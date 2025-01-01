$500M ganados por Hosts en 2025
Pagos
Cobra por membresías, cursos, eventos y bundles. Mighty gestiona el pago — tú recibes el ingreso.
Una membresía de coaching vendió 847 lugares a $2,497 cada uno, generando más de $2.1M en ingresos en Mighty.
Una red de innovación en salud opera tres niveles pagados de $208, $833 y $2,083 al mes dentro de un solo hub unificado en Mighty.
Pagos nativos marcan la diferencia
Proceso de compra que convierte
Un proceso de compra limpio y rápido — en web y móvil. Sin fricción. Sin abandono. Miembros pagan y comienzan en segundos.
Momentos de marketing atractivos
Presenta tu oferta con tus propias imágenes o videos, branding y estructura.
Acceso instantáneo
Los miembros pagan y entran de inmediato. Sin esperas, sin aprobaciones manuales, sin pasos extra.
Fija tu propio precio
Opciones de Pago Flexibles
Conecta con tus miembros donde estén. Más opciones significan menos objeciones.
Múltiples Intervalos
Intervalos de pago anuales, mensuales, semanales, diarios o por pago único.
Planes de pagos en cuotas
Divide compras grandes en pagos pequeños.
Códigos promocionales
Activa ventas relámpago, recompensa a miembros fieles o prueba distintos precios.
Múltiples Monedas
Los miembros pagan en su moneda local. Tú recibes el pago en la tuya.
Una comunidad educativa para estilistas generó $158K en su primer año con membresías de $49/mes en Mighty.
Qué ofrecer. Cuánto cobrar. Cómo comenzar.
¿Qué está comprando la gente?
Comunidad y responsabilidad, no solo más contenido o acceso a ti.Comienza con una membresía Community Design™ — temas mensuales, un calendario semanal y preguntas diarias para personas en el mismo camino.
¿Cuánto pagará la gente?
La gente presta atención a lo que paga. La membresía promedio en Mighty es de $48/mes.Suficientemente alto para atraer miembros comprometidos. Lo bastante bajo para que digan sí.
¿Cómo consigo mis primeros 10 miembros?
Empieza con tus contactos existentes. Pueden ser tu miembro ideal o conocer a tu miembro ideal.Los Hosts que inician con nuestro Plan de LANZAMIENTO ganan en promedio $4,800/año siguiendo esta estrategia.
Una comunidad de salud pediátrica con 85 miembros alcanzó $172K de facturación anual manteniendo un 94% de actividad mensual en Mighty.
Una comunidad de fe y empoderamiento femenino logró un 100% de miembros activos y $48.9K de facturación anual en Mighty.
Ingresos en automático
Principales automatizaciones de pagos
Etiqueta nuevos compradores. Desbloquea el acceso al instante. Haz seguimiento de cancelaciones. Las automatizaciones son una de las razones clave por las que las comunidades en Mighty son tan rentables.
Etiquetar nuevos compradores
Cuando alguien compra un plan, agrega una etiqueta. Ahora puedes enviar mensajes a compradores de manera separada de los visitantes.
Desbloquea acceso al instante
Cuando alguien compra, invítalo automáticamente a los espacios correctos. Sin trabajo manual. Sin esperas.
Celebra la compra
Cuando alguien pasa de prueba gratuita a pago, lanza confeti y un mensaje de bienvenida.
Hacer seguimiento de cancelaciones
Cuando alguien cancela, automáticamente agrega una etiqueta y envía un mensaje.
Invitación VIP
Cuando un miembro renueva por 6 meses o más, o sube a un plan superior, invítalo a un espacio exclusivo.
Una comunidad de certificación para profesionales fiscales llenó un programa de $9,995 mientras organizaba coaching semanal y grupos en Mighty.
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.