Echte Beziehungen, nicht nur Profile
Mitglieder
84 % der Aktivitäten auf Mighty sind von Mitgliedern geführt. Ihre Mitglieder erscheinen nicht nur für Sie – sie erscheinen füreinander.Wir nennen es people magic.
Das ist People Magic
Menschen, die füreinander da sind
Die meisten Plattformen machen Sie zur Engstelle. Mighty macht Sie zum Gastgeber einer selbstlaufenden Party.Wenn Mitglieder sich gegenseitig vernetzen, bleiben sie – und people magic KI sorgt dafür, dass diese Verbindungen schneller entstehen.
Das ist People Magic
Menschen, die füreinander da sind
Die meisten Plattformen machen Sie zur Engstelle. Mighty macht Sie zum Gastgeber einer selbstlaufenden Party.Wenn Mitglieder sich gegenseitig vernetzen, bleiben sie – und people magic KI sorgt dafür, dass diese Verbindungen schneller entstehen.
Eine Firma, die griechische Insel-Retreats veranstaltet, startete £8,99/Monat digitale Mitgliedschaften auf Mighty, um die Transformation zwischen den Events fortzusetzen.
Eine Veteranen-Healing-Community erreichte 1 Million Beiträge in einem Jahr mit nur 2.200 Mitgliedern auf Mighty.
Eine Maschinenstrick-Community wuchs auf $183K ARR durch Knit-Alongs und Challenges, die Hobbyisten Monat für Monat auf Mighty zurückholen.
Mitgliederprofile
Jedes Mitglied hat ein Profil, das zeigt, wer es ist, was es erreicht hat und was es mit anderen gemeinsam hat.
Ähnlichkeiten anzeigen
Mitglieder sehen, was sie mit anderen gemeinsam haben – gleiche Antworten, gleicher Ort, gleiche Phase.
Custom Fields
Fragen Sie, was zählt. Ort, Ziele, Erfahrung – alles, was hilft, dass Mitglieder einander finden.
Abzeichen & Serien
Heben Sie Gründungsmitglieder, abgeschlossene Kurse, absolvierte Challenges und erhaltene Anerkennungen hervor.
Entdecken, wer da ist
Jedes Profil ist eine Gelegenheit zu sehen, wer ähnliche Mitglieder in der ganzen Community sind.
Mitglieder in Ihrer Nähe Treffen Sie Mitglieder in derselben Stadt, Region oder Zeitzone. Online-Kontakte werden zu Begegnungen im echten Leben.
Mitglieder wie Sie Treffen Sie Mitglieder mit ähnlichen Antworten, ähnlichen Zielen und ähnlichen Wegen.
Entdecken, wer da ist
Jedes Profil ist eine Gelegenheit zu sehen, wer ähnliche Mitglieder in der ganzen Community sind.
Mitglieder in Ihrer Nähe Treffen Sie Mitglieder in derselben Stadt, Region oder Zeitzone. Online-Kontakte werden zu Begegnungen im echten Leben.
Mitglieder wie Sie Treffen Sie Mitglieder mit ähnlichen Antworten, ähnlichen Zielen und ähnlichen Wegen.
Echte Beziehungen aufbauen
In dem Moment, in dem ein Mitglied Sie direkt kontaktiert, beginnt eine Beziehung. Chat. Kommentare. Direktnachrichten.
Direktnachrichten Jemand Interessantes in einem Beitrag, Event oder Profil entdeckt? Ein Tipp und Sie starten den Chat.
Text- & Sprachnachrichten Schreiben Sie eine Nachricht oder senden Sie eine Sprachnotiz in Einzel- oder Gruppenchats.
Gruppenvorstellungen People Magic bildet die Gruppen, Mitglieder knüpfen Beziehungen.
93 % Genauigkeit
Können Mitgliederverbindungen Ihren Erfolg vorhersagen?
Unsere Daten zeigen mit 93 % Genauigkeit, dass eine Community je nach Anzahl und Häufigkeit der Gespräche zwischen Mitgliedern erfolgreich ist oder scheitert. Deshalb sprechen wir so laut über die 84 % Mitglieder-geführte Aktivitätsrate von Mighty.
Engagieren
Fragen entfachen Gespräche. Kommentare vertiefen sie. Der Chat hält sie am Laufen.
Umfragen & Fragen
Die natürlichste Art für Mitglieder, ihre Geschichten zu teilen und einander zu entdecken.
Kommentare
Kommentare lösen Benachrichtigungen aus. Je mehr Mitglieder beitragen, desto mehr kehren andere zurück.
Chat
Echtzeit-Unterhaltungen, die Beziehungen vertiefen und Menschen zurückbringen.
Eine Nutrigenomik-Community für Heilpraktiker:innen mit Gentests wuchs auf 7.295 Mitglieder und $180K ARR auf Mighty.
Mitglieder, die sich gesehen fühlen, bleiben länger
Top-Automatisierungen für Mitglieder
Begrüßt neue Mitglieder. Anerkennt die Engagierten. Holt die Ruhigen zurück. Automatisierungen sind ein Hauptgrund, warum Communities auf Mighty so erfolgreich bleiben.
Neue Mitglieder begrüßen
Wenn jemand beitritt, regnet es Konfetti und es gibt eine persönliche Nachricht.
Erste Beiträge anerkennen
Wenn ein Mitglied den ersten Beitrag leistet, gibt es ein Abzeichen. So wird Engagement sichtbar.
Beitragende belohnen
Erhalte ein Abzeichen für 10 Beiträge. Bei 50 bekommst du ein Community-Leader-Abzeichen.
Inaktive anstubsen
Wenn ein Mitglied eine Woche lang inaktiv ist, wird eine Nachricht geschickt, um es zurückzuholen.
Die Engagierten upgraden
Wenn ein Mitglied einen Meilenstein bei den Beiträgen erreicht, bekommt es eine Einladung in einen erweiterten Raum.
Eine Community für Glauben, Familie und Finanzen wuchs in 2,5 Jahren auf über 1.000 Kleingruppen in 77 Ländern – damit 2,5 Jahre vor Plan auf Mighty.
Eine Singles-Community wuchs auf 222 Mitglieder in den ersten 90 Tagen mit 100 % aktiver Mitgliedsrate auf Mighty.
Eine Community für Beauty-Professionals überschritt 1.000 Mitglieder und 5.000 Beiträge in den ersten Monaten – durch Mundpropaganda auf Mighty.
Sehen Sie, wo 84 % der Mitglieder-geführten Aktivität beginnt.
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.