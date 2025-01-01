Conecta lo que ya usas

Integraciones

Conserva las herramientas que funcionan para ti. Conecta Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixeles de seguimiento y más.

Genera enlaces para eventos en segundos

Zoom nativo

Transmisión en vivo integrada o Zoom—tú decides. Conecta una vez, inicia reuniones cuando quieras.

Lanza reuniones y transmite en vivo cuando lo desees

Conecta Zoom y crea enlaces al instante

Una conexión integrada lo hace simple e intuitivo

Native Zoom
Kit

Sincroniza miembros con el Email Marketing de Kit automáticamente

Kit

Los miembros se sincronizan al instante. Segmenta por etiquetas. Envía los correos adecuados a la persona indicada.

Sincroniza automáticamente miembros

Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit

Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas

Sincroniza miembros con el Email Marketing de Kit automáticamente

Kit

Los miembros se sincronizan al instante. Segmenta por etiquetas. Envía los correos adecuados a la persona indicada.

Sincroniza automáticamente miembros

Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit

Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas

Kit

Configura tu propio Gemelo Digital de IA

Delphi

Entrena una versión de IA de ti mismo e intégrala directamente en tu comunidad. Los miembros reciben respuestas en cualquier momento—en tu voz.

Entrena tu gemelo digital con tu contenido y experiencia

Insértalo en cualquier Espacio o curso

Escala tu presencia sin escalar tu tiempo

Delphi
Zapier

Automatiza más allá de Mighty

Zapier

Conecta con cientos de aplicaciones. Activa acciones en donde esté tu negocio.

Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier

Asistentes para la creación de contenido

Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil

Automatiza más allá de Mighty

Zapier

Conecta con cientos de aplicaciones. Activa acciones en donde esté tu negocio.

Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier

Asistentes para la creación de contenido

Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil

Zapier

Sigue lo que importa

Códigos de seguimiento

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel—descubre de dónde provienen tus miembros.

Soporte para Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

