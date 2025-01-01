Integrationen

Verbinde, was du bereits nutzt

Event-Links in Sekunden generieren

Native Zoom

Eingebautes Livestreaming oder Zoom – Sie entscheiden. Einmal verbinden und jederzeit Meetings starten.

Meetings starten und jederzeit live gehen

Verbinde Zoom und erstelle sofort Links

Eine integrierte Verbindung macht es einfach & intuitiv

Kit

Mitglieder automatisch mit Kits E-Mail-Marketing synchronisieren

Richten Sie Ihren eigenen KI-Digitalzwilling ein

Delphi

Trainieren Sie eine KI-Version von sich selbst und betten Sie sie direkt in Ihre Community ein. Mitglieder erhalten jederzeit Antworten – in Ihrer Stimme.

Trainieren Sie Ihren digitalen Zwilling mit Ihrem Content und Ihrer Expertise

In jedem Space oder Kurs einbetten

Ihre Reichweite skalieren, ohne Ihre Zeit zu skalieren

Zapier

Automatisieren Sie über Mighty hinaus

Was zählt, verfolgen

Tracking-Codes

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel – sehen Sie, woher Ihre Mitglieder kommen.

Unterstützung für Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

