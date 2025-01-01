De9veloppez ce qui marche

Automatisations

Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres, ce9le9brez les jalons, relancez les plus discrets – tout cela en automatique. Vous le faites une fois. C’est actif tant que vous le souhaitez.

Automations

De9veloppez-vous sans douleurs de croissance

Gagnez des heures chaque semaine

Ce qui prend des heures e0 la main se fait en secondes avec les automatisations. Moins de te2ches re9pe9titives, meame re9sultats.

Guidez vos membres, à chaque étape.

Automatisez les parcours, l’engagement et la fidélisation des membres.

Bâtissez une communauté à 1M $ avec l’équipe que vous avez aujourd’hui.

Développez votre croissance par 10 ou par 100.

Configurez de nouvelles automatisations en quelques secondes.

Gérez tout depuis un tableau de bord unique dans votre panneau d'administration.

De9clencheurs et Actions

Chacun de nos plans inclus les automatisations adapte9es e0 votre e9tape. Launch vous lancea0; Scale musclea0; Growth de9bloque tout.Et Mighty Proa0? C’est l’option rapide pour de9cupler les re9sultats.

Déclencheurs

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Cours terminé

Section terminée

Quiz terminé

Échec du quiz

Badge ajouté ou retiré

Étiquette ajoutée ou supprimée

A répondu à un champ personnalisé

Réponse modifiée à un champ personnalisé

Objectif de série atteint

Le membre cumule un nombre spécifique de points

Le membre atteint le classement

Inscription/suppression de l’espace

-

Inscription/suppression du réseau

-

Liste de bienvenue complétée

-

Forfait acheté/accédé ou annulé

-

Retiré du forfait

-

Converti depuis un essai gratuit

-

RSVP à l'événement confirmé

-

Événement ayant atteint un nombre spécifique de participations (RSVP)

-

A assisté à un livestream dans un espace

-

Le membre a atteint un nombre spécifique de publications créées

-

-

Le membre atteint un niveau ambassadeur spécifique

-

-

Le membre a commenté une publication

-

-

Le membre a répondu à un sondage ou une question

-

-

Nombre de messages atteints dans un chat d'espace

-

-

Le membre est inactif dans l'espace pendant une durée définie

-

-

DM reçu par l’hôte

-

-

Actions

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Ajouter ou enlever un badge

Ajouter ou supprimer un tag

Attribuer des points supplémentaires

Inviter à ou retirer d’un Espace

-

Inviter à ou retirer d’un plan

-

Fermer ou ouvrir les RSVP

-

Bienvenue au nouveau membre

-

Afficher une pop-up avec confettis optionnels

-

Envoyer un message privé

-

-

Premie8res impressions, automatise9es

Bienvenue & Parcours d'accueil

Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres instantane9ment

Un membre passe d’un essai gratuit e0 un abonnementa0: envoyez-lui un message personnalise9 pour lui montrer tout ce qu’il peut accomplir.

Utilisez ce qu’ils vous disent

Associez des automatisations aux re9ponses aux champs personnalise9s. Envoyez des messages diffe9rents selon objectifs, expe9rience ou inte9reats.

Orientez-les vers la prochaine e9tape

Orientez les nouveaux membres vers le bon cours, challenge ou e9ve9nement – automatiquement.

Reconnaissance

Ce9le9brez chaque avance9ea0: des premiers pas aux grandes e9tapes.

Validation de réussite Un membre termine une leçon ou un cours → badge décerné instantanément.

Encourager la contribution Un membre publie ou commente → reconnaissez sa participation.

Mettre en avant l’expertise Associez des badges aux réponses dans les champs personnalisés afin de révéler qui maîtrise quoi.

Favorisez les liens entre membres

Relations

Créez une expérience mémorable et personnalisée pour chaque membre afin qu’il continue sa progression — avec les autres.

Connectez automatiquement les membres Un membre rejoint → présentez-le à d'autres ayant des objectifs, lieux ou centres d'intérêt similaires.

Grouper par ce qu'ils partagent Utilisez les champs personnalisés pour regrouper des membres. Même défi, même cohorte, même parcours.

Avancez avec les autres Les membres voient qui emprunte le même chemin. L’engagement se crée sans intervention de votre part.

Donnez aux membres une raison de revenir

Re9tention

Reward consistency
Reinforce your values
Build your ambassadors

Valoriser la re9gularite9

Un membre atteint un jalon de se9riea0: remise d’un badge. Valorisez les comportements que vous souhaitez encourager.

Renforcez vos valeurs

Ce9le9brez les actions importantes pour votre communaute9a0: contributions, comple9tions, connexions.

Be2tissez vos ambassadeurs

Identifiez vos membres les plus engage9s et proposez-leur de devenir leader – automatiquement.

