Usado por el 95% de todos los Hosts de Mighty
Cursos
La mayoría de los cursos no se terminan. Pero los cursos en Mighty incluyen comunidad, responsabilidad y flexibilidad para empaquetarlos de formas que ayuden a tus miembros a lograr resultados.
Atractivo en todas las plataformas
Cursos que transmiten valor premium desde el momento en que los miembros llegan—y mantienen su atención hasta el final.
Secciones y Lecciones
Organiza el contenido en secciones claras. Los miembros siempre saben dónde están y qué sigue.
Seguimiento de Progreso
Los miembros ven hasta dónde han llegado. Puedes ver quién está comprometido y quién se ha detenido.
Drip y Programación
Libera lecciones en un calendario o desbloquea contenido a medida que los miembros avanzan. Tú controlas el ritmo.
Cuestionarios y Certificaciones
Pon a prueba la comprensión. Recompensa la finalización. Da a los miembros algo por lo que esforzarse.
Una comunidad de educación financiera para latinos alcanzó $260K de facturación anual con 3,559 miembros pagando $49/mes en Mighty.
Una marca de entrenamiento de rifles de precisión creció a 10,579 miembros conectando cursos online con experiencias presenciales de élite en Mighty.
Una escuela de arte digital superó los $8.4 millones de facturación anual con el 52% de sus miembros contribuyendo activamente en sus cursos en Mighty.
Retos, Bibliotecas, Seguimiento de Hábitos y Más
El 95% de los Hosts de Mighty están generando ingresos usando cursos—pero no como imaginas. Esto es lo que realmente están construyendo.
Cursos
Aprendizaje estructurado, hecho correctamente.
Entrega premium del formato clásico de curso.
Top 5 Otros Usos
Retos
Con límite de tiempo, estructurados y diseñados para la responsabilidad. El formato que impulsa la finalización.
Bibliotecas de recursos
Contenido bajo demanda al que los miembros pueden buscar y volver en cualquier momento.
Seguimiento de Hábitos
Los miembros siguen su progreso hacia un objetivo. Reinician y repiten.
Retransmisiones de Eventos
Cada transmisión en vivo se convierte en contenido organizado y fácil de buscar.
Miembros destacados
Destaca a miembros fundadores, ganadores de retos o principales contribuyentes.
La misma herramienta, diferente presentación.
Crea lo que ayude a tus miembros a obtener resultados.
El precio promedio de un curso o reto en Mighty es $350.
Un experto en organización reconocido generó $1.49 millones de facturación anual con un curso de certificación de $2,250 en Mighty.
Por qué las tasas de finalización son más altas en Mighty
Cursos Liderados por la Comunidad
En otras plataformas, los cursos están aislados. Solo en Mighty pueden estar juntos—en el mismo espacio, con los mismos miembros.
El curso es la estructura
Dale a tus miembros la estructura necesaria para obtener resultados y transformación que no pueden lograr por sí solos.
La comunidad es el motor para completar
Los miembros ven a otros en el mismo curso, la misma lección y el mismo grupo. El progreso se comparte. La responsabilidad los mantiene en marcha.
Una academia de terapias de masaje alcanzó $96.9K de facturación anual con membresías a $22.99/mes y programas de certificación a $1,399 en Mighty.
Una comunidad de comidas familiares que enseña a madres y padres a alimentar a los bebés igual que al resto de la familia llegó a $139K de facturación anual con más de 400 recetas en Mighty.
Cursos que se gestionan solos
Automatizaciones Top de Cursos
Da la bienvenida a nuevos estudiantes. Celebra logros. Vuelve a involucrar a los miembros que se estancan. Las automatizaciones son una de las claves por las que los cursos en Mighty son tan rentables.
Bienvenido/a
Da la bienvenida automáticamente a los miembros. Define expectativas. Indíca la lección uno.
Celebrar Progreso
Celebra logros. Lanza confeti. Envía aliento cuando completen una sección.
Vuelve a activar a los Rezagados
Cuando un miembro se detiene a mitad del curso, envía un mensaje para hacerlo regresar.
Ofertas de Venta Cruzada
Cuando un miembro termina un curso → Presenta tu siguiente oferta mientras la motivación está alta.
Invitación VIP
Cuando un miembro completa varios cursos → invítalo a un espacio avanzado.
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.