Cursos

La mayoría de los cursos no se terminan. Pero los cursos en Mighty incluyen comunidad, responsabilidad y flexibilidad para empaquetarlos de formas que ayuden a tus miembros a lograr resultados.

Atractivo en todas las plataformas

Cursos que transmiten valor premium desde el momento en que los miembros llegan—y mantienen su atención hasta el final.

Secciones y Lecciones

Organiza el contenido en secciones claras. Los miembros siempre saben dónde están y qué sigue.

Seguimiento de Progreso

Los miembros ven hasta dónde han llegado. Puedes ver quién está comprometido y quién se ha detenido.

Drip y Programación

Libera lecciones en un calendario o desbloquea contenido a medida que los miembros avanzan. Tú controlas el ritmo.

Cuestionarios y Certificaciones

Pon a prueba la comprensión. Recompensa la finalización. Da a los miembros algo por lo que esforzarse.

Una comunidad de educación financiera para latinos alcanzó $260K de facturación anual con 3,559 miembros pagando $49/mes en Mighty.
Una marca de entrenamiento de rifles de precisión creció a 10,579 miembros conectando cursos online con experiencias presenciales de élite en Mighty.
Una escuela de arte digital superó los $8.4 millones de facturación anual con el 52% de sus miembros contribuyendo activamente en sus cursos en Mighty.

Retos, Bibliotecas, Seguimiento de Hábitos y Más

El 95% de los Hosts de Mighty están generando ingresos usando cursos—pero no como imaginas. Esto es lo que realmente están construyendo.

Cursos
7-Day Kickstart Challenge course interface on mobile showing video lessons

Aprendizaje estructurado, hecho correctamente.

Entrega premium del formato clásico de curso.

Top 5 Otros Usos
Retos

Con límite de tiempo, estructurados y diseñados para la responsabilidad. El formato que impulsa la finalización.

Bibliotecas de recursos

Contenido bajo demanda al que los miembros pueden buscar y volver en cualquier momento.

Seguimiento de Hábitos

Los miembros siguen su progreso hacia un objetivo. Reinician y repiten.

Retransmisiones de Eventos

Cada transmisión en vivo se convierte en contenido organizado y fácil de buscar.

Miembros destacados

Destaca a miembros fundadores, ganadores de retos o principales contribuyentes.

La misma herramienta, diferente presentación.

Crea lo que ayude a tus miembros a obtener resultados.

El precio promedio de un curso o reto en Mighty es $350.
Un experto en organización reconocido generó $1.49 millones de facturación anual con un curso de certificación de $2,250 en Mighty.

Por qué las tasas de finalización son más altas en Mighty

Cursos Liderados por la Comunidad

En otras plataformas, los cursos están aislados. Solo en Mighty pueden estar juntos—en el mismo espacio, con los mismos miembros.

El curso es la estructura

Dale a tus miembros la estructura necesaria para obtener resultados y transformación que no pueden lograr por sí solos.

La comunidad es el motor para completar

Los miembros ven a otros en el mismo curso, la misma lección y el mismo grupo. El progreso se comparte. La responsabilidad los mantiene en marcha.

Una academia de terapias de masaje alcanzó $96.9K de facturación anual con membresías a $22.99/mes y programas de certificación a $1,399 en Mighty.
Una comunidad de comidas familiares que enseña a madres y padres a alimentar a los bebés igual que al resto de la familia llegó a $139K de facturación anual con más de 400 recetas en Mighty.

Cursos que se gestionan solos

Automatizaciones Top de Cursos

Da la bienvenida a nuevos estudiantes. Celebra logros. Vuelve a involucrar a los miembros que se estancan. Las automatizaciones son una de las claves por las que los cursos en Mighty son tan rentables.

Bienvenido/a

Da la bienvenida automáticamente a los miembros. Define expectativas. Indíca la lección uno.

Celebrar Progreso

Celebra logros. Lanza confeti. Envía aliento cuando completen una sección.

Vuelve a activar a los Rezagados

Cuando un miembro se detiene a mitad del curso, envía un mensaje para hacerlo regresar.

Ofertas de Venta Cruzada

Cuando un miembro termina un curso → Presenta tu siguiente oferta mientras la motivación está alta.

Invitación VIP

Cuando un miembro completa varios cursos → invítalo a un espacio avanzado.

Mobile app showing course automations with a completion celebration popup

Los cursos son solo el comienzo.

Una comunidad para reunirse. Miembros para conectar. Ingresos para obtener. Marketing para crecer. Admin para gestionarlo todo.

Comunidad

Comunidad

Members

Miembros

Marketing

Marketing

Payments

Pagos

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

