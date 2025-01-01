Conecta lo que ya usas
Integraciones
Conserva las herramientas que funcionan para ti. Conecta Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixeles de seguimiento y más.
Genera enlaces para eventos en segundos
Zoom nativo
Transmisión en vivo integrada o Zoom—tú decides. Conecta una vez, inicia reuniones cuando quieras.
Lanza reuniones y transmite en vivo cuando lo desees
Conecta Zoom y crea enlaces al instante
Una conexión integrada lo hace simple e intuitivo
Sincroniza miembros con el Email Marketing de Kit automáticamente
Kit
Los miembros se sincronizan al instante. Segmenta por etiquetas. Envía los correos adecuados a la persona indicada.
Sincroniza automáticamente miembros
Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit
Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas
Configura tu propio Gemelo Digital de IA
Delphi
Entrena una versión de IA de ti mismo e intégrala directamente en tu comunidad. Los miembros reciben respuestas en cualquier momento—en tu voz.
Entrena tu gemelo digital con tu contenido y experiencia
Insértalo en cualquier Espacio o curso
Escala tu presencia sin escalar tu tiempo
Automatiza más allá de Mighty
Zapier
Conecta con cientos de aplicaciones. Activa acciones en donde esté tu negocio.
Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier
Asistentes para la creación de contenido
Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil
Sigue lo que importa
Códigos de seguimiento
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel—descubre de dónde provienen tus miembros.
Soporte para Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
