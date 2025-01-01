Community Design ist unsere KI
KI-Cohost
Individuelle Strategie und Setup für jede Phase. Keine generische KI – sondern eine spezielle Perspektive, die 500 Mio. $ Ergebnis bringt.
Keine generische KI
KI, um Community-Businesses voranzubringen
Die meisten Plattformen bauen KI ein, um einen Haken zu setzen. Wir haben AI Cohost mit Community Design™ trainiert – der Strategie hinter 500 Mio. $ Community-Umsatz. Trainiert mit 8 Jahren Erfahrung darüber, was funktioniert (und was nicht), beantwortet AI Cohost nicht nur eure Fragen.Sie sagt euch freundlich, wenn ihr zu günstig seid. Sie hebt hervor, wenn euer Angebot zu kompliziert ist. Sie teilt mit euch die aktuell funktionierenden Wachstums-Funnels – und wie das alles auf eure Idee anwendbar ist.
Eine Community für berufstätige Menschen in der Lebensmitte erreichte in 30 Tagen ein Beitragswachstum von 73,7 %, mit Angeboten ab nur 25 $/Monat auf Mighty.
Eine Glaubensgemeinschaft junger Frauen erreichte eine 100%-Aktivitätsrate bei Mitgliedern und 48.900 $ ARR, indem sie Inspiration jeden Tag in persönliche Entwicklung verwandelte – alles auf Mighty.
Eine Community für gehörlose Nachrichten startete im März und erreichte 2.567 Mitglieder mit 34.000 $ ARR in weniger als einem Monat bei Mighty.
Eure Bühne. Eure Strategie.
AI Cohost passt sich an
Was ihr bei 500 $/Monat braucht, ist nicht das, was ihr bei 50.000 $ braucht. AI Cohost stimmt alles auf euren Plan ab.
Starten
Holt euch die ersten 10 Mitglieder in 30 Tagen. AI Cohost unterstützt euch beim Erstellen eures Angebots, beim Finden eurer Kontakte und dabei, mit einem attraktiven Angebot zu starten.
Skalieren
Automatisiert, was funktioniert, oder migriert ohne Schwung zu verlieren. AI Cohost führt euch durch Integrationen, Automatisierungen und Migrations-Playbooks.
Wachstum
Verdoppelt euren Umsatz mit den richtigen Funnels. AI Cohost hilft euch, Challenges, Summits, Blitzverkäufe und Empfehlungsprogramme durchzuführen – und dabei Komplexität und Fehler zu vermeiden.
Ergebnisse garantieren
Wenn ihr mehr als einen AI Cohost wollt: Eigene Strategen, die 500 Mio. $ an Ergebnissen erzielt haben, plus Markenapps, die eine wöchentliche Aktivitätsrate von 59% bringen – steigt direkt zu den besten Resultaten ein.
Eine Motorrad-Community erzielte 258.000 $ ARR, nachdem sie Navigation, Onboarding und wöchentliche Beiträge verbesserte – und so 10.000 neue Beiträge in nur einem Monat bei Mighty ermöglichte.
AI Cohost wurde mit Community Design trainiert
Strategie trifft Setup
AI Cohost hilft euch bei zwei Dingen: Eine individuelle Community Design™-Planung für eure Idee – und dann unterstützt euch AI Cohost beim Einrichten eures Mighty Network, um sie umzusetzen.
Community Design™
Wie starte ich eine kostenpflichtige Community?
Die meisten versuchen zuerst, eine Audience aufzubauen – das ist der falsche Weg. AI Cohost zeigt euch, wie ihr in euren Kontakten die ersten 10 zahlenden Mitglieder findet.
Wie kann ich meine bestehenden Programme auf eine neue Plattform umziehen?
Frischt euer Angebot auf und gebt einen Bonus für den Umzug dazu. AI Cohost plant die Übertragung abgestimmt auf eure Zielgruppe und Ziele.
Was sollte ich verlangen?
48 $/Monat ist der Durchschnitt auf Mighty. AI Cohost hilft euch, den passenden Preis für euer Angebot und eure Mitglieder zu finden.
Wie wachse ich schneller?
Challenges, Summits und Blitzverkäufe funktionieren zurzeit hervorragend. AI Cohost zeigt euch die Funnels, die zu eurer Phase passen.
Stellt euch vor, diese Fragen werden mit Plattformdaten und einer besonderen Perspektive beantwortet – nicht mit generischen Tipps.
Plattform-Einrichtung
Wie sollte ich meine Räume einrichten?
Weniger, als ihr denkt. AI Cohost plant das Setup basierend auf euren Angeboten und wie Mitglieder sich darin bewegen.
Aktivitätenfeed oder Chat?
Feed für Inhalte, Chat für Echtzeit. AI Cohost empfiehlt das Setup je nachdem, wie eure Mitglieder sich am besten verbinden.
Welche Automatisierungen sollte ich anlegen?
Onboarding, Anerkennung, Bindung – in dieser Reihenfolge. AI Cohost priorisiert die wichtigsten für eure Phase.
Wie lege ich mehrere Angebote und Zielgruppen an?
Eigene Seiten, eigene Aktionen, eigene Zielgruppen. AI Cohost hilft euch dabei, sie zu staffeln, damit sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen.
Stellt euch vor, ihr trefft Entscheidungen basierend auf echten Erfolgen – und schon bald übernehmen Agenten die Umsetzung für euch.
Hosts, die einen Community Design-Plan abschließen, erreichen dreimal häufiger 500 $ pro Monat in den ersten 90 Tagen.
Eine Community rund um Tapping und Emotional Freedom Techniques erreichte 1,45 Mio. $ ARR mit über 6.000 Mitgliedern, die auf Mighty lernen, wie man Stress reduziert.
Eine Community für Immobilienbildung überschritt 542.000 $ ARR auf Mighty, nachdem sie Automatisierungen hinzugefügt hatte, die sie zuvor bei Circle nicht nutzte.
Eine Jura-Lerncommunity ist von 22.000 auf 82.000 Mitglieder gewachsen und erreichte 167.000 $ ARR – mit 98 % mobiler Interaktion bei Mighty.
Ein Vorgeschmack auf das, was euch erwartet
Chat mit Cohost
Eine Vorschau auf die Strategie- und Setup-Entscheidungen, die euch drinnen erwarten.
Community Design™
Euer großer Zweck. Eure Preisgestaltung. Eure Monatsthemen. Euer Launch-Plan. Strategie-Fragen aus einer einzigartigen Perspektive beantwortet.
Plattform-Einrichtung
Eure Räume. Eure Automatisierungen. Eure Landing-Page. Die Mitgliederreise. Entscheidungen, basierend auf dem, was funktioniert.
Eine deutschsprachige Eltern-Community erreichte 2,15 Mio. $ ARR in nur 2 Jahren, indem sie mit AI Co-Host wöchentliche Challenges für ihre Mitglieder auf Mighty erstellte.
Erhaltet in wenigen Minuten eine individuelle Strategie.
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.