People who show up for each other

Die meisten Plattformen machen Sie zur Engstelle. Mighty macht Sie zum Gastgeber einer selbstlaufenden Party.Wenn Mitglieder sich gegenseitig vernetzen, bleiben sie – und people magic KI sorgt dafür, dass diese Verbindungen schneller entstehen.

Eine Firma, die griechische Insel-Retreats veranstaltet, startete £8,99/Monat digitale Mitgliedschaften auf Mighty, um die Transformation zwischen den Events fortzusetzen.
Eine Veteranen-Healing-Community erreichte 1 Million Beiträge in einem Jahr mit nur 2.200 Mitgliedern auf Mighty.
Eine Maschinenstrick-Community wuchs auf $183K ARR durch Knit-Alongs und Challenges, die Hobbyisten Monat für Monat auf Mighty zurückholen.

Mitgliederprofile

Jedes Mitglied hat ein Profil, das zeigt, wer es ist, was es erreicht hat und was es mit anderen gemeinsam hat.

Member Profiles - showing profile cards, custom fields, and badges

Ähnlichkeiten anzeigen

Mitglieder sehen, was sie mit anderen gemeinsam haben – gleiche Antworten, gleicher Ort, gleiche Phase.

Custom Fields

Fragen Sie, was zählt. Ort, Ziele, Erfahrung – alles, was hilft, dass Mitglieder einander finden.

Abzeichen & Serien

Heben Sie Gründungsmitglieder, abgeschlossene Kurse, absolvierte Challenges und erhaltene Anerkennungen hervor.

Echte Beziehungen aufbauen

In dem Moment, in dem ein Mitglied Sie direkt kontaktiert, beginnt eine Beziehung. Chat. Kommentare. Direktnachrichten.

Direktnachrichten Jemand Interessantes in einem Beitrag, Event oder Profil entdeckt? Ein Tipp und Sie starten den Chat.

Text- & Sprachnachrichten Schreiben Sie eine Nachricht oder senden Sie eine Sprachnotiz in Einzel- oder Gruppenchats.

Gruppenvorstellungen People Magic bildet die Gruppen, Mitglieder knüpfen Beziehungen.

Build Real Relationships - Direct messaging chat interface

93 % Genauigkeit

Können Mitgliederverbindungen Ihren Erfolg vorhersagen?

Unsere Daten zeigen mit 93 % Genauigkeit, dass eine Community je nach Anzahl und Häufigkeit der Gespräche zwischen Mitgliedern erfolgreich ist oder scheitert. Deshalb sprechen wir so laut über die 84 % Mitglieder-geführte Aktivitätsrate von Mighty.

Engagieren

Fragen entfachen Gespräche. Kommentare vertiefen sie. Der Chat hält sie am Laufen.

Engage - Polls, Comments, and Chat features on mobile devices

Umfragen & Fragen

Die natürlichste Art für Mitglieder, ihre Geschichten zu teilen und einander zu entdecken.

Kommentare

Kommentare lösen Benachrichtigungen aus. Je mehr Mitglieder beitragen, desto mehr kehren andere zurück.

Chat

Echtzeit-Unterhaltungen, die Beziehungen vertiefen und Menschen zurückbringen.

Eine Nutrigenomik-Community für Heilpraktiker:innen mit Gentests wuchs auf 7.295 Mitglieder und $180K ARR auf Mighty.

Mitglieder, die sich gesehen fühlen, bleiben länger

Top-Automatisierungen für Mitglieder

Begrüßt neue Mitglieder. Anerkennt die Engagierten. Holt die Ruhigen zurück. Automatisierungen sind ein Hauptgrund, warum Communities auf Mighty so erfolgreich bleiben.

Member automations interface showing engagement features
Neue Mitglieder begrüßen

Wenn jemand beitritt, regnet es Konfetti und es gibt eine persönliche Nachricht.

Erste Beiträge anerkennen

Wenn ein Mitglied den ersten Beitrag leistet, gibt es ein Abzeichen. So wird Engagement sichtbar.

Beitragende belohnen

Erhalte ein Abzeichen für 10 Beiträge. Bei 50 bekommst du ein Community-Leader-Abzeichen.

Inaktive anstubsen

Wenn ein Mitglied eine Woche lang inaktiv ist, wird eine Nachricht geschickt, um es zurückzuholen.

Die Engagierten upgraden

Wenn ein Mitglied einen Meilenstein bei den Beiträgen erreicht, bekommt es eine Einladung in einen erweiterten Raum.

Eine Community für Glauben, Familie und Finanzen wuchs in 2,5 Jahren auf über 1.000 Kleingruppen in 77 Ländern – damit 2,5 Jahre vor Plan auf Mighty.
Eine Singles-Community wuchs auf 222 Mitglieder in den ersten 90 Tagen mit 100 % aktiver Mitgliedsrate auf Mighty.
Eine Community für Beauty-Professionals überschritt 1.000 Mitglieder und 5.000 Beiträge in den ersten Monaten – durch Mundpropaganda auf Mighty.

