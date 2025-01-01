Ergebnisorientiert – in jeder Phase

Ob du deine erste Challenge launchst oder bereit bist für gebrandete Apps – immer die passenden Admin-Werkzeuge, wenn du sie brauchst.

Ein Backend für jede Phase

Einfach beim Start, leistungsstark beim Skalieren. Das bekommst du im Backend deines Mighty Network.

Starten

Starte einfach. Eine Willkommenscheckliste, ein Plan, ein Aktivitätenfeed. Der Rest kann warten, bis du Schwung aufgenommen hast.

Skalieren

Bereit für Migration oder Wachstum? Wir helfen dir, Mitglieder und Zahlungen zu übernehmen. Danach verbindest du deinen Stack mit APIs, Zapier, Kit und 2000+ Einbettungen.

Wachstum

Bereit zum Ausbau dessen, was funktioniert? Zielgruppen, Funnels und gezielter Support – plus exklusive Growth-Strategien und Masterminds.

Eine Franchise-Community wuchs auf 11,7 Mio. $ ARR durch optimiertes Onboarding, Abzeichen und Event-Teilnahme mit Mightys Admin-Funktionen und Automatisierungen.

Mighty Insights™

Engagement, Bindung, Umsatz, Mitglieder-Aktivität – alles in einem Dashboard. Sieh, wer aktiv ist, was ankommt und worauf du dich als nächstes konzentrieren solltest.

Entdecke umfangreiche Dashboards

Verschaffe dir einen Überblick oder geh ins Detail. Filter nach Funktion, Datum und Space.

Finde Top-Mitwirkende

Sieh, wer Gespräche vorantreibt und fördere eine Ambassador-Kultur.

Beliebte Inhalte erkennen

Erkenne Muster und setze auf das, was Mitglieder am meisten lieben.

Umsatz nachverfolgen

Einkommensberichte, Plan-Performance und Zahlungsdetails an einem Ort.

APIs

Dein Mighty Network ist erweiterbar. Admin-APIs und (demnächst verfügbare) headless Mitglieder-APIs ermöglichen dir die Anbindung deiner Tools und das Erstellen individueller Workflows – ganz ohne Zapier.

Synchronisieren und Automatisieren

Verbinde dein CRM, löse Churn-Alerts aus, automatisiere Zahlungsflüsse aus externen Systemen.

Individuelle Erlebnisse gestalten

Individuelle Bestenlisten, KI-Zusammenfassungen, Mentoren-Matching, Mitglieder-Widgets – alles, was du brauchst.

Automatisierungen

Heiße neue Mitglieder willkommen, erkenne Meilensteine an, aktiviere die Leisen erneut. Nur einmal einrichten, jede Woche Stunden sparen.

Willkommen & Onboarding

Automatisch neue Mitglieder anschreiben, zu Spaces einladen und zur Profil-Vervollständigung auffordern.

Anerkennung

Abzeichen vergeben, Konfetti auslösen und Meilensteine sofort feiern.

Beziehungen

Verbinde Mitglieder anhand individueller Felder, Tags oder Kursfortschritt.

Bindung

Belohne Serien, feiere Beiträge und mache deine engagiertesten Mitglieder zu Botschaftern.

Eine Lauf-Community hat ihre Mitgliedschaft dank Automatisierungen für Onboarding, kostenlose Probephasen und Promo-Codes auf über 2.300 zahlende Mitglieder verdoppelt.

Das funktioniert wirklich

Unsere beliebtesten Automatisierungen gerade jetzt

Das sind die Automatisierungen, die heute die besten Ergebnisse in den erfolgreichsten Communities liefern.

Lektion beenden → Abzeichen

Häufigste Automatisierung auf Mighty: Mitglieder schließen eine Lektion ab und erhalten ein Abzeichen im Profil.

Lektion beenden → Pop-up

Top-Communities spielen nach jeder Lektion ein Pop-up ab – meist mit einer Glückwunsch-Nachricht oder einem Link zum nächsten Angebot.

Abschnitt beenden → Abzeichen

Gleiches Prinzip, größeres Ziel: Mitglieder schließen einen ganzen Abschnitt ab und bekommen ein Abzeichen.

Bundle kaufen → Tag hinzufügen

Erfolgreiche Communities segmentieren so ihre Nachrichten und erkennen, wer was gekauft hat.

Tag hinzufügen → Einladung zum Space

Tags schalten Spaces frei. Hosts nutzen das, um Zugang zu steuern: Plan kaufen, Tag erhalten, Einladung zum Space.

Eine Community für Gesundheitspraktiker wechselte nach Frust über wenig Engagement von Circle zu Mighty: Nun werden 68 % monatlich aktive Mitglieder unter 645 Menschen verfolgt.

Verbinde, was du bereits nutzt

Integrationen

Zoom, Kit, Zapier, Delphi, Tracking-Pixel – behalte die Werkzeuge, die für dich funktionieren. Alles ist verknüpft.

Sofort live gehen. Nutzt Mightys eigenen Livestream oder die Zoom-Integration.

Synchronisieren, automatisieren, nachverfolgen. Kit für E-Mail, Zapier für Workflows und Tracking-Pixel für Anzeigen.

Euer KI-Digital Twin. Integriert Delphi, damit Mitglieder mit einer KI chatten können, die mit euren Inhalten trainiert wurde.

Über 2.000 Apps. Eine Plattform.

Einbettungen

Wenn es im Internet ist, funktioniert es wahrscheinlich mit Mighty. Videos, Formulare, Terminplanung, Dokumente – einfach einfügen und loslegen.

URLs oder Code-Snippets. Keine APIs notwendig. Einfach kopieren und einfügen.

Überall einsetzen. Kurse, Beiträge, Seiten – im Web und mobil.

Vollständige Funktionalität. Eure Embeds funktionieren wie erwartet.

Eine Trucker-Community skalierte in drei Monaten auf 186.000 $ ARR – mit automatischen Willkommensnachrichten, Check-ins und Mitglieder-Anerkennung.

Schütze deine Community

Moderation

Private oder bezahlte Communities sind anders – mit weniger Trittbrettfahrern. So regelt die Plattform eventuelle Ausrutscher.

One-Click-Aktionen. Berichte prüfen und schnell lösen.

Keyword-Filter. Regeln festlegen, Inhalte automatisch blockieren.

KI-gestützte Moderation. Probleme erkennen, bevor sie zu echten Problemen werden.

Mighty Pro

Gebrandete Apps, Strategie-Zeit und ein Team, das dir zum Erfolg verhilft. Wenn du Expertenrat und den schnellsten Weg zum Ziel willst.

Dediziertes Launch-Team

Wir helfen dir bei der Strategie und entwickeln deine Mighty Pro Network-Architektur, um sie umzusetzen.

Deine eigenen gebrandeten Apps

Das offensichtlichste Upgrade für beste Ergebnisse. 2,5x mehr Engagement als bei anderen Plänen.

Strategie – wann immer du sie brauchst

Mehrere Support-Ebenen – inklusive Zugang zu Experten, wann immer du willst.

Kundenerfolg

Jemand, der dein Geschäft kennt und dich auf Kurs hält.

Admin ist erst der Anfang.

Eine Community zum Vernetzen. Mitglieder zum Austauschen. Kurse zum Lehren. Einnahmen zum Verdienen. Marketing zum Wachsen.

Community

Community

Courses

Kurse

Members

Mitglieder

Marketing

Marketing

Payments

Zahlungen

AI Cohost

KI-Cohost

Sieh dir das Admin-Menü selbst an.

14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.

