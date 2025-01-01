500 Mio. $ von Hosts im Jahr 2025 verdient
Zahlungen
Erhebt Gebühren für Mitgliedschaften, Kurse, Events und Bundles. Mighty übernimmt den Checkout – ihr bekommt die Einnahmen.
Eine Coaching-Mitgliedschaft verkaufte 847 Plätze zu je 2.497 $ und erzielte über 2,1 Mio. $ Umsatz auf Mighty.
Ein Health Innovation Network betreibt drei kostenpflichtige Stufen für 208 $, 833 $ und 2.083 $ im Monat in einem zentralen Hub auf Mighty.
Native Zahlungen machen den Unterschied
Checkout, der konvertiert
Ein schlanker, schneller Checkout – im Web und mobil. Kein Reibungsverlust. Kein Ausstieg. Mitglieder zahlen und sind in Sekunden startklar.
Schöne Marketing-Momente
Präsentiert euer Angebot mit eigenen Bildern oder Videos, Branding und individuellem Aufbau.
Sofortiger Zugriff
Mitglieder zahlen und sind sofort dabei. Kein Warten, keine manuellen Freigaben, keine Extraschritte.
Preis nach Ihren Vorstellungen
Flexible Zahlungsoptionen
Triff Mitglieder dort, wo sie sind. Mehr Optionen bedeuten weniger Einwände.
Mehrere Intervalle
Jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich oder einmalige Zahlungsintervalle.
Ratenpläne
Große Anschaffungen in kleinere Zahlungen aufteilen.
Aktionscodes
Führen Sie Blitzaktionen durch, belohnen Sie treue Mitglieder oder testen Sie verschiedene Preise.
Mehrere Währungen
Mitglieder zahlen in ihrer lokalen Währung. Sie werden in Ihrer Währung bezahlt.
Eine Community für Friseur-Ausbildung erzielte im ersten Jahr $158K mit $49/Monat-Mitgliedschaften auf Mighty.
Was anbieten. Was verlangen. Wie starten.
Was kaufen die Leute?
Community und Verantwortung, nicht nur mehr Inhalte oder Zugang zu euch.Startet mit einer Community Design™ Mitgliedschaft – Monatsthemen, einem Wochenkalender und täglichen Fragen für Menschen mit derselben Ausrichtung.
Was sind Leute bereit zu zahlen?
Leute schätzen das, wofür sie bezahlen. Die durchschnittliche Mitgliedschaft auf Mighty liegt bei 48 $/Monat.Hoch genug, um engagierte Mitglieder anzuziehen. Niedrig genug, um Ja zu sagen.
Wie bekomme ich die ersten 10 Mitglieder?
Startet mit euren bestehenden Kontakten. Sie könnten selbst ideale Mitglieder sein oder kennen welche.Hosts auf unserem Starten-Plan verdienen im Schnitt 4.800 $ pro Jahr mit dieser Strategie.
Eine pädiatrische Gesundheits-Community mit 85 Mitgliedern erreichte $172K ARR und hielt dabei eine monatlich aktive Rate von 94 % auf Mighty.
Eine Frauen-Community für Glauben und Empowerment erreichte eine aktive Mitgliedsrate von 100 % und $48,9K ARR auf Mighty.
Einnahmen im Autopilot
Top-Automatisierungen für Zahlungen
Neue Käufer taggen. Sofortigen Zugriff freischalten. Bei Kündigung nachfassen. Automatisierungen gehören zu den wichtigsten Gründen, warum Communities auf Mighty so profitabel sind.
Neue Käufer taggen
Wenn jemand einen Plan kauft, wird ein Tag vergeben. So könnt ihr Käufer separat von Besuchenden ansprechen.
Sofortigen Zugriff freischalten
Sobald jemand kauft, bekommt sie oder er automatisch eine Einladung in die passenden Räume. Kein manueller Aufwand. Kein Warten.
Kauf feiern
Wenn jemand von der kostenlosen Testphase zum Abo wechselt, regnet es Konfetti und es gibt eine Willkommensnachricht.
Stornierten nachfassen
Bei Kündigung wird automatisch ein Tag vergeben und eine Nachricht geschickt.
VIP-Einladung
Wenn ein Mitglied nach 6+ Monaten verlängert oder auf einen höheren Plan wechselt, bekommt es eine Einladung für einen exklusiven Raum.
Eine Zertifizierungs-Community für Steuerprofis füllte ein $9.995-Programm, während sie wöchentliche Coachings und Cohorts auf Mighty veranstaltete.
