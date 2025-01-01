IA non générique

Une IA conçue pour faire grandir les entreprises de communauté

La plupart des plateformes ajoutent l'IA juste pour en cocher la case. Nous avons entraîné l'IA Cohost avec Community Design™—la stratégie derrière 500 M$ de revenus dans la communauté. Forte de 8 ans d'expérience sur ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas), l'IA Cohost ne répond pas qu'à vos questions.Elle vous signale délicatement lorsque vous sous-évaluez vos prix. Elle vous indique si votre offre est trop compliquée. Elle partage les entonnoirs de croissance exacts qui fonctionnent en ce moment—et vous montre comment tout cela s'applique à votre idée unique.