Verbinde, was du bereits nutzt
Integrationen
Behalten Sie die Tools, die für Sie funktionieren. Verbinden Sie Zoom, Kit, Zapier, Delphi, Tracking-Pixel und mehr.
Event-Links in Sekunden generieren
Native Zoom
Eingebautes Livestreaming oder Zoom – Sie entscheiden. Einmal verbinden und jederzeit Meetings starten.
Meetings starten und jederzeit live gehen
Verbinde Zoom und erstelle sofort Links
Eine integrierte Verbindung macht es einfach & intuitiv
Mitglieder automatisch mit Kits E-Mail-Marketing synchronisieren
Kit
Mitglieder synchronisieren sich sofort. Nach Tags segmentieren. Die richtigen E-Mails an die richtigen Personen senden.
Mitglieder automatisch synchronisieren
Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor
Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren
Mitglieder automatisch mit Kits E-Mail-Marketing synchronisieren
Kit
Mitglieder synchronisieren sich sofort. Nach Tags segmentieren. Die richtigen E-Mails an die richtigen Personen senden.
Mitglieder automatisch synchronisieren
Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor
Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren
Richten Sie Ihren eigenen KI-Digitalzwilling ein
Delphi
Trainieren Sie eine KI-Version von sich selbst und betten Sie sie direkt in Ihre Community ein. Mitglieder erhalten jederzeit Antworten – in Ihrer Stimme.
Trainieren Sie Ihren digitalen Zwilling mit Ihrem Content und Ihrer Expertise
In jedem Space oder Kurs einbetten
Ihre Reichweite skalieren, ohne Ihre Zeit zu skalieren
Automatisieren Sie über Mighty hinaus
Zapier
Mit Hunderten von Apps verbinden. Aktionen auslösen, wo immer Ihr Business läuft.
Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen
Assistenten für die Inhaltserstellung
Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften
Automatisieren Sie über Mighty hinaus
Zapier
Mit Hunderten von Apps verbinden. Aktionen auslösen, wo immer Ihr Business läuft.
Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen
Assistenten für die Inhaltserstellung
Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften
Was zählt, verfolgen
Tracking-Codes
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel – sehen Sie, woher Ihre Mitglieder kommen.
Unterstützung für Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.