Relaciones reales, no solo perfiles
Miembros
El 84% de la actividad en Mighty es liderada por miembros. Tus miembros no solo vienen por ti—vienen por los demás.Lo llamamos people magic.
Esto es People Magic
Gente que llega por otras personas
La mayoría de las plataformas te vuelven el cuello de botella. Mighty te hace el Host de una fiesta que se gestiona sola.Cuando los miembros conectan entre sí, se quedan—y la IA de people magic asegura que esas conexiones ocurran más rápido.
Una empresa que organiza retiros en islas griegas lanzó membresías digitales de £8.99/mes en Mighty para mantener la transformación entre eventos.
Una comunidad de veteranos alcanzó un millón de contribuciones en un año con solo 2,200 miembros en Mighty.
Una comunidad de tejido en máquina creció a $183K de facturación anual con retos y actividades grupales que mantienen a los aficionados participando mes a mes en Mighty.
Perfiles de miembros
Cada miembro tiene un perfil que muestra quién es, qué ha conseguido y lo que tienes en común.
Mostrar similitudes
Los miembros ven lo que tienen en común con otros miembros—mismas respuestas, misma ubicación, misma transición.
Campos Personalizados
Pregunta lo que importa. Ubicación, objetivos, experiencia—lo que ayude a los miembros a encontrarse entre sí.
Insignias y Rachas
Muestra miembros fundadores, cursos terminados, retos finalizados y reconocimientos obtenidos.
Explora Quién Está Aquí
Cada perfil es una oportunidad para ver quiénes son otros miembros similares en la comunidad.
Miembros cerca de ti Encuentra miembros en la misma ciudad, región o zona horaria. Las conexiones online se vuelven reales.
Miembros como tú Encuentra miembros con respuestas, recorridos y objetivos similares.
Crea Relaciones Reales
El momento en que un miembro te escribe directamente es cuando inicia la relación. Chat. Comentarios. Mensajes directos.
Mensajes directos ¿Viste a alguien interesante en una publicación, evento o perfil? Un toque para chatear.
Notas de texto y voz Escribe un mensaje o envía una nota de voz en chats privados o de grupo.
Presentaciones en grupo La magia de las personas construye los grupos, los miembros crean relaciones.
93% Precisión
¿Las conexiones entre miembros pueden predecir tu éxito?
Nuestros datos muestran con un 93% de precisión que una comunidad tiene éxito o fracasa según el número y la frecuencia con que los miembros se comunican entre sí. Por eso presumimos del 84% de actividad liderada por miembros en Mighty.
Participar
Las preguntas inician la conversación. Los comentarios la profundizan. El chat la mantiene activa.
Encuestas y preguntas
La manera más natural para que los miembros cuenten sus historias y se descubran entre sí.
Comentarios
Los comentarios activan notificaciones. Cuantos más miembros contribuyen, más regresan los demás.
Chat
Conversaciones en tiempo real que profundizan relaciones y hacen que la gente regrese.
Una comunidad de nutrigenómica para practicantes de la salud usando pruebas genéticas creció a 7,295 miembros y $180K de facturación anual en Mighty.
Miembros que se sienten vistos permanecen más tiempo
Principales automatizaciones para miembros
Da la bienvenida a nuevos miembros. Reconoce a quienes participan. Reactiva a quienes están en silencio. Las automatizaciones son una de las razones clave por las que las comunidades en Mighty retienen tan bien.
Dar la bienvenida a nuevos miembros
Cuando alguien se une, lanza confeti y un mensaje personal.
Reconocer primeras publicaciones
Cuando un miembro hace su primera contribución, agrega una insignia. Haz que la participación sea visible.
Premia a los colaboradores
Gana una insignia por 10 publicaciones. Al llegar a 50, recibe una insignia de líder de la comunidad.
Incentiva a los inactivos
Cuando un miembro permanece en silencio por una semana, mándales un mensaje para que regresen.
Premia a los más participativos
Cuando un miembro alcanza un hito de participación, invítalo a un espacio avanzado.
Una comunidad de fe, familia y finanzas creció más de 1,000 grupos pequeños en 77 países—2.5 años antes de lo planeado en Mighty.
Una comunidad para solteros creció a 222 miembros en sus primeros 90 días con un 100% de tasa de actividad de miembros en Mighty.
Una comunidad de profesionales de belleza superó los 1,000 miembros y 5,000 contribuciones en sus primeros meses—impulsada por el boca a boca en Mighty.
