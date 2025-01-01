Community Design est notre IA
Cohost IA
Stratégie et mise en place personnalisées à chaque étape. Une vraie expertise—pas une IA générique—qui a généré 500 M$ de résultats.
IA non générique
Une IA conçue pour faire grandir les entreprises de communauté
La plupart des plateformes ajoutent l'IA juste pour en cocher la case. Nous avons entraîné l'IA Cohost avec Community Design™—la stratégie derrière 500 M$ de revenus dans la communauté. Forte de 8 ans d'expérience sur ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas), l'IA Cohost ne répond pas qu'à vos questions.Elle vous signale délicatement lorsque vous sous-évaluez vos prix. Elle vous indique si votre offre est trop compliquée. Elle partage les entonnoirs de croissance exacts qui fonctionnent en ce moment—et vous montre comment tout cela s'applique à votre idée unique.
Une communauté de professionnel·le·s en milieu de carrière a réalisé 73,7 % de croissance des contributions en 30 jours avec des offres démarrant à 25 $/mois sur Mighty.
Une communauté de jeunes femmes croyantes a atteint 100 % de taux de membres actifs et 48,9 K$ de revenus annuels en transformant l'inspiration en changement quotidien sur Mighty.
Une communauté d'actualités pour les personnes sourdes, lancée en mars, atteint 2 567 membres et 34 K$ de revenus récurrents en moins d'un mois sur Mighty.
Votre étape. Votre stratégie.
Cohost IA s'adapte
Ce dont vous avez besoin à 500 $/mois n'est pas ce dont vous avez besoin à 50 000. L'IA Cohost s'adapte à votre forfait.
Lancement
Obtenez vos 10 premiers membres en 30 jours. L'IA Cohost est là pour vous aider à construire une offre, exploiter vos contacts, et toucher des personnes prêtes à payer.
Mise à l'échelle
Automatisez ce qui fonctionne ou migrez sans perdre d'élan. L'IA Cohost vous guide à chaque étape des intégrations, automatisations et migrations.
Développer
Doublez vos revenus avec les bons entonnoirs. L'IA Cohost vous aide à organiser des défis, des sommets, des ventes flash et des programmes de parrainage, tout en évitant la complexité et les erreurs.
Garantir les résultats
Quand vous souhaitez plus qu'une IA Cohost. Des stratèges dédiés qui ont généré plus de 500M $ de résultats, des applications de marque qui rassemblent 59% de membres actifs chaque semaine—accédez aux meilleurs résultats.
Une communauté de motards a gagné 258 K$ de revenus annuels récurrents après avoir retravaillé sa navigation, amélioré l'intégration des membres et stimulé les publications hebdomadaires—générant 10 000 nouvelles contributions en un seul mois sur Mighty.
L'IA Cohost est formée sur Community Design
La stratégie rencontre la mise en place
L'IA Cohost fait deux choses : vous aide à personnaliser un Community Design™ Plan pour votre idée spécifique—puis vous aide à configurer votre Mighty Network pour le mettre en œuvre.
Community Design�ae
Comment lancer une communauté payante ?
La plupart essaient d'abord de construire une audience—mauvais ordre. L'IA Cohost vous montre comment exploiter vos contacts pour trouver vos 10 premiers membres payants.
Comment transférer mes programmes existants vers une nouvelle plateforme ?
Rafraîchissez votre offre et ajoutez un bonus pour inciter à la transition. L'IA Cohost cartographie cette transition selon qui vous transférez et vos objectifs.
Quel tarif appliquer ?
48 $/mois est la moyenne sur Mighty. L'IA Cohost vous aide à trouver le bon prix pour votre offre et vos membres.
Comment grandir plus vite ?
Défis, sommets, ventes flash : tout cela convertit en ce moment. L'IA Cohost vous indiquera les entonnoirs adaptés à votre situation.
Imaginez ces questions résolues avec les données de la plateforme et une vraie perspective—pas un conseil générique.
Mise en place de la plateforme
Comment configurer mes espaces ?
Moins que ce que vous pensez. L'IA Cohost structure votre configuration selon vos offres et la façon dont les membres y progressent.
Flux d'activité ou chat ?
Un flux pour le contenu, un chat pour le temps réel. L'IA Cohost recommande selon la façon dont vos membres se connectent réellement.
Quelles automatisations devrais-je mettre en place ?
Intégration, reconnaissance, rétention—dans cet ordre. L'IA Cohost hiérarchise celles qui comptent pour votre parcours.
Comment gérer plusieurs offres et audiences ?
Pages séparées, promotions séparées, audiences séparées. L'IA Cohost vous aide à les organiser dans le bon ordre pour éviter la concurrence interne.
Imaginez prendre ces décisions en fonction de ce qui fonctionne—avec des agents pour le faire prochainement.
Les Hosts qui complètent un Community Design Plan ont 3 fois plus de chances d'atteindre 500 $/mois dans leurs 90 premiers jours.
Une communauté spécialisée dans l'EFT et le tapping a atteint 1,45 M$ de revenus récurrents annuels, avec plus de 6 000 membres apprenant à réduire leur stress sur Mighty.
Une communauté d'éducation immobilière a dépassé 542 K$ de revenus annuels récurrents sur Mighty après avoir ajouté des automatisations qu'elle n'avait pas sur Circle.
Une communauté d'étude en droit est passée de 22 000 à 82 000 membres et a atteint 167 K$ de revenus annuels récurrents, avec 98% de l'engagement sur mobile, sur Mighty.
Aperçu de ce qui vous attend
Discuter avec Cohost
Un aperçu de la stratégie et des conseils de mise en place qui vous attendent.
Community Design�ae
Votre Grand but. Votre tarification. Vos thèmes mensuels. Votre plan de lancement. Questions stratégiques répondues avec une vraie perspective.
Mise en place de la plateforme
Vos espaces. Vos automatisations. Votre page d'accueil. Le parcours de vos membres. Des choix de configuration fondés sur ce qui fonctionne.
Une communauté parentale germanophone a atteint 2,15 M$ de revenus récurrents annuels en 2 ans en utilisant l'IA Co-Host pour créer des défis hebdomadaires engageants pour ses membres sur Mighty.
L'IA Cohost n'est que le début.
Une communaut�e9 pour se rassembler. Des membres pour se connecter. Des cours �e0 enseigner. Des revenus �e0 gagner. Marketing pour grandir.
Obtenez une stratégie personnalisée en quelques minutes.
14 jours. Aucune carte de crédit requise.
Démarrez votre essai gratuit
14 jours. Aucune carte de crédit requise.