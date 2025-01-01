Une communauté qui devient une habitude

84 % de l'activité sur Mighty est générée par les membres. Voici comment.

Communautés différentes, styles différents

Un Feed ou un Chat. Le cœur de votre communauté. Choisissez-en un et commencez à bâtir.

Fil d’actualité
Feed interface showing posts, polls, and discussions

Publications, sondages, questions et événements

Tout ce qui fait revenir vos membres, réuni au même endroit.

Chat
Chat interface showing real-time conversations

Conversations en temps réel

La porte d'entrée pour les communautés quittant Slack, Discord et WhatsApp — et découvrant tout ce que Mighty sait faire.

Background image
Une communauté de santé pédiatrique avec seulement 85 membres a atteint un taux d’activité mensuel de 94 % et 79 % ont contribué en 30 jours sur Mighty.
Background image
Une université en ligne a créé son tout premier campus numérique, où 83 % des étudiants reviennent chaque mois et 70 % se connectent via l’application de marque sur Mighty.
Background image
Une communauté de fans d’horreur a atteint 515 K $ d’ARR avec 4 500 membres réalisant 2 millions de contributions — et un taux de rétention revenus de 93 % sur Mighty.

Sondages & questions

Les questions et les sondages génèrent plus de commentaires et de réactions sur Mighty que tout autre type de contenu. C'est ainsi que vos membres commencent à échanger entre eux.

Polls and Questions interface

Sondages e0 choix multiples

Laissez les membres voter et voir leur position. Ide9al pour prises de de9cision, brise-glace ou lancer des de9bats.

Questions ouvertes

Pas d’options, juste des re9ponses. Invitez les membres e0 partager leurs histoires et expe9riences. Les commentaires de9collent.

Questions programme9es

Pre9voyez des questions quotidiennes ou hebdomadaires e0 l’avance. Gardez la discussion vivante sans effort.

Générateur de questions IA

Vous he9sitez sur quoi demandera0? L’IA sugge8re des questions personnalise9es pour votre communaute9. Publiez en un clic.

Background image
Une communauté de transformation spirituelle a atteint 114 K $ d’ARR avec des sondages générant plus de 100 réponses et des séries stimulant la participation quotidienne.
Background image
Une fondation mondiale du leadership a réuni 1 026 fellows dans plus de 60 pays sur Mighty, eux qui étaient auparavant dispersés dans des groupes WhatsApp.

Diffusion en live

Une diffusion en live hebdomadaire peut être le cœur battant d'une communauté dynamique. Passez en live, apprenez à vous connaître et donnez à tout le monde une raison de revenir chaque semaine.

Événements

Donnez à vos membres une raison de participer. Un calendrier qu'ils consulteront, des événements auxquels ils confirmeront leur présence, et un rythme qui leur donnera envie de revenir.

Calendrier des événements Tous vos événements au même endroit. Les membres voient ce qui arrive et ne manquent jamais ce qui compte.

RSVP & rappels Les membres s'engagent, reçoivent des rappels, et se présentent. Fini les événements fantômes.

Événements payants Facturez pour l'accès à un événement unique—un atelier, une masterclass, une session en direct. Un événement, un prix.

Background image
Une communauté de méditation a atteint 864 K $ d’ARR dès le premier mois, grâce à des défis mensuels, des parcours courts et des événements en direct attirant plus de 120 RSVP.

Ludification

Séries et classements comme attendu. Une reconnaissance introuvable ailleurs—les membres se récompensent entre eux selon les valeurs de la communauté.

Gamification interface with streaks and leaderboards

Séries

Les membres créent de l'élan en participant chaque jour. Un mécanisme simple qui crée une habitude puissante.

Reconnaissances

Définissez les valeurs de votre communauté, et les membres reconnaissent les autres grâce aux points qu'ils gagnent via les séries.

Classements

Classez les membres selon la reconnaissance obtenue, pas l'activité. Votre communauté décide qui se démarque.

Background image
Une communauté de langues bibliques a atteint 139 K $ d'ARR après avoir lancé des reconnaissances que les membres utilisent activement pour suivre leurs séries et gagner des récompenses.

Plusieurs fonctionnalités dans un Espace

Au début, la concentration porte ses fruits. Mais quand vient le temps d'évoluer, les Espaces qui accueillent plusieurs fonctionnalités vous permettent de tout regrouper—disponible dans le Scale Plan et plus.

Un Espace. Tout ensemble.

Les membres restent dans le flux—pas besoin de changer d'onglet.

Que pouvez-vous mettre dans un Espace
Cours

Leçons, quiz, et certifications.

Fil d’actualité

Publications, sondages, questions et discussions.

Diffusion en live

Passez en live avec des invité·e·s, chat en direct et réactions.

Événements

En direct ou en virtuel, ponctuel ou récurrent.

Membres

Voyez qui est dans l'Espace et connectez-vous.

Pages

Des pages web simples pour ajouter des précisions ou guider.

Activez ou désactivez les fonctionnalités.

Vous concevez l'expérience.

Un seul endroit. 84 % d'activité menée par les membres. C'est ce qui arrive quand on ne s'égare pas.

Checklist de bienvenue

Transformez les nouveaux membres en contributeurs actifs. Une checklist de bienvenue étape par étape qu'ils compléteront vraiment.

99 %

des Mighty Networks rentables utilisent la Checklist de bienvenue

92 %

des Mighty Networks rentables la personnalisent

Étendez ce que votre communauté peut accomplir

Extensions

Intégrations, API, et plus. Importez du contenu, connectez les outils que vous utilisez déjà et construisez votre écosystème.

Mighty Networks Extensions

Voir la liste comple8te des fonctionnalite9s communaute9

Voir toutes les fonctionnalite9s

La communauté n'est que le début.

Des membres à connecter. Des cours à enseigner. Des revenus à générer. Du marketing pour grandir. Un administrateur pour tout gérer.

Courses

Cours

Courses

Cours

Members

Membres

Marketing

Marketing

Payments

Paiements

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

