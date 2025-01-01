Escala lo que funciona

Automatizaciones

Da la bienvenida a nuevos miembros, celebra logros, vuelve a involucrar a quienes están más callados—todo en automático. Lo configuras una vez. Funciona todo el tiempo que lo necesites.

Automations

Crece Sin Dolor de Crecimiento

Ahorra horas cada semana

Lo que toma horas manualmente toma segundos con automatizaciones. El trabajo repetitivo desaparece. Los resultados no.

Guide your members, every step of the way.

Guía a tus miembros, en cada paso del camino.

Automatiza los recorridos, engagement y retención de los miembros.

Build a $1M community with the team you have today.

Construye una comunidad de $1M con el equipo que tienes hoy.

Multiplica tu crecimiento por 10x o por 100x.

Set up new automations in seconds.

Configura nuevas automatizaciones en segundos.

Gestiona todo desde un solo panel de control en tu área de administración.

Disparadores y Acciones

Cada uno de nuestros planes incluye las automatizaciones que necesitas para esa etapa. Lanzamiento te ayuda a empezar. Escalar suma potencia. Crecimiento lo desbloquea todo.¿Y Mighty Pro? Es la ruta rápida hacia resultados garantizados.

Disparadores

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Lección completada

Sección completada

Cuestionario completado

Quiz fallido

Insignia añadida o eliminada

Etiqueta añadida o eliminada

Respondió a un campo personalizado

Respuesta cambiada en un campo personalizado

Hito de racha alcanzado

El miembro acumula un número específico de puntos

El miembro llegó a la tabla de clasificación

Se unió o dejó el espacio

-

Se unió o dejó la red

-

Lista de bienvenida completada

-

Plan comprado/accedido o cancelado

-

Eliminado del plan

-

Convertido desde prueba gratuita

-

Confirmó asistencia a evento

-

El evento alcanzó un número específico de RSVPs

-

Asistió a la transmisión en vivo en un Espacio

-

El miembro alcanzó un número específico de publicaciones creadas

-

-

El miembro alcanzó un nivel específico de embajador

-

-

El miembro comentó en la publicación

-

-

El miembro respondió encuesta o pregunta

-

-

Cantidad de mensajes de chat alcanzada en un chat de espacio

-

-

El miembro estuvo inactivo en el espacio durante un tiempo definido

-

-

El anfitrión recibió un DM

-

-

Acciones

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Agregar o quitar insignia

Agregar o quitar etiqueta

Otorgar puntos extra

Invitar o quitar de un Espacio

-

Invitar o quitar de un plan

-

Cerrar o abrir confirmaciones (RSVPs)

-

Bienvenida nuevo miembro

-

Mostrar pop-up con confeti opcional

-

Enviar un mensaje privado

-

-

Primeras Impresiones, Automatizadas

Bienvenida e incorporación

Da la bienvenida a nuevos miembros al instante

Cuando un miembro se convierte desde una prueba gratuita → envíale un mensaje directo personalizado para mostrarle cuánto puede lograr.

Usa lo que te dicen

Relaciona automatizaciones con respuestas a Campos Personalizados. Envía mensajes distintos según sus objetivos, experiencia o intereses.

Guíalos hacia lo que sigue

Guía a los nuevos miembros al curso, reto o evento más adecuado—automáticamente.

Recognition

Automatiza la Cultura de Tu Comunidad

Reconocimiento

Celebra el progreso en el momento que sucede—desde los primeros pasos hasta grandes logros.

Recompensa por completar Un miembro termina una lección o curso → recibe una insignia al instante.

Fomenta la contribución Un miembro publica o comenta → reconócele por participar.

Destaca la experiencia Combina insignias con respuestas de campos personalizados para mostrar quién sabe qué.

Recognition

Crea Conexiones Entre Miembros

Relaciones

Crea una experiencia memorable y personalizada para cada miembro para que sigan avanzando—junto a otros.

Conecta miembros automáticamente Un miembro se une → preséntalo a otros con objetivos, ubicaciones o intereses similares.

Agrupa por lo que comparten Usa campos personalizados para reunir miembros. Mismo reto, misma cohorte, mismo recorrido.

Avanza junto a otros Los miembros ven quién está en el mismo camino. La responsabilidad sucede sin que tengas que facilitarla.

Dale a los Miembros un Motivo para Regresar

Retención

Recompensa la consistencia

Cuando un miembro alcanza un hito de racha → se le otorga una insignia. Reconoce el comportamiento que deseas ver más seguido.

Refuerza tus valores

Celebra las acciones que importan en tu comunidad—contribuciones, finalizaciones, conexiones.

Crea tus embajadores

Identifica a tus miembros más comprometidos e invítales a liderar—todo automáticamente.

