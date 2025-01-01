Resultados primero, en cada etapa
Ya sea que lances tu primer reto o ya estés list@ para Apps de la marca, tendrás las herramientas de Admin indicadas cuando las necesites.
Un backend para cada etapa
Simple al lanzar. Potente al escalar. Esto es lo que obtienes en el backend de tu Mighty Network.
Lanzar
Empieza simple. Un Checklist de Bienvenida, un plan, un Feed de la actividad. El resto puede esperar hasta tener impulso.
Escalar
¿List@ para migrar o crecer? Te ayudamos a traer tus miembros y pagos. Luego conecta tu stack con APIs, Zapier, Kit y más de 2,000 integraciones.
Crecimiento
¿List@ para escalar lo que funciona? Audiencias, embudos y soporte dedicado, más estrategias y tutorías exclusivas de crecimiento.
Una comunidad franquiciada escaló a $11.7M ARR optimizando onboarding, insignias y participación en eventos a través de las funciones Admin y automatizaciones de Mighty.
Mighty Insights™
Participación, retención, ingresos, actividad de miembros: todo en un solo dashboard. Descubre quién participa, qué funciona y dónde enfocar tus esfuerzos.
Explora dashboards detallados
Obtén una vista general o profundiza. Filtra por función, fecha o Espacio.
Encuentra a les principales contribuyentes
Conoce quién impulsa las conversaciones y crea una cultura de embajadores.
Identifica el contenido más popular
Descubre patrones y duplica lo que más aman les miembros.
Seguimiento de ingresos
Reportes de ingresos, desempeño de planes y detalles de pago en un solo lugar.
APIs
Tu Mighty Network es extensible. Las APIs de Admin y APIs de miembro headless (próximamente) te permiten conectar tu stack y crear flujos personalizados — sin requerir Zapier.
Sincroniza y automatiza
Conecta tu CRM, activa alertas de cancelación, automatiza el flujo de pagos desde sistemas externos.
Crea experiencias personalizadas
Clasificaciones personalizadas, resúmenes basados en IA, vinculación de tutores, widgets de miembro — lo que necesites.
Automatizaciones
Da la bienvenida a nueves miembros, reconoce logros y revive a quienes están silencioses. Configúralo una vez y ahorra horas cada semana.
Bienvenida e incorporación
Envía mensajes automáticos a nueves miembros, invítales a Espacios y motiva completar el perfil.
Reconocimiento
Otorga insignias, lanza confeti y celebra logros en el momento que suceden.
Relaciones
Conecta miembros según campos personalizados, etiquetas o progreso en el curso.
Retención
Premia rachas, celebra aportes y convierte a tus miembros más comprometidos en embajadores.
Una comunidad de corredores duplicó su membresía a más de 2,300 miembros de pago usando automatizaciones para onboarding, pruebas gratuitas y códigos promocionales.
Lo que realmente funciona
Nuestras automatizaciones más populares hoy
Estas son las automatizaciones que generan resultados en las comunidades con mayores ingresos actualmente.
Completar lección → Insignia
La automatización más común en Mighty. Les miembros completan una lección y reciben una insignia en su perfil.
Completar lección → Pop up
Las mejores comunidades activan un pop up tras cada lección, normalmente un mensaje de felicitación o un link a la siguiente oferta.
Completar sección → Insignia
Misma idea, hito mayor. Les miembros terminan una sección completa y obtienen una insignia.
Comprar paquete → Agregar etiqueta
Las comunidades exitosas lo usan para segmentar mensajes y dar seguimiento a las compras.
Agregar etiqueta → Invitación a Espacio
Las etiquetas desbloquean Espacios. Les Hosts usan esto para controlar el acceso: compra un plan, recibe una etiqueta y una invitación al Espacio.
Una comunidad de profesionales de la salud dejó Circle tras frustraciones por bajo compromiso y ahora monitorea un 68% de miembros activos mensuales entre 645 personas en Mighty.
Conecta lo que ya usas
Integraciones
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, píxeles de seguimiento: mantén tus herramientas útiles. Todo conectado.
Transmisión en vivo instantánea. Elige la transmisión nativa de Mighty o integración con Zoom.
Sincroniza, automatiza, rastrea. Kit para email, Zapier para flujos de trabajo y píxeles de seguimiento para anuncios.
Tu gemelo digital de IA. Integra Delphi para que los miembros puedan chatear con una IA entrenada en tu contenido.
Más de 2,000 apps. Una sola plataforma.
Insertos
Si está en internet, probablemente funcione con Mighty. Videos, formularios, agendas, documentos — solo pega y listo.
URLs o fragmentos de código. No necesitas APIs. Solo copia y pega.
Úsalos en todas partes. Cursos, publicaciones, páginas — en web y móvil.
Funcionalidad completa. Tus incrustaciones funcionan como deben.
Más de 2,000 apps. Una sola plataforma.
Una comunidad de transporte escaló a $186K ARR en tres meses con bienvenidas automáticas, check-ins y reconocimiento a miembros.
Mantén tu comunidad segura
Moderación
Las comunidades privadas o de pago son distintas — hay menos gente problemática. Así maneja la plataforma cualquier situación que se escape.
Acciones a un clic. Revisa reportes y resuélvelos rápido.
Filtrado de palabras clave. Configura reglas, bloquea contenido automáticamente.
Moderación potenciada por IA. Marca problemas antes de que se conviertan en inconvenientes.
Mighty Pro
Apps de la marca, horas de estrategia y un equipo para que lo logres bien. Cuando quieres guía experta y el camino más rápido a los resultados.
Equipo de LANZAMIENTO dedicado
Te ayudamos a definir tu estrategia y a diseñar tu Mighty Pro Network para lograrla.
Tus propias Apps de la marca
La actualización más obvia para lograr los mejores resultados. 2.5 veces más participación que otros planes.
Estrategia cuando la necesitas
Niveles múltiples de soporte, incluyendo acceso a orientación experta cuando la requieras.
Éxito del cliente
Alguien que entiende tu negocio y te mantiene en camino.
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.