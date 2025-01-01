Incorporações

Leve suas ferramentas favoritas para a festa

Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Inclua facilmente formulários, pesquisas, apresentações de slides, agendamento, seu clone de IA... e muito mais.

URLs ou trechos de código

Sem necessidade de APIs—só copiar e colar

Disponível em toda a sua comunidade

Use em cursos, postagens e páginas

Função completa na web e no celular

Conecte facilmente as ferramentas que precisa

Integração

A Mighty funciona bem com outros

Não precisa abandonar o que funciona para você. Integrações plug-and-play permitem que você gaste menos tempo com configuração (e mais com o que te motiva).

Zoom Nativo

Gere links para eventos em segundos

Com a Mighty, você pode transmitir ao vivo em segundos com a transmissão integrada, mas também pode conectar facilmente o Zoom.

Inicie reuniões e faça transmissões ao vivo quando quiser

Conecte Zoom e crie links instantaneamente

Uma conexão integrada torna tudo simples e intuitivo

Connect Kit

Zapier

Automatize como quiser

"Potencialize as automações nativas com a integração do Mighty ao Zapier para combinações ilimitadas de gatilhos e ações."

Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier

Assistências para criação de conteúdo

Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço

Tracking Codes

Faça a conexão

Na Mighty, tudo é construído para integrar e pensado para simplificar.

