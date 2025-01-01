Une communauté qui devient une habitude
Communauté
84 % de l'activité sur Mighty est générée par les membres. Voici comment.
Communautés différentes, styles différents
Un Feed ou un Chat. Le cœur de votre communauté. Choisissez-en un et commencez à bâtir.
Fil d’actualité
Publications, sondages, questions et événements
Tout ce qui fait revenir vos membres, réuni au même endroit.
Chat
Conversations en temps réel
La porte d'entrée pour les communautés quittant Slack, Discord et WhatsApp — et découvrant tout ce que Mighty sait faire.
Une communauté de santé pédiatrique avec seulement 85 membres a atteint un taux d’activité mensuel de 94 % et 79 % ont contribué en 30 jours sur Mighty.
Une université en ligne a créé son tout premier campus numérique, où 83 % des étudiants reviennent chaque mois et 70 % se connectent via l’application de marque sur Mighty.
Une communauté de fans d’horreur a atteint 515 K $ d’ARR avec 4 500 membres réalisant 2 millions de contributions — et un taux de rétention revenus de 93 % sur Mighty.
Sondages & questions
Les questions et les sondages génèrent plus de commentaires et de réactions sur Mighty que tout autre type de contenu. C'est ainsi que vos membres commencent à échanger entre eux.
Sondages �e0 choix multiples
Laissez les membres voter et voir leur position. Id�e9al pour prises de d�e9cision, brise-glace ou lancer des d�e9bats.
Questions ouvertes
Pas d’options, juste des r�e9ponses. Invitez les membres �e0 partager leurs histoires et exp�e9riences. Les commentaires d�e9collent.
Questions programm�e9es
Pr�e9voyez des questions quotidiennes ou hebdomadaires �e0 l’avance. Gardez la discussion vivante sans effort.
Générateur de questions IA
Vous h�e9sitez sur quoi demander�a0? L’IA sugg�e8re des questions personnalis�e9es pour votre communaut�e9. Publiez en un clic.
Une communauté de transformation spirituelle a atteint 114 K $ d’ARR avec des sondages générant plus de 100 réponses et des séries stimulant la participation quotidienne.
Une fondation mondiale du leadership a réuni 1 026 fellows dans plus de 60 pays sur Mighty, eux qui étaient auparavant dispersés dans des groupes WhatsApp.
Diffusion en live
Une diffusion en live hebdomadaire peut être le cœur battant d'une communauté dynamique. Passez en live, apprenez à vous connaître et donnez à tout le monde une raison de revenir chaque semaine.
Chat en direct & réactions Les membres ne font pas que regarder—ils discutent, réagissent et se connectent en direct.
Invité·e·s à l'écran Faites intervenir des invité·e·s ou des membres à l'écran pour des panels, interviews et membres en vedette.
Qualité HD Diffusez jusqu'en 1080p selon votre forfait. Une qualité professionnelle, native à votre communauté.
Diffusion en live
Une diffusion en live hebdomadaire peut être le cœur battant d'une communauté dynamique. Passez en live, apprenez à vous connaître et donnez à tout le monde une raison de revenir chaque semaine.
Chat en direct & réactions Les membres ne font pas que regarder—ils discutent, réagissent et se connectent en direct.
Invité·e·s à l'écran Faites intervenir des invité·e·s ou des membres à l'écran pour des panels, interviews et membres en vedette.
Qualité HD Diffusez jusqu'en 1080p selon votre forfait. Une qualité professionnelle, native à votre communauté.
Événements
Donnez à vos membres une raison de participer. Un calendrier qu'ils consulteront, des événements auxquels ils confirmeront leur présence, et un rythme qui leur donnera envie de revenir.
Calendrier des événements Tous vos événements au même endroit. Les membres voient ce qui arrive et ne manquent jamais ce qui compte.
RSVP & rappels Les membres s'engagent, reçoivent des rappels, et se présentent. Fini les événements fantômes.
Événements payants Facturez pour l'accès à un événement unique—un atelier, une masterclass, une session en direct. Un événement, un prix.
Une communauté de méditation a atteint 864 K $ d’ARR dès le premier mois, grâce à des défis mensuels, des parcours courts et des événements en direct attirant plus de 120 RSVP.
Ludification
Séries et classements comme attendu. Une reconnaissance introuvable ailleurs—les membres se récompensent entre eux selon les valeurs de la communauté.
Séries
Les membres créent de l'élan en participant chaque jour. Un mécanisme simple qui crée une habitude puissante.
Reconnaissances
Définissez les valeurs de votre communauté, et les membres reconnaissent les autres grâce aux points qu'ils gagnent via les séries.
Classements
Classez les membres selon la reconnaissance obtenue, pas l'activité. Votre communauté décide qui se démarque.
Une communauté de langues bibliques a atteint 139 K $ d'ARR après avoir lancé des reconnaissances que les membres utilisent activement pour suivre leurs séries et gagner des récompenses.
Plusieurs fonctionnalités dans un Espace
Au début, la concentration porte ses fruits. Mais quand vient le temps d'évoluer, les Espaces qui accueillent plusieurs fonctionnalités vous permettent de tout regrouper—disponible dans le Scale Plan et plus.
Un Espace. Tout ensemble.
Les membres restent dans le flux—pas besoin de changer d'onglet.
Que pouvez-vous mettre dans un Espace
Cours
Leçons, quiz, et certifications.
Fil d’actualité
Publications, sondages, questions et discussions.
Diffusion en live
Passez en live avec des invité·e·s, chat en direct et réactions.
Événements
En direct ou en virtuel, ponctuel ou récurrent.
Membres
Voyez qui est dans l'Espace et connectez-vous.
Pages
Des pages web simples pour ajouter des précisions ou guider.
Activez ou désactivez les fonctionnalités.
Vous concevez l'expérience.
Un seul endroit. 84 % d'activité menée par les membres. C'est ce qui arrive quand on ne s'égare pas.
Checklist de bienvenue
Transformez les nouveaux membres en contributeurs actifs. Une checklist de bienvenue étape par étape qu'ils compléteront vraiment.
99 %
des Mighty Networks rentables utilisent la Checklist de bienvenue
92 %
des Mighty Networks rentables la personnalisent
Étendez ce que votre communauté peut accomplir
Extensions
Intégrations, API, et plus. Importez du contenu, connectez les outils que vous utilisez déjà et construisez votre écosystème.
Intégrations
Si c'est sur internet, cela fonctionne avec Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, votre jumeau IA—plus de 2 000 applications que vos membres peuvent utiliser sans quitter votre communauté.
Intégrations
Kit Zapier pour l'email, Delphi pour les jumeaux IA, Zapier pour tout le reste. Ajoutez aussi les pixels de suivi pour Google Analytics, Meta et TikTok. Connectez une fois, restez connecté·e·s.
API
Déclenchez des notifications SMS. Créez des classements personnalisés. Développez des applications personnalisées. Tout ce dont vous avez besoin. Votre communauté, étendue.
Intégrations
Si c'est sur internet, cela fonctionne avec Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, votre jumeau IA—plus de 2 000 applications que vos membres peuvent utiliser sans quitter votre communauté.
Intégrations
Kit Zapier pour l'email, Delphi pour les jumeaux IA, Zapier pour tout le reste. Ajoutez aussi les pixels de suivi pour Google Analytics, Meta et TikTok. Connectez une fois, restez connecté·e·s.
API
Déclenchez des notifications SMS. Créez des classements personnalisés. Développez des applications personnalisées. Tout ce dont vous avez besoin. Votre communauté, étendue.
Cr�e9ez une communaut�e9 qui devienne une habitude.
14 jours. Aucune carte de crédit requise.
Démarrez votre essai gratuit
14 jours. Aucune carte de crédit requise.