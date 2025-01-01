Relaciones reales, no solo perfiles

Miembros

El 84% de la actividad en Mighty es liderada por miembros. Tus miembros no solo vienen por ti—vienen por los demás.Lo llamamos people magic.

Prueba Mighty gratis
People who show up for each other

Esto es People Magic

Gente que llega por otras personas

La mayoría de las plataformas te vuelven el cuello de botella. Mighty te hace el Host de una fiesta que se gestiona sola.Cuando los miembros conectan entre sí, se quedan—y la IA de people magic asegura que esas conexiones ocurran más rápido.

Esto es People Magic

Gente que llega por otras personas

La mayoría de las plataformas te vuelven el cuello de botella. Mighty te hace el Host de una fiesta que se gestiona sola.Cuando los miembros conectan entre sí, se quedan—y la IA de people magic asegura que esas conexiones ocurran más rápido.

People who show up for each other
Background image
Una empresa que organiza retiros en islas griegas lanzó membresías digitales de £8.99/mes en Mighty para mantener la transformación entre eventos.
Background image
Una comunidad de veteranos alcanzó un millón de contribuciones en un año con solo 2,200 miembros en Mighty.
Background image
Una comunidad de tejido en máquina creció a $183K de facturación anual con retos y actividades grupales que mantienen a los aficionados participando mes a mes en Mighty.

Perfiles de miembros

Cada miembro tiene un perfil que muestra quién es, qué ha conseguido y lo que tienes en común.

Member Profiles - showing profile cards, custom fields, and badges

Mostrar similitudes

Los miembros ven lo que tienen en común con otros miembros—mismas respuestas, misma ubicación, misma transición.

Campos Personalizados

Pregunta lo que importa. Ubicación, objetivos, experiencia—lo que ayude a los miembros a encontrarse entre sí.

Insignias y Rachas

Muestra miembros fundadores, cursos terminados, retos finalizados y reconocimientos obtenidos.

Explore Who's Here - Members directory with similar interests

Explora Quién Está Aquí

Cada perfil es una oportunidad para ver quiénes son otros miembros similares en la comunidad.

Miembros cerca de ti Encuentra miembros en la misma ciudad, región o zona horaria. Las conexiones online se vuelven reales.

Miembros como tú Encuentra miembros con respuestas, recorridos y objetivos similares.

Explora Quién Está Aquí

Cada perfil es una oportunidad para ver quiénes son otros miembros similares en la comunidad.

Miembros cerca de ti Encuentra miembros en la misma ciudad, región o zona horaria. Las conexiones online se vuelven reales.

Miembros como tú Encuentra miembros con respuestas, recorridos y objetivos similares.

Explore Who's Here - Members directory with similar interests

Crea Relaciones Reales

El momento en que un miembro te escribe directamente es cuando inicia la relación. Chat. Comentarios. Mensajes directos.

Mensajes directos ¿Viste a alguien interesante en una publicación, evento o perfil? Un toque para chatear.

Notas de texto y voz Escribe un mensaje o envía una nota de voz en chats privados o de grupo.

Presentaciones en grupo La magia de las personas construye los grupos, los miembros crean relaciones.

Build Real Relationships - Direct messaging chat interface

93% Precisión

¿Las conexiones entre miembros pueden predecir tu éxito?

Nuestros datos muestran con un 93% de precisión que una comunidad tiene éxito o fracasa según el número y la frecuencia con que los miembros se comunican entre sí. Por eso presumimos del 84% de actividad liderada por miembros en Mighty.

Participar

Las preguntas inician la conversación. Los comentarios la profundizan. El chat la mantiene activa.

Engage - Polls, Comments, and Chat features on mobile devices

Encuestas y preguntas

La manera más natural para que los miembros cuenten sus historias y se descubran entre sí.

Comentarios

Los comentarios activan notificaciones. Cuantos más miembros contribuyen, más regresan los demás.

Chat

Conversaciones en tiempo real que profundizan relaciones y hacen que la gente regrese.

Background image
Una comunidad de nutrigenómica para practicantes de la salud usando pruebas genéticas creció a 7,295 miembros y $180K de facturación anual en Mighty.

Miembros que se sienten vistos permanecen más tiempo

Principales automatizaciones para miembros

Da la bienvenida a nuevos miembros. Reconoce a quienes participan. Reactiva a quienes están en silencio. Las automatizaciones son una de las razones clave por las que las comunidades en Mighty retienen tan bien.

Member automations interface showing engagement features
Dar la bienvenida a nuevos miembros

Cuando alguien se une, lanza confeti y un mensaje personal.

Reconocer primeras publicaciones

Cuando un miembro hace su primera contribución, agrega una insignia. Haz que la participación sea visible.

Premia a los colaboradores

Gana una insignia por 10 publicaciones. Al llegar a 50, recibe una insignia de líder de la comunidad.

Incentiva a los inactivos

Cuando un miembro permanece en silencio por una semana, mándales un mensaje para que regresen.

Premia a los más participativos

Cuando un miembro alcanza un hito de participación, invítalo a un espacio avanzado.

Background image
Una comunidad de fe, familia y finanzas creció más de 1,000 grupos pequeños en 77 países—2.5 años antes de lo planeado en Mighty.
Background image
Una comunidad para solteros creció a 222 miembros en sus primeros 90 días con un 100% de tasa de actividad de miembros en Mighty.
Background image
Una comunidad de profesionales de belleza superó los 1,000 miembros y 5,000 contribuciones en sus primeros meses—impulsada por el boca a boca en Mighty.

Ver la lista completa de funciones para miembros

Ver todas las funciones

Los miembros son solo el inicio.

Una comunidad para reunirse. Cursos para enseñar. Ingresos para obtener. Marketing para crecer. Admin para gestionarlo todo.

Comunidad

Comunidad

Courses

Cursos

Marketing

Marketing

Payments

Pagos

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

Mira dónde comienza el 84% de la actividad liderada por miembros.

14 días. No se necesita tarjeta de crédito.

Comienza gratis

Producto

ComunidadCursosMiembrosMarketingPagosAdminCohost IA

Extensiones

APIsIntegracionesInsertosAutomatizaciones

Precios

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos los planes

Mighty Pro

Funciones ProServicios ProEstudios de caso ProOrganizaciones sin fines de lucro

Servicios

EstrategiaDiseñoMigraciónExpertos Mighty

Recursos

LibroPodcastMasterclassEstudios de casoMomentum ListCapacitación en productoCentro de ayuda

Empresa

Acerca deCarrerasCentro de confianzaTérminos de servicioPolítica de privacidadAccesibilidad

Comparaciones

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Descarga la app

Inicia tu prueba gratuita

14 días. No se necesita tarjeta de crédito.

Producto

ComunidadCursosMiembrosMarketingPagosAdminCohost IA

Extensiones

APIsIntegracionesInsertosAutomatizaciones

Precios

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTodos los planes

Mighty Pro

Funciones ProServicios ProEstudios de caso ProOrganizaciones sin fines de lucro

Servicios

EstrategiaDiseñoMigraciónExpertos Mighty

Recursos

LibroPodcastMasterclassEstudios de casoMomentum ListCapacitación en productoCentro de ayuda

Empresa

Acerca deCarrerasCentro de confianzaTérminos de servicioPolítica de privacidadAccesibilidad

Comparaciones

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Todos los derechos reservados.

© 2025 Mighty Networks. Todos los derechos reservados.