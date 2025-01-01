Von 95 % aller Mighty Hosts genutzt
Kurse
Die meisten Kurse werden nicht abgeschlossen. Aber Mighty-Kurse kommen mit Community, Verantwortlichkeit und der Flexibilität, sie so zu verpacken, dass Ihre Mitglieder Ergebnisse erzielen.
Überzeugend auf jeder Plattform
Kurse, die vom ersten Moment an Premium-Wert signalisieren – und die Aufmerksamkeit Ihrer Mitglieder bis zum Schluss halten.
Abschnitte & Lektionen
Organisieren Sie Inhalte in übersichtliche Abschnitte. Mitglieder wissen immer, wo sie stehen und was als Nächstes kommt.
Fortschrittsverfolgung
Mitglieder sehen, wie weit sie gekommen sind. Sie sehen, wer engagiert ist und wer feststeckt.
Drip & Zeitplanung
Veröffentlichen Sie Lektionen nach Zeitplan oder schalten Sie Inhalte frei, sobald Mitglieder Fortschritte machen. Sie bestimmen das Tempo.
Quiz & Zertifizierungen
Verstehen testen. Abschluss belohnen. Mitgliedern etwas zum Verdienen geben.
Eine Finanzbildungs-Community für Latinos erzielte $260K ARR mit 3.559 Mitgliedern, die $49/Monat auf Mighty zahlen.
Eine Präzisionsschützen-Marke wuchs auf 10.579 Mitglieder an, indem sie Online-Kurse mit persönlichen Elite-Erlebnissen auf Mighty verband.
Eine Online-Kunstschule überschritt $8.4M ARR, wobei 52 % der Mitglieder aktiv zu ihren Kursen auf Mighty beitrugen.
Challenges, Bibliotheken, Habit Tracker und mehr
95 % der Hosts von Mighty verdienen mit Kursen Geld – aber nicht so, wie Sie denken. Hier sehen Sie, was sie wirklich aufbauen.
Kurse
Strukturiertes Lernen, richtig gemacht.
Premium-Auslieferung des klassischen Kursformats.
Top 5 weitere Verwendungszwecke
Challenges
Zeitgebunden, strukturiert, konzipiert für Verantwortlichkeit. Das Format, das zum Abschluss führt.
Ressourcenbibliotheken
On-Demand-Inhalte, die Mitglieder jederzeit durchsuchen und erneut aufrufen können.
Habit Tracker
Mitglieder verfolgen ihren Fortschritt zu einem Ziel. Zurücksetzen und wiederholen.
Event-Replays
Jeder Livestream wird zu organisiertem, durchsuchbarem Inhalt.
Member Spotlights
Heben Sie Gründungsmitglieder, Challenge-Gewinner oder Top-Beitragende hervor.
Dasselbe Tool, andere Verpackung.
Bauen Sie, was Ihren Mitgliedern Ergebnisse bringt.
Der Durchschnittspreis für einen einzelnen Kurs oder eine Challenge bei Mighty liegt bei $350.
Eine bekannte Organisationsexpertin erwirtschaftete $1,49M/ARR durch einen $2.250-Zertifizierungskurs auf Mighty.
Warum Abschlussquoten bei Mighty höher sind
Community-geführte Kurse
Auf anderen Plattformen stehen Kurse allein. Nur bei Mighty können sie gemeinsam existieren – im selben Space, mit den gleichen Mitgliedern.
Der Kurs gibt die Struktur vor
Geben Sie Ihren Mitgliedern das Framework, um Ergebnisse und Transformation zu erzielen, die sie allein nicht erreichen würden.
Die Community ist der Motor für den Abschluss
Mitglieder sehen andere im selben Kurs, in derselben Lektion, im selben Cohort. Fortschritt wird geteilt. Verantwortlichkeit hält sie am Ball.
Eine Massageausbildungsakademie erreichte $96.9K ARR mit Mitgliedschaften für $22,99/Monat und Zertifizierungsprogrammen für $1.399 auf Mighty.
Eine Community für Familienessen, die Eltern beibringt, Babys das gleiche Essen wie dem Rest der Familie zu füttern, erreichte 139.000 $ ARR mit über 400 Rezepten auf Mighty.
Kurse, die sich selbst steuern
Top Kurs-Automatisierungen
Begrüßen Sie neue Studierende. Feiern Sie Meilensteine. Aktivieren Sie Mitglieder erneut, die ins Stocken geraten. Automatisierungen sind einer der Hauptgründe, warum Kurse auf Mighty so profitabel sind.
Willkommen
Begrüßen Sie Mitglieder automatisch. Erwartungshaltung setzen. Weisen Sie ihnen Lektion eins zu.
Fortschritt feiern
Feiern Sie Meilensteine. Konfetti auslösen. Motivation senden, wenn ein Abschnitt abgeschlossen wird.
Stagnierte erneut aktivieren
Wenn ein Mitglied mitten im Kurs aufhört, senden Sie eine Nachricht, um es zurückzuholen.
Upsell-Angebote
Wenn ein Mitglied einen Kurs abschließt → Präsentieren Sie Ihr nächstes Angebot, solange die Motivation hoch ist.
VIP-Einladung
Wenn ein Mitglied mehrere Kurse abschließt → Laden Sie es in einen fortgeschrittenen Space ein.
Bauen Sie Kurse, die Menschen wirklich abschließen.
