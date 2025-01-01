Una comunidad que se vuelve hábito
Comunidad
84% de la actividad en Mighty es liderada por miembros. Así es cómo.
Diferentes comunidades, diferentes estilos
Un feed o chat. El corazón de tu comunidad. Elige uno y empieza a construir.
Feed
Publicaciones, encuestas, preguntas y eventos
Todo lo que tus miembros buscan, en un solo lugar.
Chat
Conversaciones en tiempo real
La puerta de entrada para comunidades que migran desde Slack, Discord y WhatsApp—y que descubren todo lo que Mighty puede hacer.
Una comunidad de salud pediátrica con solo 85 miembros logró un 94% de actividad mensual y 79% contribuyendo en 30 días en Mighty.
Una universidad en línea creó su primer campus digital real donde el 83% de los estudiantes regresan cada mes y el 70% se conectan a través de la app de la marca en Mighty.
Una comunidad de fans del horror alcanzó $515K de facturación anual con 4,500 miembros haciendo 2 millones de contribuciones—además de un 93% de retención de ingresos en Mighty.
Encuestas y preguntas
Las preguntas y encuestas generan más comentarios y reacciones en Mighty que cualquier otro tipo de contenido. Así es como tus miembros empiezan a hablar entre ellos.
Encuestas de Opción Múltiple
Deja que los miembros voten y vean en qué posición están. Perfecto para tomar decisiones, romper el hielo y encender debates.
Preguntas Abiertas
Sin opciones, solo respuestas. Motiva a los miembros a compartir historias y experiencias. Los comentarios despegan.
Preguntas Programadas
Programa preguntas diarias o semanales con anticipación. Mantén la conversación viva sin levantar un dedo.
Generador de preguntas con IA
¿No sabes qué preguntar? La IA sugiere preguntas adaptadas a tu comunidad. Un clic para publicar.
Una comunidad de transformación espiritual llegó a $114K de facturación anual con encuestas que obtienen más de 100 respuestas y rachas que impulsan la participación diaria.
Una fundación global de liderazgo unió a 1,026 compañeros en más de 60 países en Mighty, quienes antes estaban dispersos en grupos de WhatsApp.
Transmisión en vivo
Una transmisión en vivo semanal puede ser el corazón de una comunidad activa. Ve en vivo, conózcanse y dale a tod@s un motivo para participar cada semana.
Chat en vivo y reacciones Los miembros no solo ven—también hablan, reaccionan y se conectan en tiempo real.
Invitados en pantalla Invita a invitados o miembros a salir en pantalla para paneles, entrevistas o momentos destacados de miembros.
Calidad HD Transmite hasta 1080p según tu plan. Calidad profesional, nativa para tu comunidad.
Eventos
Dale a tus miembros un motivo para participar. Un calendario que revisen, eventos a los que confirmen asistencia y un ritmo que los haga regresar.
Calendario de eventos Todos tus eventos en un solo lugar. Miembros ven lo que viene y nunca se pierden lo importante.
Confirmaciones y recordatorios Los miembros se comprometen, reciben recordatorios y asisten. No más eventos fantasma.
Eventos pagados Cobra por el acceso a un solo evento—un taller, una masterclass, una sesión en vivo. Un evento, un precio.
Una comunidad de meditación alcanzó $864K de facturación anual en su primer mes con retos mensuales, recorridos cortos y eventos en vivo con más de 120 registros.
Gamificación
Rachas y clasificaciones como esperas. Reconocimiento que no verás en ningún otro lugar—los miembros se premian entre ell@s por los valores de la comunidad.
Rachas
Los miembros generan impulso participando todos los días. Una mecánica sencilla que crea un hábito poderoso.
Reconocimientos
Define los valores de tu comunidad y permite que l@s miembros reconozcan a otros usando los puntos que obtienen de las rachas.
Tablas de clasificación
Clasifica a los miembros según reconocimiento obtenido, no actividad. Tu comunidad decide quién destaca.
Una comunidad de lenguas bíblicas alcanzó $139K de facturación anual después de lanzar reconocimientos que los miembros usan activamente para seguir rachas y ganar recompensas.
Múltiples funciones en un Espacio
Cuando recién empiezas, el enfoque es clave. Pero al crecer, los Espacios que soportan varias funciones permiten mantener todo junto—disponible en el plan Scale y superiores.
Un solo Espacio. Todo junto.
L@s miembros se mantienen conectad@s—nada de saltar entre pestañas.
Qué puedes poner en un Espacio
Cursos
Lecciones, pruebas y certificaciones.
Feed de actividad
Publicaciones, encuestas, preguntas y discusiones.
Transmisión en vivo
Transmite en vivo con invitados, chat en vivo y reacciones.
Eventos
En vivo o virtual, único o recurrente.
Miembros
Mira quién está en el Espacio y conéctate.
Páginas
Páginas web simples para agregar detalles o guiar.
Activa o desactiva funciones.
Tú diseñas la experiencia.
Un solo lugar al que ir. 84% de la actividad es liderada por miembros. Eso pasa cuando los miembros no se pierden.
Checklist de Bienvenida
Convierte nuevos miembros en colaboradores activos. Un checklist de bienvenida paso a paso que sí completarán.
99%
de las Mighty Networks rentables usan el Checklist de Bienvenida
92%
de las Mighty Networks rentables lo personalizan
Amplía lo que tu comunidad puede hacer
Extensiones
Incrustaciones, integraciones y APIs. Trae contenido, conecta tus herramientas y construye lo que necesites.
Insertos
Si está en internet, funciona con Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, tu gemelo de IA—más de 2,000 apps que tus miembros pueden usar sin salir de tu comunidad.
Integraciones
Kit de Zapier para email, Delphi para gemelos de IA, Zapier para todo lo demás. Además de píxeles de seguimiento para Google Analytics, Meta y TikTok. Conéctalo una vez y sigue conectado.
APIs
Activa notificaciones SMS. Crea clasificaciones personalizadas. Construye apps a medida. Lo que necesites. Tu comunidad, extendida.
Crea una comunidad que se vuelva un hábito.
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.
Inicia tu prueba gratuita
