comunicação sempre certeira
Com a integração exclusiva Kit da Mighty, garanta que sua comunidade e comunicação estejam perfeitamente alinhadas.
Sincronize membros automaticamente
Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit
Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas
Zapier
Automatize como quiser
"Potencialize as automações nativas com a integração do Mighty ao Zapier para combinações ilimitadas de gatilhos e ações."
Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier
Assistências para criação de conteúdo
Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço
Códigos de Rastreamento
Adicione trechos dos seus serviços favoritos
Conexões simples e fluídas te dão liberdade para acompanhar todos os insights mais relevantes para você.
Suporte ao Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Códigos de Rastreamento
Adicione trechos dos seus serviços favoritos
Conexões simples e fluídas te dão liberdade para acompanhar todos os insights mais relevantes para você.
Suporte ao Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.