Die meisten Kurse werden nicht abgeschlossen. Aber Mighty-Kurse kommen mit Community, Verantwortlichkeit und der Flexibilität, sie so zu verpacken, dass Ihre Mitglieder Ergebnisse erzielen.

Kurse, die vom ersten Moment an Premium-Wert signalisieren – und die Aufmerksamkeit Ihrer Mitglieder bis zum Schluss halten.

Abschnitte & Lektionen

Organisieren Sie Inhalte in übersichtliche Abschnitte. Mitglieder wissen immer, wo sie stehen und was als Nächstes kommt.

Fortschrittsverfolgung

Mitglieder sehen, wie weit sie gekommen sind. Sie sehen, wer engagiert ist und wer feststeckt.

Drip & Zeitplanung

Veröffentlichen Sie Lektionen nach Zeitplan oder schalten Sie Inhalte frei, sobald Mitglieder Fortschritte machen. Sie bestimmen das Tempo.

Quiz & Zertifizierungen

Verstehen testen. Abschluss belohnen. Mitgliedern etwas zum Verdienen geben.

Eine Finanzbildungs-Community für Latinos erzielte $260K ARR mit 3.559 Mitgliedern, die $49/Monat auf Mighty zahlen.
Eine Präzisionsschützen-Marke wuchs auf 10.579 Mitglieder an, indem sie Online-Kurse mit persönlichen Elite-Erlebnissen auf Mighty verband.
Eine Online-Kunstschule überschritt $8.4M ARR, wobei 52 % der Mitglieder aktiv zu ihren Kursen auf Mighty beitrugen.

Challenges, Bibliotheken, Habit Tracker und mehr

95 % der Hosts von Mighty verdienen mit Kursen Geld – aber nicht so, wie Sie denken. Hier sehen Sie, was sie wirklich aufbauen.

Kurse
7-Day Kickstart Challenge course interface on mobile showing video lessons

Strukturiertes Lernen, richtig gemacht.

Premium-Auslieferung des klassischen Kursformats.

Top 5 weitere Verwendungszwecke
Challenges

Zeitgebunden, strukturiert, konzipiert für Verantwortlichkeit. Das Format, das zum Abschluss führt.

Ressourcenbibliotheken

On-Demand-Inhalte, die Mitglieder jederzeit durchsuchen und erneut aufrufen können.

Habit Tracker

Mitglieder verfolgen ihren Fortschritt zu einem Ziel. Zurücksetzen und wiederholen.

Event-Replays

Jeder Livestream wird zu organisiertem, durchsuchbarem Inhalt.

Member Spotlights

Heben Sie Gründungsmitglieder, Challenge-Gewinner oder Top-Beitragende hervor.

Dasselbe Tool, andere Verpackung.

Bauen Sie, was Ihren Mitgliedern Ergebnisse bringt.

Der Durchschnittspreis für einen einzelnen Kurs oder eine Challenge bei Mighty liegt bei $350.
Eine bekannte Organisationsexpertin erwirtschaftete $1,49M/ARR durch einen $2.250-Zertifizierungskurs auf Mighty.

Warum Abschlussquoten bei Mighty höher sind

Community-geführte Kurse

Auf anderen Plattformen stehen Kurse allein. Nur bei Mighty können sie gemeinsam existieren – im selben Space, mit den gleichen Mitgliedern.

Der Kurs gibt die Struktur vor

Geben Sie Ihren Mitgliedern das Framework, um Ergebnisse und Transformation zu erzielen, die sie allein nicht erreichen würden.

Die Community ist der Motor für den Abschluss

Mitglieder sehen andere im selben Kurs, in derselben Lektion, im selben Cohort. Fortschritt wird geteilt. Verantwortlichkeit hält sie am Ball.

Eine Massageausbildungsakademie erreichte $96.9K ARR mit Mitgliedschaften für $22,99/Monat und Zertifizierungsprogrammen für $1.399 auf Mighty.
Eine Community für Familienessen, die Eltern beibringt, Babys das gleiche Essen wie dem Rest der Familie zu füttern, erreichte 139.000 $ ARR mit über 400 Rezepten auf Mighty.

Kurse, die sich selbst steuern

Top Kurs-Automatisierungen

Begrüßen Sie neue Studierende. Feiern Sie Meilensteine. Aktivieren Sie Mitglieder erneut, die ins Stocken geraten. Automatisierungen sind einer der Hauptgründe, warum Kurse auf Mighty so profitabel sind.

Willkommen

Begrüßen Sie Mitglieder automatisch. Erwartungshaltung setzen. Weisen Sie ihnen Lektion eins zu.

Fortschritt feiern

Feiern Sie Meilensteine. Konfetti auslösen. Motivation senden, wenn ein Abschnitt abgeschlossen wird.

Stagnierte erneut aktivieren

Wenn ein Mitglied mitten im Kurs aufhört, senden Sie eine Nachricht, um es zurückzuholen.

Upsell-Angebote

Wenn ein Mitglied einen Kurs abschließt → Präsentieren Sie Ihr nächstes Angebot, solange die Motivation hoch ist.

VIP-Einladung

Wenn ein Mitglied mehrere Kurse abschließt → Laden Sie es in einen fortgeschrittenen Space ein.

