Una comunidad que se vuelve hábito

Comunidad

84% de la actividad en Mighty es liderada por miembros. Así es cómo.

Diferentes comunidades, diferentes estilos

Un feed o chat. El corazón de tu comunidad. Elige uno y empieza a construir.

Feed
Feed interface showing posts, polls, and discussions

Publicaciones, encuestas, preguntas y eventos

Todo lo que tus miembros buscan, en un solo lugar.

Chat
Chat interface showing real-time conversations

Conversaciones en tiempo real

La puerta de entrada para comunidades que migran desde Slack, Discord y WhatsApp—y que descubren todo lo que Mighty puede hacer.

Background image
Una comunidad de salud pediátrica con solo 85 miembros logró un 94% de actividad mensual y 79% contribuyendo en 30 días en Mighty.
Background image
Una universidad en línea creó su primer campus digital real donde el 83% de los estudiantes regresan cada mes y el 70% se conectan a través de la app de la marca en Mighty.
Background image
Una comunidad de fans del horror alcanzó $515K de facturación anual con 4,500 miembros haciendo 2 millones de contribuciones—además de un 93% de retención de ingresos en Mighty.

Encuestas y preguntas

Las preguntas y encuestas generan más comentarios y reacciones en Mighty que cualquier otro tipo de contenido. Así es como tus miembros empiezan a hablar entre ellos.

Polls and Questions interface

Encuestas de Opción Múltiple

Deja que los miembros voten y vean en qué posición están. Perfecto para tomar decisiones, romper el hielo y encender debates.

Preguntas Abiertas

Sin opciones, solo respuestas. Motiva a los miembros a compartir historias y experiencias. Los comentarios despegan.

Preguntas Programadas

Programa preguntas diarias o semanales con anticipación. Mantén la conversación viva sin levantar un dedo.

Generador de preguntas con IA

¿No sabes qué preguntar? La IA sugiere preguntas adaptadas a tu comunidad. Un clic para publicar.

Background image
Una comunidad de transformación espiritual llegó a $114K de facturación anual con encuestas que obtienen más de 100 respuestas y rachas que impulsan la participación diaria.
Background image
Una fundación global de liderazgo unió a 1,026 compañeros en más de 60 países en Mighty, quienes antes estaban dispersos en grupos de WhatsApp.

Transmisión en vivo

Una transmisión en vivo semanal puede ser el corazón de una comunidad activa. Ve en vivo, conózcanse y dale a tod@s un motivo para participar cada semana.

Chat en vivo y reacciones Los miembros no solo ven—también hablan, reaccionan y se conectan en tiempo real.

Invitados en pantalla Invita a invitados o miembros a salir en pantalla para paneles, entrevistas o momentos destacados de miembros.

Calidad HD Transmite hasta 1080p según tu plan. Calidad profesional, nativa para tu comunidad.

Transmisión en vivo

Una transmisión en vivo semanal puede ser el corazón de una comunidad activa. Ve en vivo, conózcanse y dale a tod@s un motivo para participar cada semana.

Chat en vivo y reacciones Los miembros no solo ven—también hablan, reaccionan y se conectan en tiempo real.

Invitados en pantalla Invita a invitados o miembros a salir en pantalla para paneles, entrevistas o momentos destacados de miembros.

Calidad HD Transmite hasta 1080p según tu plan. Calidad profesional, nativa para tu comunidad.

Eventos

Dale a tus miembros un motivo para participar. Un calendario que revisen, eventos a los que confirmen asistencia y un ritmo que los haga regresar.

Calendario de eventos Todos tus eventos en un solo lugar. Miembros ven lo que viene y nunca se pierden lo importante.

Confirmaciones y recordatorios Los miembros se comprometen, reciben recordatorios y asisten. No más eventos fantasma.

Eventos pagados Cobra por el acceso a un solo evento—un taller, una masterclass, una sesión en vivo. Un evento, un precio.

Background image
Una comunidad de meditación alcanzó $864K de facturación anual en su primer mes con retos mensuales, recorridos cortos y eventos en vivo con más de 120 registros.

Gamificación

Rachas y clasificaciones como esperas. Reconocimiento que no verás en ningún otro lugar—los miembros se premian entre ell@s por los valores de la comunidad.

Gamification interface with streaks and leaderboards

Rachas

Los miembros generan impulso participando todos los días. Una mecánica sencilla que crea un hábito poderoso.

Reconocimientos

Define los valores de tu comunidad y permite que l@s miembros reconozcan a otros usando los puntos que obtienen de las rachas.

Tablas de clasificación

Clasifica a los miembros según reconocimiento obtenido, no actividad. Tu comunidad decide quién destaca.

Background image
Una comunidad de lenguas bíblicas alcanzó $139K de facturación anual después de lanzar reconocimientos que los miembros usan activamente para seguir rachas y ganar recompensas.

Múltiples funciones en un Espacio

Cuando recién empiezas, el enfoque es clave. Pero al crecer, los Espacios que soportan varias funciones permiten mantener todo junto—disponible en el plan Scale y superiores.

Un solo Espacio. Todo junto.

L@s miembros se mantienen conectad@s—nada de saltar entre pestañas.

Qué puedes poner en un Espacio
Cursos

Lecciones, pruebas y certificaciones.

Feed de actividad

Publicaciones, encuestas, preguntas y discusiones.

Transmisión en vivo

Transmite en vivo con invitados, chat en vivo y reacciones.

Eventos

En vivo o virtual, único o recurrente.

Miembros

Mira quién está en el Espacio y conéctate.

Páginas

Páginas web simples para agregar detalles o guiar.

Activa o desactiva funciones.

Tú diseñas la experiencia.

Un solo lugar al que ir. 84% de la actividad es liderada por miembros. Eso pasa cuando los miembros no se pierden.

Checklist de Bienvenida

Convierte nuevos miembros en colaboradores activos. Un checklist de bienvenida paso a paso que sí completarán.

99%

de las Mighty Networks rentables usan el Checklist de Bienvenida

92%

de las Mighty Networks rentables lo personalizan

Amplía lo que tu comunidad puede hacer

Extensiones

Incrustaciones, integraciones y APIs. Trae contenido, conecta tus herramientas y construye lo que necesites.

Mighty Networks Extensions

Insertos

Si está en internet, funciona con Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, tu gemelo de IA—más de 2,000 apps que tus miembros pueden usar sin salir de tu comunidad.

Integraciones

Kit de Zapier para email, Delphi para gemelos de IA, Zapier para todo lo demás. Además de píxeles de seguimiento para Google Analytics, Meta y TikTok. Conéctalo una vez y sigue conectado.

APIs

Activa notificaciones SMS. Crea clasificaciones personalizadas. Construye apps a medida. Lo que necesites. Tu comunidad, extendida.

Insertos

Si está en internet, funciona con Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, tu gemelo de IA—más de 2,000 apps que tus miembros pueden usar sin salir de tu comunidad.

Integraciones

Kit de Zapier para email, Delphi para gemelos de IA, Zapier para todo lo demás. Además de píxeles de seguimiento para Google Analytics, Meta y TikTok. Conéctalo una vez y sigue conectado.

APIs

Activa notificaciones SMS. Crea clasificaciones personalizadas. Construye apps a medida. Lo que necesites. Tu comunidad, extendida.

Mighty Networks Extensions

La comunidad es solo el comienzo.

Miembros para conectar. Cursos para enseñar. Ingresos para ganar. Marketing para crecer. Admin para gestionarlo todo.

Courses

Cursos

Courses

Cursos

Members

Miembros

Marketing

Marketing

Payments

Pagos

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

Crea una comunidad que se vuelva un hábito.

