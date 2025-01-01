Community Design es nuestra IA
Estrategia y configuración personalizadas para cada etapa. No es IA genérica—una perspectiva que ha generado $500M en resultados.
IA no genérica
IA creada para hacer crecer negocios de comunidad
La mayoría de plataformas solo suman IA para cumplir. Entrenamos a AI Cohost en Community Design™ — la estrategia detrás de $500M en ingresos de comunidad. Con 8 años de experiencia de lo que funciona (y lo que no), AI Cohost no solo responde tus preguntas.Te avisará si estás cobrando de menos. Te dirá cuando tu oferta es demasiado complicada. Compartirá exactamente los embudos de crecimiento que funcionan ahora — y cómo todo esto se aplica a tu idea.
Una comunidad de profesionales en mediana edad aumentó un 73.7% su contribución en 30 días con ofertas desde solo $25/mes en Mighty.
Una comunidad de fe de mujeres jóvenes alcanzó un 100% de miembros activos y $48.9K ARR convirtiendo inspiración en transformación diaria en Mighty.
Una comunidad de noticias para personas sordas se lanzó en marzo y llegó a 2,567 miembros con $34K ARR en menos de un mes usando Mighty.
Tu etapa. Tu estrategia.
AI Cohost se adapta
Lo que necesitas con $500/mes no es lo mismo que con $50,000. AI Cohost se ajusta a tu plan.
Lanzar
Consigue tus primeros 10 miembros en 30 días. AI Cohost te apoya mientras creas una oferta, exploras tus contactos y te comunicas con una propuesta de valor.
Escalar
Automatiza lo que funciona o migra sin perder impulso. AI Cohost te guía en integraciones, automatizaciones y procesos de migración.
Crecer
Duplica tus ingresos con los embudos correctos. AI Cohost te ayuda a organizar desafíos, cumbres, ventas relámpago y programas de referidos—evitando la complejidad y los errores.
Garantiza resultados
Cuando quieres más que una AI Cohost. Estrategas dedicad@s que han logrado $500M en resultados, más apps de la marca que logran un 59% de miembros activos semanales—ve directo a los mejores resultados.
Una comunidad de motociclismo obtuvo $258K ARR tras mejorar la navegación, onboarding y aumentar publicaciones semanales—logrando 10K nuevas contribuciones en un solo mes en Mighty.
AI Cohost está entrenado en Community Design
Estrategia y configuración
AI Cohost hace dos cosas: te ayuda a personalizar un Plan de Community Design™ según tu idea—y después te ayuda a configurar tu Mighty Network para ejecutarlo.
Community Design™
¿Cómo lanzo una comunidad pagada?
La mayoría trata de construir una audiencia primero—no es el orden correcto. AI Cohost te muestra cómo encontrar tus primeros 10 miembros que paguen.
¿Cómo paso mis programas actuales a una nueva plataforma?
Actualiza tu oferta y agrega un bonus al hacer el cambio. AI Cohost mapea la transición según quién traes y tus metas.
¿Cuánto debería cobrar?
$48/mes es el promedio en Mighty. AI Cohost te ayuda a encontrar el precio correcto para tu oferta y tus miembros.
¿Cómo crezco más rápido?
Desafíos, cumbres y ventas relámpago están generando conversiones ya. AI Cohost te mostrará los embudos que corresponden a tu etapa.
Imagina resolver estas preguntas con datos de la plataforma y perspectiva—no solo consejos genéricos.
Configuración de la plataforma
¿Cómo configuro mis espacios?
Menos de lo que piensas. AI Cohost diseña tu configuración según tus ofertas y cómo tus miembros las recorren.
¿Feed de actividad o chat?
Feed para contenidos, chat para tiempo real. AI Cohost recomienda según cómo tus miembros realmente conectan.
¿Qué automatizaciones debería configurar?
Onboarding, reconocimiento, retención—en ese orden. AI Cohost prioriza las que importan según tu etapa.
¿Cómo configuro varias ofertas y audiencias?
Páginas separadas, promociones separadas, audiencias separadas. AI Cohost te ayuda a secuenciarlas para que no compitan.
Imagina tomar decisiones basado en lo que funciona—con agentes que lo hagan por ti próximamente.
Los Hosts que completan un Plan de Community Design tienen 3x más probabilidad de alcanzar $500/mes en sus primeros 90 días.
Una comunidad de tapping y técnicas de liberación emocional alcanzó $1.45M ARR con más de 6,000 miembros aprendiendo a reducir el estrés en Mighty.
Una comunidad de educación inmobiliaria superó $542K ARR en Mighty después de agregar automatizaciones que no tenía en Circle.
Una comunidad de estudios jurídicos creció de 22,000 a 82,000 miembros y logró $167K ARR con un 98% de engagement desde móvil en Mighty.
Un vistazo a lo que hay dentro
Chatea con Cohost
Una vista previa de la estrategia y orientación de configuración que te esperan adentro.
Community Design™
Tu gran propósito. Tus precios. Tus temas mensuales. Tu plan de lanzamiento. Preguntas estratégicas respondidas con perspectiva.
Configuración de la plataforma
Tus espacios. Tus automatizaciones. Tu página de destino. El recorrido de tus miembros. Decisiones de configuración basadas en lo que funciona.
Una comunidad de crianza de habla alemana logró $2.15M ARR en 2 años usando AI Co-Host para lanzar retos semanales atractivos para sus miembros en Mighty.
Obtén una estrategia personalizada en minutos.
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.
Inicia tu prueba gratuita
