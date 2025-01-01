IA no genérica

IA creada para hacer crecer negocios de comunidad

La mayoría de plataformas solo suman IA para cumplir. Entrenamos a AI Cohost en Community Design™ — la estrategia detrás de $500M en ingresos de comunidad. Con 8 años de experiencia de lo que funciona (y lo que no), AI Cohost no solo responde tus preguntas.Te avisará si estás cobrando de menos. Te dirá cuando tu oferta es demasiado complicada. Compartirá exactamente los embudos de crecimiento que funcionan ahora — y cómo todo esto se aplica a tu idea.