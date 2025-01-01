Automations

Escala lo que funciona
Automatizaciones
Da la bienvenida a nuevos miembros, celebra logros, vuelve a involucrar a quienes están más callados—todo en automático. Lo configuras una vez. Funciona todo el tiempo que lo necesites.
Crece Sin Dolor de Crecimiento
Ahorra horas cada semana
Lo que toma horas manualmente toma segundos con automatizaciones. El trabajo repetitivo desaparece. Los resultados no.
Guía a tus miembros, en cada paso del camino.
Automatiza los recorridos, engagement y retención de los miembros.
Construye una comunidad de $1M con el equipo que tienes hoy.
Multiplica tu crecimiento por 10x o por 100x.
Configura nuevas automatizaciones en segundos.
Gestiona todo desde un solo panel de control en tu área de administración.
Disparadores y Acciones
Cada uno de nuestros planes incluye las automatizaciones que necesitas para esa etapa. Lanzamiento te ayuda a empezar. Escalar suma potencia. Crecimiento lo desbloquea todo.¿Y Mighty Pro? Es la ruta rápida hacia resultados garantizados.
Disparadores
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Lección completada
Sección completada
Cuestionario completado
Quiz fallido
Insignia añadida o eliminada
Etiqueta añadida o eliminada
Respondió a un campo personalizado
Respuesta cambiada en un campo personalizado
Hito de racha alcanzado
El miembro acumula un número específico de puntos
El miembro llegó a la tabla de clasificación
Se unió o dejó el espacio
Se unió o dejó la red
Lista de bienvenida completada
Plan comprado/accedido o cancelado
Eliminado del plan
Convertido desde prueba gratuita
Confirmó asistencia a evento
El evento alcanzó un número específico de RSVPs
Asistió a la transmisión en vivo en un Espacio
El miembro alcanzó un número específico de publicaciones creadas
-
El miembro alcanzó un nivel específico de embajador
-
El miembro comentó en la publicación
-
El miembro respondió encuesta o pregunta
-
Cantidad de mensajes de chat alcanzada en un chat de espacio
-
El miembro estuvo inactivo en el espacio durante un tiempo definido
-
El anfitrión recibió un DM
-
Acciones
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Agregar o quitar insignia
Agregar o quitar etiqueta
Otorgar puntos extra
Invitar o quitar de un Espacio
Invitar o quitar de un plan
Cerrar o abrir confirmaciones (RSVPs)
Bienvenida nuevo miembro
Mostrar pop-up con confeti opcional
Enviar un mensaje privado
-
Primeras Impresiones, Automatizadas
Bienvenida e incorporación
Da la bienvenida a nuevos miembros al instante
Cuando un miembro se convierte desde una prueba gratuita → envíale un mensaje directo personalizado para mostrarle cuánto puede lograr.
Usa lo que te dicen
Relaciona automatizaciones con respuestas a Campos Personalizados. Envía mensajes distintos según sus objetivos, experiencia o intereses.
Guíalos hacia lo que sigue
Guía a los nuevos miembros al curso, reto o evento más adecuado—automáticamente.
Automatiza la Cultura de Tu Comunidad
Reconocimiento
Celebra el progreso en el momento que sucede—desde los primeros pasos hasta grandes logros.
Recompensa por completar Un miembro termina una lección o curso → recibe una insignia al instante.
Fomenta la contribución Un miembro publica o comenta → reconócele por participar.
Destaca la experiencia Combina insignias con respuestas de campos personalizados para mostrar quién sabe qué.
Crea Conexiones Entre Miembros
Relaciones
Crea una experiencia memorable y personalizada para cada miembro para que sigan avanzando—junto a otros.
Conecta miembros automáticamente Un miembro se une → preséntalo a otros con objetivos, ubicaciones o intereses similares.
Agrupa por lo que comparten Usa campos personalizados para reunir miembros. Mismo reto, misma cohorte, mismo recorrido.
Avanza junto a otros Los miembros ven quién está en el mismo camino. La responsabilidad sucede sin que tengas que facilitarla.
Dale a los Miembros un Motivo para Regresar
Retención
Recompensa la consistencia
Cuando un miembro alcanza un hito de racha → se le otorga una insignia. Reconoce el comportamiento que deseas ver más seguido.
Refuerza tus valores
Celebra las acciones que importan en tu comunidad—contribuciones, finalizaciones, conexiones.
Crea tus embajadores
Identifica a tus miembros más comprometidos e invítales a liderar—todo automáticamente.
