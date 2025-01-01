Herramientas Nativas, Resultados Reales
Marketing
Retos gratuitos, eventos en vivo y mini-cursos son los embudos más poderosos en este momento—y puedes gestionarlos todos en Mighty. Las landing pages atraen gente. La compra los convierte en clientes.
Membresías Limitadas
Realiza un reto gratuito, mini-curso o evento en vivo antes de que los miembros se unan. Los miembros reciben valor real. Obtienes un camino mejor y más rápido para cobrar.
Una probadita, no una provocación
Entrega valor real desde el inicio. El suficiente para que los miembros vean resultados—y quieran más.
Conversión Integrada
Mensajes promocionales, mensajes automáticos y compra directa dentro del espacio.
Velocidad para cobrar
Cuando estén listos, la mejora está ahí mismo. Sin fricción. Sin pasos extra.
Funciona solo
Automatiza la bienvenida, los recordatorios y las invitaciones de mejora. Lo configuras una vez.
Una comunidad para el cambio de mentalidad femenino agregó $120K de facturación anual en 4 días subiendo precios, con un embudo de reto de 3 días y cerrando inscripciones para crear urgencia.
Cómo Usar las Membresías Limitadas
Valida tu idea antes de avanzar más
¿No estás seguro si la gente va a pagar?Lanza un reto pagado de 30 días con un espacio limitado—sin prometer más. 10 personas que paguen $49 son $490 y la prueba de que tu idea funciona.Nuestro Cohost de IA te guía paso a paso con Community Design™.
Cómo Usar las Membresías Limitadas
Sáltate el freemium
Los niveles freemium enseñan a los miembros a no pagar. Las comunidades sin planes gratuitos convierten 2 veces mejor que las que tienen freemium.Freemium dice "quédate todo el tiempo que quieras." Espacios limitados dicen "esto es lo que es posible—¿listo para más?"
Una comunidad de salud sostenible alcanzó $9.8M de facturación anual usando retos para convertir miembros y automatizaciones para onboarding, insignias y eventos en Mighty.
Tu Puerta Principal
Páginas de aterrizaje
Páginas de marketing altamente efectivas que convierten el "quizás" en un "cuéntame más".
Totalmente personalizable
Tu marca, tus imágenes, tu voz. Cada página tiene tu estilo, no el de una plantilla.
Precios, Beneficios, Compra
Todo lo que un miembro necesita para explorar y comprar, en un solo lugar.
Pon a Prueba lo que Funciona
Prueba ofertas en paralelo. Quédate con lo que convierte.
Lanza Múltiples Ofertas
Una por oferta, audiencia o campaña.
Apunta a Audiencias Diferentes
Páginas diferentes para personas diferentes.
La oferta adecuada en el momento adecuado
Banners promocionales
Mensajes dirigidos dentro de tu comunidad—basados en quiénes son los miembros, no solo en lo que hacen.
Dirige por Audiencia
Cuando un miembro se une a tu red, dale una bienvenida personal con un mensaje directo. Después, invítalo a su plan ideal.
Define tu Ventana
Activa un banner por una semana, un día o una oferta relámpago. Tú decides cuándo aparece y cuándo desaparece.
Un Toque para Comprar
El banner enlaza directo a tu oferta. Los miembros lo ven, lo tocan, lo compran.
Una comunidad de coaching organizó un reto de 3 días y luego cerró inscripciones para crear urgencia, logrando $120K adicionales de facturación anual en solo 4 días.
¿Qué está convirtiendo realmente ahora?
Las estrategias de crecimiento nunca se detienen. Aquí están los 5 embudos más efectivos en Mighty ahora mismo—desde el primer lanzamiento hasta pasar el millón de dólares.
Top 5 Estrategias de Crecimiento Ahora
Retos
Gratis o de bajo costo, crea un reto estructurado y acotado en el tiempo para dar a la gente una probadita de tu oferta.
Eventos en Vivo
Sé el Host de un summit, taller o AMA. Atrae personas. Muéstrales lo que es posible.
Mini-Cursos
Gratis o de bajo precio, ofrece valor real desde el inicio con un espacio limitado. Captura interés. Guía hacia el pago.
Ventas Relámpago
Precios temporales que crean urgencia. Los códigos promocionales lo hacen fácil.
Referencias de miembros
Tus mejores miembros traen más miembros. El boca a boca sigue convirtiendo mejor que nada.
El Host del Plan de Lanzamiento promedio en Mighty genera $4,800 al año y empieza con sus contactos actuales.
Una cosa más...
Tu Marca en las Tiendas de Apps
Tu comunidad en la App Store de Apple y Google Play. Los miembros buscan, te encuentran y descargan—con el 82-96% de la interacción ocurriendo en las apps.
Buscable
Prospectos y miembros te encuentran por nombre en la App Store y Google Play.
Descargable
Un toque para instalar. Tu comunidad en su pantalla de inicio.
Compartible
Los miembros comparten una app, no solo un enlace. Se esparce como debe hacerlo una app.
Confiable
El hecho de estar en la App Store significa que eres real. Las calificaciones y reseñas generan confianza antes de que entren.
Una comunidad de camioneros lanzó un programa de entrada de $5 llamado First Mile que convierte miembros al ecosistema completo de formación.
La Pregunta de Email Marketing
¿Y el email marketing?
Los enlaces a tus planes y espacios son fáciles de copiar y pegar en cualquier correo o sitio web. No se requiere integración.La parte difícil es la estrategia. Qué ofrecer. Cómo posicionarlo. Qué hace que la gente actúe. Ese es el trabajo de Community Design™ y para eso se crearon las funciones de esta página.Hay infinitas plataformas que te ayudan a enviar correos gratis. Nosotros creamos funciones nativas donde las funciones nativas realmente importan para los resultados.
Empieza con tus contactos, no con una audiencia.
