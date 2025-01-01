Cómo Usar las Membresías Limitadas

Sáltate el freemium

Los niveles freemium enseñan a los miembros a no pagar. Las comunidades sin planes gratuitos convierten 2 veces mejor que las que tienen freemium.Freemium dice "quédate todo el tiempo que quieras." Espacios limitados dicen "esto es lo que es posible—¿listo para más?"