Keine generische KI

KI, um Community-Businesses voranzubringen

Die meisten Plattformen bauen KI ein, um einen Haken zu setzen. Wir haben AI Cohost mit Community Design™ trainiert – der Strategie hinter 500 Mio. $ Community-Umsatz. Trainiert mit 8 Jahren Erfahrung darüber, was funktioniert (und was nicht), beantwortet AI Cohost nicht nur eure Fragen.Sie sagt euch freundlich, wenn ihr zu günstig seid. Sie hebt hervor, wenn euer Angebot zu kompliziert ist. Sie teilt mit euch die aktuell funktionierenden Wachstums-Funnels – und wie das alles auf eure Idee anwendbar ist.