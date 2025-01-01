Funciones
Cursos y retos
Eventos y transmisión en vivo
Miembros
People Magic AI
Chat
Feed de actividad
Gamificación
Páginas de aterrizaje
Pagos
Insertos e Integraciones
Automatizaciones
Administración y gestión
Analítica
Todas las funciones
Recursos
Mighty Spotlight
Las historias detrás de las comunidades más interesantes e impactantes del mundo.
Reseñas
La mejor calificación en G2 por 3 años consecutivos (y seguimos contando).
Mighty Pro
Obtén tus propias apps de marca y el soporte experto que necesitas para lanzar y crecer.
Temas
Coaching
Comunidades y membresías
Creadores y emprendedores
Apps de marca
Cursos en línea
Todos los temas
Capacitación y orientación
Únete a nuestra comunidad gratuita
Guía de configuración
Nuevas funciones
Capacitaciones semanales
Destacado
Disfruta el pódcast
Más de 100,000 suscriptores ya están aprendiendo cómo construir una mejor comunidad.
Preguntas frecuentes
Explora nuestro centro de ayuda. Para hablar con una persona, inicia sesión en tu Mighty Network o asiste a un evento gratuito.
Masterclass
Ver la clase es gratis. ¿Perfeccionar el diseño de tu comunidad en 9 pasos? No tiene precio.
Funciones Pro
Tus propias apps de marca son solo el principio.
Servicios Pro
We’ll set you up with the software and our proven $1M+ playbook.
Enfoque Pro
Los nombres que conoces están haciendo grandes movimientos en Mighty.
Habla con Ventas
Te presentarán un caso de negocio personalizado—tu ruta de ROI.
Producto
Empresa
Comparación
Descarga la app
Esta clase gratuita se volvió viral—regístrate para descubrir por qué.
© 2025 Mighty Networks. Todos los derechos reservados.
Spanish
English
German
French
Italian
Dutch
Brazilian Portuguese