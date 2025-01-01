Die E-Mail-Marketing-Frage

Wie sieht es mit E-Mail-Marketing aus?

Die Links zu Ihren Plänen und Spaces sind einfach zu kopieren und in jede E-Mail oder Website einzufügen. Keine Integration notwendig.Die Strategie ist der schwierige Teil. Was bietet man an? Wie platziert man es? Was bewegt Menschen zum Handeln? Das ist die Aufgabe von Community Design™ und genau dafür sind die Features auf dieser Seite gemacht.Es gibt unzählige Plattformen, um kostenlos E-Mails zu versenden. Wir bauen native Features dort, wo sie für Ergebnisse entscheidend sind.