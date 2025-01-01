Le re9sultat d’abord, e0 chaque e9tape

Que vous lanciez votre premier challenge ou que vous souhaitiez des apps de marque, les bons outils Admin au bon moment.

Admin Member List

Un backend pour chaque e9tape

Simple au lancement. Puissant e0 l'e9chelle. Voici le back office de votre Mighty Network.

Lancement

Commencez simplement. Une Checklist de bienvenue, un forfait, un Activity Feed. Le reste peut attendre que vous ayez de l’élan.

Mise à l'échelle

Preat e0 migrer ou grandira0? Nous vous aidons e0 embarquer membres et paiements. Puis connectez votre stack avec APIs, Zapier, Kit et plus de 20000 inte9grations.

Croissance

Preat e0 de9velopper ce qui marchea0? Audiences, entonnoirs, support de9die9 a0– strate9gies et masterminds exclusifs en plus.

Backend for Every Stage - Newsletter and Kit integration on mobile
Une communaute9 en franchise a atteint 11,7a0M$a0ARR en fluidifiant l’onboarding, les badges et la participation aux e9ve9nements gre2ce aux fonctionnalite9s admin et automatisations de Mighty.

Mighty Insights™

Engagement, re9tention, revenus, activite9 membresa0: un seul tableau de bord. Sachez qui participe, ce qui fonctionne et of9 agir ensuite.

Mighty Insights Dashboard

Explorez des tableaux de bord de9taille9s

Ayez une vue d’ensemble ou allez dans le de9tail. Filtrer par fonctionnalite9, date et Espace.

Trouvez les plus grands contributeurs

Voyez qui anime les discussions et construisez une culture d’ambassadeurs.

Identifiez les contenus populaires

Repe9rez les tendances et misez sur ce qui plaeet le plus e0 vos membres.

Chiffre d’affaires

Rapports de revenus, performance des plans et de9tails de paiement re9unis.

API

Votre Mighty Network est extensible. APIs Admin et future API membre sans interface vous permettent de connecter votre stack et de cre9er des workflows personnalise9s, sans Zapier.

Synchronisez et automatisez

Connectez votre CRM, de9clenchez des alertes de churn, automatisez vos flux de paiement par syste8mes externes.

Cre9ez des expe9riences personnalise9es

Classements personnalise9s, re9sume9s IA, mise en relation de mentors, widgets membres — tout ce dont vous avez besoin.

API Documentation

Automatisations

Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres, ce9le9brez les jalons, relancez les membres discrets. Une fois parame9tre9, vous gagnez des heures chaque semaine.

Automations Settings Panel

Bienvenue & Parcours d'accueil

Message automatique aux nouveaux membres, invitation dans des Espaces, et rappel pour comple9ter le profil.

Reconnaissance

Attribuez des badges, lancez des confettis, ce9le9brez les jalons de8s qu’ils arrivent.

Relations

Connectez les membres selon champs personnalise9s, tags ou progression dans un cours.

Re9tention

Re9compensez les se9ries, valorisez les contributions et transformez vos membres les plus engage9s en ambassadeurs.

Une communaute9 running a double9 e0 2a0300a0membres payants gre2ce aux automatisations pour l’onboarding, l’essai gratuit et les codes promo.

Ce qui fonctionne vraiment

Nos automatisations les plus populaires du moment

Voici les automatisations qui donnent des re9sultats dans les communaute9s les plus performantes aujourd’hui.

Finir une lee7on re9 Badge

Automatisation la plus courante sur Mighty. Les membres terminent une lee7on, ils ree7oivent un badge sur leur profil.

Finir une lee7on re9 Pop-up

Les communaute9s les plus avance9es affichent un pop-up apre8s chaque lee7ona0– ge9ne9ralement un message de fe9licitations ou le lien vers la prochaine offre.

Finir une section re9 Badge

Meame principe, enjeu plus fort. Les membres terminent une section comple8te et gagnent un badge.

Achat bundle re9 Ajout Tag

Les communaute9s performantes s’en servent pour segmenter la communication et savoir qui a achete9 quoi.

Ajoutez Tag re9 Inviter dans l’Espace

Les tags de9bloquent les Espaces. Les Hosts s’en servent pour contrf4ler l’acce8sa0: achetez un plan, obtenez un tag, obtenez l’invitation dans l’Espace.

Automation popup showing course completion with upsell offer
Une communaute9 de professionnels sante9 a quitte9 Circle pour faible engagement et traque maintenant 68a0% de membres actifs chaque mois sur 645 personnes sur Mighty.

Connectez ce que vous utilisez de9je0

Intégrations

Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de suivia0: conservez vos outils favoris. Tout est connecte9.

Passez en live instantanément. Choisissez la diffusion en live native de Mighty ou l'intégration Zoom.

Synchroniser, automatiser, suivre. Kit pour email, Zapier pour l'automatisation des workflows et pixels de suivi pour les publicités.

Votre jumeau numérique par IA. Intégrez Delphi pour que les membres puissent discuter avec une IA formée sur votre contenu.

Integrations Panel with Kit integration
Embeds in Mighty Networks - Phantom Frequency

20000+ apps. Une seule plateforme.

Intégrations

Si c’est sur internet, e7a fonctionne probablement avec Mighty. Vide9os, formulaires, planning, documentsa0: collez et c’est parti.

URLs ou extraits de code. Pas besoin d'API. Il suffit de copier-coller.

Utilisez-les partout. Cours, publications, pages—sur le web et sur mobile.

Fonctionnalité complète. Vos intégrations fonctionnent comme prévu.

Une communaute9 transport poids lourd a atteint 186a0000a0$ ARR en 3a0mois avec accueils automatise9s, check-ins et reconnaissance membre.

Gardez votre communaute9 en se9curite9

Modération

Les communaute9s prive9es ou payantes sont diffe9rentesa0: moins de perturbateurs. Voici comment la plateforme ge8re les exceptions.

Actions en un clic. Vérifiez les signalements et résolvez-les rapidement.

Filtrage par mots-clés. Définissez les règles, bloquez automatiquement du contenu.

Modération assistée par IA. Signalez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.

Moderation Panel - Reported Content

Mighty Pro

Apps de marque, heures strate9giques et une e9quipe pour vous guider. Quand vous cherchez les meilleurs conseils et la voie la plus rapide vers les re9sultats.

Mighty Pro - Branded Apps in App Store

Équipe de lancement dédiée

Nous aidons e0 fae7onner votre strate9gie et e0 architecturer votre Mighty Pro Network pour la re9ussite.

Vos propres apps de marque

L’ame9lioration la plus e9vidente pour de meilleurs re9sultats. Engagement multiplie9 par 2,5 par rapport aux autres plans.

Strate9gie e0 la demande

Diffe9rents niveaux d’accompagnementa0: acce8s e0 des experts quand vous en avez besoin.

Re9ussite client

Une personne qui connaeet votre business et vous garde sur la bonne voie.

Admin n’est que le commencement.

Une communaute9 pour se rassembler. Des membres pour se connecter. Des cours e0 enseigner. Des revenus e0 gagner. Marketing pour grandir.

Communauté

Communauté

Courses

Cours

Members

Membres

Marketing

Marketing

Payments

Paiements

AI Cohost

Cohost IA

