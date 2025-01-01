Eine Community, die zur Gewohnheit wird

Community

84 % der Aktivitäten auf Mighty sind von Mitgliedern geführt. So funktioniert's.

Verschiedene Communities, verschiedene Stile

Ein Feed oder Chat. Das Herzstück deiner Community. Wähle eins und fang an zu bauen.

Feed
Feed interface showing posts, polls, and discussions

Beiträge, Umfragen, Fragen und Events

Alles, wofür Ihre Mitglieder immer wieder zurückkehren – alles an einem Ort.

Chat
Chat interface showing real-time conversations

Echtzeit-Unterhaltungen

Die Eingangstür für Communities, die Slack, Discord und WhatsApp verlassen – und entdecken, was Mighty sonst noch alles kann.

Background image
Eine pädiatrische Gesundheits-Community mit nur 85 Mitgliedern erreichte eine monatlich aktive Rate von 94 % und eine Beitragendenquote von 79 % in 30 Tagen auf Mighty.
Background image
Eine Online-Universität schuf ihren ersten echten digitalen Campus, auf dem 83 % der Studierenden monatlich zurückkehren und 70 % sich über die gebrandete App auf Mighty verbinden.
Background image
Eine Horror-Fan-Community erzielte $515K ARR mit 4.500 Mitgliedern und 2 Millionen Beiträgen – sowie einer Umsatzbindungsrate von 93 % auf Mighty.

Umfragen & Fragen

Fragen und Umfragen erzeugen mehr Kommentare und Reaktionen auf Mighty als jede andere Art von Inhalten. So kommen Ihre Mitglieder miteinander ins Gespräch.

Polls and Questions interface

Multiple-Choice-Umfragen

Lass Mitglieder abstimmen und sehen, wo sie stehen. Perfekt für Entscheidungen, Icebreaker und angeregte Diskussionen.

Offene Fragen

Keine Vorgaben, nur Antworten. Fodere Mitglieder auf, Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Die Kommentare fliegen los.

Geplante Fragen

Stelle tägliche oder wöchentliche Fragen im Voraus ein. So bleibt das Gespräch am Laufen – ohne Aufwand.

KI-Fragengenerator

Unsicher, was du fragen sollst? Die KI schlägt dir passende Fragen für deine Community vor. Ein Klick zum Posten.

Background image
Eine Community für spirituelle Transformation erzielte $114K ARR mit Umfragen, die über 100 Antworten erhielten, und Serien, die zur täglichen Teilnahme animieren.
Background image
Eine globale Leadership-Foundation vereinte 1.026 Fellows aus über 60 Ländern auf Mighty, die bisher über WhatsApp-Gruppen verstreut waren.

Livestream

Ein wöchentlicher Livestream kann das Herzstück einer lebendigen Community werden. Geht live, lernt euch gegenseitig kennen und gebt allen jede Woche einen Grund dazuzukommen.

Live-Chat & Reaktionen Mitglieder schauen nicht nur zu – sie chatten, reagieren und vernetzen sich live miteinander.

Gäste auf dem Bildschirm Holt Gäste oder Mitglieder für Panels, Interviews und Mitglieds-Spotlights auf den Bildschirm.

HD-Qualität Streamt je nach Plan mit bis zu 1080p. Professionelle Qualität, direkt in eurer Community.

Veranstaltungen

Gebt euren Mitgliedern einen Grund, wiederzukommen. Ein Kalender, in dem sie nachsehen können, Events, zu denen sie eine Teilnahmebestätigung geben, und ein Rhythmus, der sie immer wieder zurückbringt.

Event-Kalender Alle eure Events an einem Ort. Mitglieder sehen, was ansteht, und verpassen nichts Wichtiges.

Teilnahmebestätigungen & Erinnerungen Mitglieder sagen zu, werden erinnert und erscheinen vor Ort. Keine Geister-Events mehr.

Bezahlte Events Berechnet den Zugang zu einem einzelnen Event – zum Beispiel Workshop, Meisterklasse oder Live-Sitzung. Ein Event, ein Preis.

Background image
Eine Meditations-Community erreichte $864K ARR im ersten Monat mit monatlichen Challenges, kurzen Reisen und Live-Events mit über 120 RSVPs.

Gamification

Strähnen und Bestenlisten, wie ihr sie erwartet. Anerkennung, die ihr nirgendwo anders findet – Mitglieder belohnen gegenseitig die Community-Werte.

Gamification interface with streaks and leaderboards

Serien

Mitglieder bauen Schwung auf, indem sie jeden Tag auftauchen. Eine simple Mechanik, die zur starken Gewohnheit wird.

Anerkennungen

Legt die Werte eurer Community fest und Mitglieder erkennen andere an – mit den Punkten, die sie durch Strähnen erhalten.

Bestenlisten

Ranglistet Mitglieder nach Anerkennung, nicht nach Aktivität. Eure Community entscheidet, wer heraussticht.

Background image
Eine Community für biblische Sprachen erreichte $139K ARR, nachdem sie Anerkennungen eingeführt hatte, mit denen Mitglieder aktiv Serien verfolgen und Belohnungen verdienen.

Mehrere Funktionen in einem Raum

Wenn ihr gerade erst loslegt, ist Fokus wichtig. Doch wenn ihr bereit seid zu skalieren, bedeuten Räume mit mehreren Funktionen, dass ihr alles zusammenhalten könnt – verfügbar im Scale Plan und höher.

Ein Raum. Alles an einem Ort.

Mitglieder bleiben im Flow – kein Hin-und-her-Springen zwischen Tabs.

Was ihr in einen Raum einbringen könnt
Kurse

Lektionen, Quizze und Zertifikate.

Aktivitätsfeed

Beiträge, Umfragen, Fragen und Diskussionen.

Livestream

Geht live mit Gästen, Live-Chat und Reaktionen.

Veranstaltungen

Live oder virtuell, einzeln oder wiederkehrend.

Mitglieder

Seht, wer im Raum ist und vernetzt euch.

Seiten

Einfache Webseiten, um Details oder Hilfestellungen hinzuzufügen.

Funktionen ein- oder ausschalten.

Ihr gestaltet das Erlebnis.

Ein Ort für alles. 84 % der Aktivitäten werden von Mitgliedern gesteuert. Das passiert, wenn Mitglieder sich nicht verlaufen.

Willkommenscheckliste

Macht neue Mitglieder zu aktiven Mitgestaltenden. Eine Schritt-für-Schritt-Willkommenscheckliste, die sie auch wirklich abschließen.

99%

99 % der profitablen Mighty Networks nutzen die Willkommenscheckliste.

92%

92 % der profitablen Mighty Networks passen sie individuell an.

Erweitert, was eure Community kann

Erweiterungen

Embeds, Integrationen und APIs. Inhalte einbinden, eure vorhandenen Tools verbinden und bauen, was ihr wollt.

Mighty Networks Extensions

Einbettungen

Alles, was im Internet ist, funktioniert mit Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, eure KI-Zwillinge – über 2.000 Apps, die eure Mitglieder nutzen können, ohne eure Community zu verlassen.

Mehr erfahren

Integrationen

Zapier-Kit für E-Mail, Delphi für KI-Zwillinge, Zapier für alles andere. Plus Tracking-Pixel für Google Analytics, Meta und TikTok. Einmal verbinden, immer verbunden bleiben.

Mehr erfahren

APIs

SMS-Benachrichtigungen auslösen. Eigene Bestenlisten erstellen. Eigene Apps bauen. Was auch immer ihr braucht. Eure Community, erweitert.

Mehr erfahren

Sieh dir die vollständige Liste aller Community-Funktionen an

Community ist erst der Anfang.

Mitglieder zum Vernetzen. Kurse zum Unterrichten. Einnahmen zum Verdienen. Marketing zum Wachsen. Admin zur Verwaltung.

Courses

Kurse

Courses

Kurse

Members

Mitglieder

Marketing

Marketing

Payments

Zahlungen

Admin

Admin

AI Cohost

KI-Cohost

Erstelle eine Community, die zur Gewohnheit wird.

