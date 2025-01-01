Eine Community, die zur Gewohnheit wird
Community
84 % der Aktivitäten auf Mighty sind von Mitgliedern geführt. So funktioniert's.
Verschiedene Communities, verschiedene Stile
Ein Feed oder Chat. Das Herzstück deiner Community. Wähle eins und fang an zu bauen.
Feed
Beiträge, Umfragen, Fragen und Events
Alles, wofür Ihre Mitglieder immer wieder zurückkehren – alles an einem Ort.
Chat
Echtzeit-Unterhaltungen
Die Eingangstür für Communities, die Slack, Discord und WhatsApp verlassen – und entdecken, was Mighty sonst noch alles kann.
Eine pädiatrische Gesundheits-Community mit nur 85 Mitgliedern erreichte eine monatlich aktive Rate von 94 % und eine Beitragendenquote von 79 % in 30 Tagen auf Mighty.
Eine Online-Universität schuf ihren ersten echten digitalen Campus, auf dem 83 % der Studierenden monatlich zurückkehren und 70 % sich über die gebrandete App auf Mighty verbinden.
Eine Horror-Fan-Community erzielte $515K ARR mit 4.500 Mitgliedern und 2 Millionen Beiträgen – sowie einer Umsatzbindungsrate von 93 % auf Mighty.
Umfragen & Fragen
Fragen und Umfragen erzeugen mehr Kommentare und Reaktionen auf Mighty als jede andere Art von Inhalten. So kommen Ihre Mitglieder miteinander ins Gespräch.
Multiple-Choice-Umfragen
Lass Mitglieder abstimmen und sehen, wo sie stehen. Perfekt für Entscheidungen, Icebreaker und angeregte Diskussionen.
Offene Fragen
Keine Vorgaben, nur Antworten. Fodere Mitglieder auf, Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Die Kommentare fliegen los.
Geplante Fragen
Stelle tägliche oder wöchentliche Fragen im Voraus ein. So bleibt das Gespräch am Laufen – ohne Aufwand.
KI-Fragengenerator
Unsicher, was du fragen sollst? Die KI schlägt dir passende Fragen für deine Community vor. Ein Klick zum Posten.
Eine Community für spirituelle Transformation erzielte $114K ARR mit Umfragen, die über 100 Antworten erhielten, und Serien, die zur täglichen Teilnahme animieren.
Eine globale Leadership-Foundation vereinte 1.026 Fellows aus über 60 Ländern auf Mighty, die bisher über WhatsApp-Gruppen verstreut waren.
Livestream
Ein wöchentlicher Livestream kann das Herzstück einer lebendigen Community werden. Geht live, lernt euch gegenseitig kennen und gebt allen jede Woche einen Grund dazuzukommen.
Live-Chat & Reaktionen Mitglieder schauen nicht nur zu – sie chatten, reagieren und vernetzen sich live miteinander.
Gäste auf dem Bildschirm Holt Gäste oder Mitglieder für Panels, Interviews und Mitglieds-Spotlights auf den Bildschirm.
HD-Qualität Streamt je nach Plan mit bis zu 1080p. Professionelle Qualität, direkt in eurer Community.
Livestream
Ein wöchentlicher Livestream kann das Herzstück einer lebendigen Community werden. Geht live, lernt euch gegenseitig kennen und gebt allen jede Woche einen Grund dazuzukommen.
Live-Chat & Reaktionen Mitglieder schauen nicht nur zu – sie chatten, reagieren und vernetzen sich live miteinander.
Gäste auf dem Bildschirm Holt Gäste oder Mitglieder für Panels, Interviews und Mitglieds-Spotlights auf den Bildschirm.
HD-Qualität Streamt je nach Plan mit bis zu 1080p. Professionelle Qualität, direkt in eurer Community.
Veranstaltungen
Gebt euren Mitgliedern einen Grund, wiederzukommen. Ein Kalender, in dem sie nachsehen können, Events, zu denen sie eine Teilnahmebestätigung geben, und ein Rhythmus, der sie immer wieder zurückbringt.
Event-Kalender Alle eure Events an einem Ort. Mitglieder sehen, was ansteht, und verpassen nichts Wichtiges.
Teilnahmebestätigungen & Erinnerungen Mitglieder sagen zu, werden erinnert und erscheinen vor Ort. Keine Geister-Events mehr.
Bezahlte Events Berechnet den Zugang zu einem einzelnen Event – zum Beispiel Workshop, Meisterklasse oder Live-Sitzung. Ein Event, ein Preis.
Eine Meditations-Community erreichte $864K ARR im ersten Monat mit monatlichen Challenges, kurzen Reisen und Live-Events mit über 120 RSVPs.
Gamification
Strähnen und Bestenlisten, wie ihr sie erwartet. Anerkennung, die ihr nirgendwo anders findet – Mitglieder belohnen gegenseitig die Community-Werte.
Serien
Mitglieder bauen Schwung auf, indem sie jeden Tag auftauchen. Eine simple Mechanik, die zur starken Gewohnheit wird.
Anerkennungen
Legt die Werte eurer Community fest und Mitglieder erkennen andere an – mit den Punkten, die sie durch Strähnen erhalten.
Bestenlisten
Ranglistet Mitglieder nach Anerkennung, nicht nach Aktivität. Eure Community entscheidet, wer heraussticht.
Eine Community für biblische Sprachen erreichte $139K ARR, nachdem sie Anerkennungen eingeführt hatte, mit denen Mitglieder aktiv Serien verfolgen und Belohnungen verdienen.
Mehrere Funktionen in einem Raum
Wenn ihr gerade erst loslegt, ist Fokus wichtig. Doch wenn ihr bereit seid zu skalieren, bedeuten Räume mit mehreren Funktionen, dass ihr alles zusammenhalten könnt – verfügbar im Scale Plan und höher.
Ein Raum. Alles an einem Ort.
Mitglieder bleiben im Flow – kein Hin-und-her-Springen zwischen Tabs.
Was ihr in einen Raum einbringen könnt
Kurse
Lektionen, Quizze und Zertifikate.
Aktivitätsfeed
Beiträge, Umfragen, Fragen und Diskussionen.
Livestream
Geht live mit Gästen, Live-Chat und Reaktionen.
Veranstaltungen
Live oder virtuell, einzeln oder wiederkehrend.
Mitglieder
Seht, wer im Raum ist und vernetzt euch.
Seiten
Einfache Webseiten, um Details oder Hilfestellungen hinzuzufügen.
Funktionen ein- oder ausschalten.
Ihr gestaltet das Erlebnis.
Ein Ort für alles. 84 % der Aktivitäten werden von Mitgliedern gesteuert. Das passiert, wenn Mitglieder sich nicht verlaufen.
Willkommenscheckliste
Macht neue Mitglieder zu aktiven Mitgestaltenden. Eine Schritt-für-Schritt-Willkommenscheckliste, die sie auch wirklich abschließen.
99%
99 % der profitablen Mighty Networks nutzen die Willkommenscheckliste.
92%
92 % der profitablen Mighty Networks passen sie individuell an.
Erweitert, was eure Community kann
Erweiterungen
Embeds, Integrationen und APIs. Inhalte einbinden, eure vorhandenen Tools verbinden und bauen, was ihr wollt.
Einbettungen
Alles, was im Internet ist, funktioniert mit Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, eure KI-Zwillinge – über 2.000 Apps, die eure Mitglieder nutzen können, ohne eure Community zu verlassen.
Integrationen
Zapier-Kit für E-Mail, Delphi für KI-Zwillinge, Zapier für alles andere. Plus Tracking-Pixel für Google Analytics, Meta und TikTok. Einmal verbinden, immer verbunden bleiben.
APIs
SMS-Benachrichtigungen auslösen. Eigene Bestenlisten erstellen. Eigene Apps bauen. Was auch immer ihr braucht. Eure Community, erweitert.
Einbettungen
Alles, was im Internet ist, funktioniert mit Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, eure KI-Zwillinge – über 2.000 Apps, die eure Mitglieder nutzen können, ohne eure Community zu verlassen.
Integrationen
Zapier-Kit für E-Mail, Delphi für KI-Zwillinge, Zapier für alles andere. Plus Tracking-Pixel für Google Analytics, Meta und TikTok. Einmal verbinden, immer verbunden bleiben.
APIs
SMS-Benachrichtigungen auslösen. Eigene Bestenlisten erstellen. Eigene Apps bauen. Was auch immer ihr braucht. Eure Community, erweitert.
Erstelle eine Community, die zur Gewohnheit wird.
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.