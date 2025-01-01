Native Tools, echte Ergebnisse

Marketing

Kostenlose Challenges, Live-Events und Mini-Kurse sind aktuell die effektivsten Funnels – und Sie können sie alle auf Mighty ausführen. Landing Pages holen Menschen herein. Der Checkout macht sie zu zahlenden Kunden.

Marketing Hero Image

Begrenzte Mitgliedschaften

Führen Sie eine kostenlose Challenge, einen Mini-Kurs oder ein Live-Event durch, bevor Mitglieder beitreten. Mitglieder erhalten echten Mehrwert. Sie erhalten einen besseren, schnelleren Weg zum Umsatz.

Limited Memberships video preview

Ein Vorgeschmack, kein Teaser

Geben Sie echten Wert direkt. Genug, damit Mitglieder Ergebnisse sehen – und mehr wollen.

Integrierte Conversion

Prompts zur Promotion, automatische Nachrichten und Checkout direkt im Space.

Schnell zu bezahlt

Wenn sie bereit sind, ist das Upgrade sofort verfügbar. Kein Widerstand. Kein Übergang.

Es läuft von selbst

Automatisieren Sie die Begrüßung, die Impulse und die Upgrade-Aufforderung. Sie bauen es einmal.

Background image
Eine Mindset-Community für Frauen erzielte in 4 Tagen $120K ARR, indem sie die Preise anhob, einen 3-tägigen Challenge-Funnel durchführte und die Anmeldung schloss, um Dringlichkeit zu erzeugen.

So nutzen Sie begrenzte Mitgliedschaften

Validieren Sie Ihre Idee, bevor Sie tiefer einsteigen

Nicht sicher, ob Menschen zahlen würden?Starten Sie eine 30-tägige bezahlte Challenge mit einem begrenzten Space – ohne das Versprechen auf mehr. 10 zahlende Personen à $49 bedeuten $490 und den Beweis, dass Ihre Idee funktioniert.Unser AI Cohost zeigt dir Schritt für Schritt, wie es mit Community Design™ funktioniert.

5-Night Meal Challenge phone mockup
5-Night Meal Challenge with upgrade popup

So nutzen Sie begrenzte Mitgliedschaften

Freemium überspringen

Freemium-Stufen bringen Mitglieder dazu, nicht zu zahlen. Communities ohne kostenlose Pläne konvertieren doppelt so gut wie jene mit Freemium.Freemium bedeutet „Bleib so lange du willst“. Begrenzte Spaces bedeuten „Das ist möglich – bereit für mehr?“

5-Night Meal Challenge with upgrade popup
Background image
Eine nachhaltige Gesundheits-Community erreichte $9,8M ARR, indem sie Herausforderungen nutzte, um Mitglieder zu konvertieren, und Automatisierungen für Onboarding, Abzeichen und Event-Teilnahmen auf Mighty einsetzte.

Ihre Eingangstür

Landing Pages

Marketing-Seiten mit hoher Conversion-Rate, die aus „Vielleicht“ ein „Erzähl mir mehr“ machen.

Vollständig anpassbar

Ihre Marke, Ihre Bilder, Ihre Stimme. Jede Seite sieht aus wie Sie, nicht wie eine Vorlage.

Preise, Vorteile, Checkout

Alles, was ein Mitglied zum Stöbern und Kaufen braucht – alles an einem Ort.

Landing pages showing Trailheads, Feed the Flock, and Nomad Money communities

Testen, was funktioniert

Angebote parallel ausspielen. Die behalten, die konvertieren.

Mehrere Angebote gleichzeitig launchen

Eines pro Angebot, Zielgruppe oder Kampagne.

Verschiedene Zielgruppen ansprechen

Unterschiedliche Seiten für unterschiedliche Menschen.

Das richtige Angebot zur richtigen Zeit

Werbebanner

Gezielte Nachrichten innerhalb Ihrer Community – basierend darauf, wer Mitglieder sind, nicht nur, was sie tun.

Nach Zielgruppe segmentieren

Wenn ein Mitglied deinem Netzwerk beitritt, begrüße es persönlich per DM. Lade es später zum passenden Plan ein.

Das Zeitfenster wählen

Schalten Sie ein Banner für eine Woche, einen Tag oder einen Flash-Sale. Sie bestimmen, wann es erscheint und wann es verschwindet.

Mit einem Tap zum Checkout

Banner führt direkt zu Ihrem Angebot. Mitglieder sehen es, tippen und kaufen.

Phone mockups showing promotional banners, events, and courses
Background image
Eine Coaching-Community führte eine 3-tägige Challenge durch, schloss dann die Anmeldung und erzielte so $120K zusätzliches ARR in nur 4 Tagen.

Was konvertiert aktuell wirklich?

Wachstumsstrategien bleiben nie stehen. Hier sind die 5 effektivsten Funnels auf Mighty – vom ersten Start bis zur Million.

Live Events and Replays with flash sale popup

Top 5 Wachstumsstrategien aktuell

Challenges

Kostenlos oder günstiger Einstieg: Erstellen Sie eine zeitlich begrenzte, strukturierte Challenge, um Menschen einen Vorgeschmack auf Ihr Angebot zu geben.

Live-Events

Veranstalten Sie ein Summit, einen Workshop oder ein AMA. Bringen Sie Menschen zusammen. Zeigen Sie, was möglich ist.

Mini-Kurse

Kostenlos oder günstiger Einstieg: Bieten Sie mit einem begrenzten Space echten Wert im Voraus. Interessenten gewinnen. Bis zum Kauf betreuen.

Blitzverkäufe

Zeitlich begrenzte Preise, die Dringlichkeit erzeugen. Promo-Codes machen es einfach.

Mitglieds-Empfehlungen

Ihre besten Mitglieder bringen mehr Mitglieder. Die Mundpropaganda konvertiert immer noch am besten.

Der durchschnittliche Launch-Plan-Host auf Mighty verdient $4.800/Jahr und startet mit vorhandenen Kontakten.

Eine Sache noch ...

Ihre Marke in den App Stores

Ihre Community im Apple App Store und auf Google Play. Mitglieder suchen, finden Sie und laden die App herunter – mit 82–96 % der Interaktionen in den Apps.

Feed the Flock app in the App Store with phone mockup

Durchsuchbar

Interessenten und Mitglieder finden Sie beim Namen im App Store und bei Google Play.

Herunterladbar

Mit einem Tap installiert. Ihre Community auf dem Homescreen.

Teilbar

Mitglieder teilen eine App, keinen Link. Sie verbreitet sich wie eine App es soll.

Glaubwürdig

Eine App-Store-Auflistung signalisiert: Sie sind seriös. Bewertungen schaffen Vertrauen, noch bevor sie beitreten.

Background image
Eine Trucking-Community startete ein $5 First Mile-Programm, das Mitglieder in ihr komplettes Trainings-Ökosystem überführt.

Die E-Mail-Marketing-Frage

Wie sieht es mit E-Mail-Marketing aus?

Die Links zu Ihren Plänen und Spaces sind einfach zu kopieren und in jede E-Mail oder Website einzufügen. Keine Integration notwendig.Die Strategie ist der schwierige Teil. Was bietet man an? Wie platziert man es? Was bewegt Menschen zum Handeln? Das ist die Aufgabe von Community Design™ und genau dafür sind die Features auf dieser Seite gemacht.Es gibt unzählige Plattformen, um kostenlos E-Mails zu versenden. Wir bauen native Features dort, wo sie für Ergebnisse entscheidend sind.

Alle Funktionen ansehen

Marketing ist erst der Anfang.

Eine Community zum Austauschen. Mitglieder zum Vernetzen. Kurse zum Unterrichten. Einnahmen generieren. Admin zur Verwaltung.

Community

Community

Courses

Kurse

Members

Mitglieder

Payments

Zahlungen

Admin

Admin

AI Cohost

KI-Cohost

Starten Sie mit Ihren Kontakten, nicht mit einem Publikum.

14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.

