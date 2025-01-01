Automations

Skaliere, was funktioniert
Automatisierungen
Heiße neue Mitglieder willkommen, feiere Meilensteine, aktiviere die Stillen – alles automatisch. Du baust es einmal, und es läuft so lange, wie du willst.
Wachsen – ohne Wachstumsschmerzen
Spare jede Woche Stunden
Was manuell Stunden dauert, erledigen Automatisierungen in Sekunden. Die Fleißaufgaben verschwinden – die Ergebnisse bleiben.
Begleite deine Mitglieder auf jedem Schritt des Weges.
Automatisiere Mitgliederreisen, Engagement und Bindung.
Baue mit deinem heutigen Team eine 1-Million-Dollar-Community auf.
Beschleunige dein Wachstum um das 10- oder 100-Fache.
Neue Automationen in Sekunden erstellen.
Verwalten Sie alles von einem einzigen Dashboard in Ihrem Admin-Panel aus.
Trigger und Aktionen
Jeder unserer Pläne enthält die passenden Automatisierungen für diese Phase. Launch macht den Anfang. Scale bringt Power. Growth schaltet alles frei.Und Mighty Pro? Das ist der Schnellweg zu garantiertem Erfolg.
Trigger
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Lektion abgeschlossen
Abschnitt abgeschlossen
Quiz abgeschlossen
Quiz nicht bestanden
Abzeichen hinzugefügt oder entfernt
Tag hinzugefügt oder entfernt
Antwort auf ein benutzerdefiniertes Feld
Antwort auf ein benutzerdefiniertes Feld geändert
Serien-Meilenstein erreicht
Mitglied sammelt eine bestimmte Anzahl an Punkten
Mitglied erreicht Bestenliste
Space beigetreten oder verlassen
-
Netzwerk beigetreten oder verlassen
-
Willkommens-Checkliste abgeschlossen
-
Gekauft/Genutzt oder gekündigter Tarif
-
Vom Tarif entfernt
-
Von kostenloser Probephase konvertiert
-
RSVP für Veranstaltung zugesagt
-
Event hat eine bestimmte Anzahl von RSVPs erreicht
-
An Live-Übertragung in einem Space teilgenommen
-
Mitglied hat eine bestimmte Anzahl von Beiträgen erstellt
-
-
Mitglied erreicht einen bestimmten Botschafter-Level
-
-
Mitglied kommentierte einen Beitrag
-
-
Mitglied beantwortete Umfrage oder Frage
-
-
Erreichte Anzahl von Chatnachrichten in einem Space-Chat
-
-
Mitglied ist für eine bestimmte Zeit im Bereich inaktiv
-
-
Host hat DM erhalten
-
-
Aktionen
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Abzeichen hinzufügen oder entfernen
Tag hinzufügen oder entfernen
Zusatzpunkte vergeben
Zu einem Space einladen oder entfernen
-
Zu einem Plan einladen oder entfernen
-
RSVPs schließen oder öffnen
-
Neues Mitglied willkommen heißen
-
Pop-up anzeigen mit optionalem Konfetti
-
Private Nachricht senden
-
-
Erster Eindruck – automatisiert
Willkommen & Onboarding
Heiße neue Mitglieder sofort willkommen
Ein Mitglied wechselt von der kostenlosen Probeversion → schicke eine persönliche DM, wie viel möglich ist.
Nutze, was sie dir verraten
Kombiniere Automationen mit Antworten aus benutzerdefinierten Feldern. Sende Nachrichten abhängig von Zielen, Erfahrung oder Interessen.
Weise sie auf das Nächste hin
Leite neue Mitglieder automatisch zum passenden Kurs, zur Challenge oder zum Event weiter.
Heiße neue Mitglieder sofort willkommen
Ein Mitglied wechselt von der kostenlosen Probeversion ��→ schicke eine persönliche DM, wie viel möglich ist.
Nutze, was sie dir verraten
Kombiniere Automationen mit Antworten aus benutzerdefinierten Feldern. Sende Nachrichten abhängig von Zielen, Erfahrung oder Interessen.
Weise sie auf das Nächste hin
Leite neue Mitglieder automatisch zum passenden Kurs, zur Challenge oder zum Event weiter.
Automatisiere deine Community-Kultur
Anerkennung
Feiere Fortschritte, wenn sie geschehen – von den ersten Schritten bis zu großen Meilensteinen.
Belohnung für Abschluss Ein Mitglied schließt eine Lektion oder einen Kurs ab → sofort ein Abzeichen verleihen.
Beitragsbereitschaft fördern Ein Mitglied veröffentlicht einen Beitrag oder Kommentar → würdigen Sie seine Teilnahme.
Expertise hervorheben Kombinieren Sie Abzeichen mit Antworten in benutzerdefinierten Feldern, um sichtbar zu machen, wer was weiß.
Automatisiere deine Community-Kultur
Anerkennung
Feiere Fortschritte, wenn sie geschehen – von den ersten Schritten bis zu großen Meilensteinen.
Belohnung für Abschluss Ein Mitglied schließt eine Lektion oder einen Kurs ab → sofort ein Abzeichen verleihen.
Beitragsbereitschaft fördern Ein Mitglied veröffentlicht einen Beitrag oder Kommentar → würdigen Sie seine Teilnahme.
Expertise hervorheben Kombinieren Sie Abzeichen mit Antworten in benutzerdefinierten Feldern, um sichtbar zu machen, wer was weiß.
Verbindungen zwischen Mitgliedern aufbauen
Beziehungen
Schaffe für jedes Mitglied ein unvergessliches und persönliches Erlebnis, damit sie weiterhin Fortschritte machen – gemeinsam mit anderen.
Mitglieder automatisch verbinden Ein Mitglied tritt bei → stellen Sie ihnen andere mit ähnlichen Zielen, Standorten oder Interessen vor.
Nach Gemeinsamkeiten gruppieren Mit benutzerdefinierten Feldern passende Mitglieder finden. Gleiche Herausforderung, gleiches Team, gleiche Reise.
Gemeinsam Fortschritte machen Mitglieder sehen, wer sich auf demselben Weg befindet. Verantwortung entsteht ganz ohne Ihr Zutun.
Gib Mitgliedern einen Grund, zurückzukommen
Bindung
Belohne Beständigkeit
Ein Mitglied erreicht eine Serien-Meilenstein → Abzeichen verleihen. Erkenne das Verhalten an, das du häufiger sehen möchtest.
Stärke deine Werte
Feiere die Handlungen, die für deine Community zählen – Beiträge, Abschlüsse, Verbindungen.
Baue deine Botschafter auf
Finde deine engagiertesten Mitglieder und lade sie automatisch zur Führung ein.
Automatisiere Abläufe. Spare jede Woche Stunden.
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.