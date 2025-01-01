Le r�e9sultat d’abord, �e0 chaque �e9tape
Admin
Que vous lanciez votre premier challenge ou que vous souhaitiez des apps de marque, les bons outils Admin au bon moment.
Un backend pour chaque �e9tape
Simple au lancement. Puissant �e0 l'�e9chelle. Voici le back office de votre Mighty Network.
Lancement
Commencez simplement. Une Checklist de bienvenue, un forfait, un Activity Feed. Le reste peut attendre que vous ayez de l’élan.
Mise à l'échelle
Pr�eat �e0 migrer ou grandir�a0? Nous vous aidons �e0 embarquer membres et paiements. Puis connectez votre stack avec APIs, Zapier, Kit et plus de 2�0000 int�e9grations.
Croissance
Pr�eat �e0 d�e9velopper ce qui marche�a0? Audiences, entonnoirs, support d�e9di�e9 �a0– strat�e9gies et masterminds exclusifs en plus.
Une communaut�e9 en franchise a atteint 11,7�a0M$�a0ARR en fluidifiant l’onboarding, les badges et la participation aux �e9v�e9nements gr�e2ce aux fonctionnalit�e9s admin et automatisations de Mighty.
Mighty Insights™
Engagement, r�e9tention, revenus, activit�e9 membres�a0: un seul tableau de bord. Sachez qui participe, ce qui fonctionne et o�f9 agir ensuite.
Explorez des tableaux de bord d�e9taill�e9s
Ayez une vue d’ensemble ou allez dans le d�e9tail. Filtrer par fonctionnalit�e9, date et Espace.
Trouvez les plus grands contributeurs
Voyez qui anime les discussions et construisez une culture d’ambassadeurs.
Identifiez les contenus populaires
Rep�e9rez les tendances et misez sur ce qui pla�eet le plus �e0 vos membres.
Chiffre d’affaires
Rapports de revenus, performance des plans et d�e9tails de paiement r�e9unis.
API
Votre Mighty Network est extensible. APIs Admin et future API membre sans interface vous permettent de connecter votre stack et de cr�e9er des workflows personnalis�e9s, sans Zapier.
Synchronisez et automatisez
Connectez votre CRM, d�e9clenchez des alertes de churn, automatisez vos flux de paiement par syst�e8mes externes.
Cr�e9ez des exp�e9riences personnalis�e9es
Classements personnalis�e9s, r�e9sum�e9s IA, mise en relation de mentors, widgets membres — tout ce dont vous avez besoin.
Automatisations
Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres, c�e9l�e9brez les jalons, relancez les membres discrets. Une fois param�e9tr�e9, vous gagnez des heures chaque semaine.
Bienvenue & Parcours d'accueil
Message automatique aux nouveaux membres, invitation dans des Espaces, et rappel pour compl�e9ter le profil.
Reconnaissance
Attribuez des badges, lancez des confettis, c�e9l�e9brez les jalons d�e8s qu’ils arrivent.
Relations
Connectez les membres selon champs personnalis�e9s, tags ou progression dans un cours.
R�e9tention
R�e9compensez les s�e9ries, valorisez les contributions et transformez vos membres les plus engag�e9s en ambassadeurs.
Une communaut�e9 running a doubl�e9 �e0 2�a0300�a0membres payants gr�e2ce aux automatisations pour l’onboarding, l’essai gratuit et les codes promo.
Ce qui fonctionne vraiment
Nos automatisations les plus populaires du moment
Voici les automatisations qui donnent des r�e9sultats dans les communaut�e9s les plus performantes aujourd’hui.
Finir une le�e7on �r�e9 Badge
Automatisation la plus courante sur Mighty. Les membres terminent une le�e7on, ils re�e7oivent un badge sur leur profil.
Finir une le�e7on �r�e9 Pop-up
Les communaut�e9s les plus avanc�e9es affichent un pop-up apr�e8s chaque le�e7on�a0– g�e9n�e9ralement un message de f�e9licitations ou le lien vers la prochaine offre.
Finir une section �r�e9 Badge
M�eame principe, enjeu plus fort. Les membres terminent une section compl�e8te et gagnent un badge.
Achat bundle �r�e9 Ajout Tag
Les communaut�e9s performantes s’en servent pour segmenter la communication et savoir qui a achet�e9 quoi.
Ajoutez Tag �r�e9 Inviter dans l’Espace
Les tags d�e9bloquent les Espaces. Les Hosts s’en servent pour contr�f4ler l’acc�e8s�a0: achetez un plan, obtenez un tag, obtenez l’invitation dans l’Espace.
Une communaut�e9 de professionnels sant�e9 a quitt�e9 Circle pour faible engagement et traque maintenant 68�a0% de membres actifs chaque mois sur 645 personnes sur Mighty.
Connectez ce que vous utilisez d�e9j�e0
Intégrations
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de suivi�a0: conservez vos outils favoris. Tout est connect�e9.
Passez en live instantanément. Choisissez la diffusion en live native de Mighty ou l'intégration Zoom.
Synchroniser, automatiser, suivre. Kit pour email, Zapier pour l'automatisation des workflows et pixels de suivi pour les publicités.
Votre jumeau numérique par IA. Intégrez Delphi pour que les membres puissent discuter avec une IA formée sur votre contenu.
2�0000+ apps. Une seule plateforme.
Intégrations
Si c’est sur internet, �e7a fonctionne probablement avec Mighty. Vid�e9os, formulaires, planning, documents�a0: collez et c’est parti.
URLs ou extraits de code. Pas besoin d'API. Il suffit de copier-coller.
Utilisez-les partout. Cours, publications, pages—sur le web et sur mobile.
Fonctionnalité complète. Vos intégrations fonctionnent comme prévu.
2�0000+ apps. Une seule plateforme.
Intégrations
Si c’est sur internet, �e7a fonctionne probablement avec Mighty. Vid�e9os, formulaires, planning, documents�a0: collez et c’est parti.
URLs ou extraits de code. Pas besoin d'API. Il suffit de copier-coller.
Utilisez-les partout. Cours, publications, pages—sur le web et sur mobile.
Fonctionnalité complète. Vos intégrations fonctionnent comme prévu.
Une communaut�e9 transport poids lourd a atteint 186�a0000�a0$ ARR en 3�a0mois avec accueils automatis�e9s, check-ins et reconnaissance membre.
Gardez votre communaut�e9 en s�e9curit�e9
Modération
Les communaut�e9s priv�e9es ou payantes sont diff�e9rentes�a0: moins de perturbateurs. Voici comment la plateforme g�e8re les exceptions.
Actions en un clic. Vérifiez les signalements et résolvez-les rapidement.
Filtrage par mots-clés. Définissez les règles, bloquez automatiquement du contenu.
Modération assistée par IA. Signalez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Mighty Pro
Apps de marque, heures strat�e9giques et une �e9quipe pour vous guider. Quand vous cherchez les meilleurs conseils et la voie la plus rapide vers les r�e9sultats.
Équipe de lancement dédiée
Nous aidons �e0 fa�e7onner votre strat�e9gie et �e0 architecturer votre Mighty Pro Network pour la r�e9ussite.
Vos propres apps de marque
L’am�e9lioration la plus �e9vidente pour de meilleurs r�e9sultats. Engagement multipli�e9 par 2,5 par rapport aux autres plans.
Strat�e9gie �e0 la demande
Diff�e9rents niveaux d’accompagnement�a0: acc�e8s �e0 des experts quand vous en avez besoin.
R�e9ussite client
Une personne qui conna�eet votre business et vous garde sur la bonne voie.
Admin n’est que le commencement.
Une communaut�e9 pour se rassembler. Des membres pour se connecter. Des cours �e0 enseigner. Des revenus �e0 gagner. Marketing pour grandir.
Démarrez votre essai gratuit
14 jours. Aucune carte de crédit requise.