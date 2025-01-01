Connectez ce que vous utilisez de9je0

Intégrations

Gardez les outils qui fonctionnent pour vous. Connectez Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de suivi, et bien plus.

Générez des liens pour vos événements en quelques secondes

Zoom natif

Diffusion en direct intégrée ou Zoom — à vous de décider. Connectez une fois, lancez des réunions à tout moment.

Lancez des réunions et allez en direct quand vous le voulez

Connectez Zoom et créez des liens instantanément

Une connexion intégrée le rend simple et intuitif

Native Zoom
Kit

Synchronisez automatiquement les Membres avec l’email marketing Kit

Kit

Les membres se synchronisent instantanément. Segmentez par tags. Envoyez les bons emails aux bonnes personnes.

Synchronise automatiquement les membres

Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit

Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions

Kit

Configurez votre propre jumeau digital IA

Delphi

Entraînez une version IA de vous-même et intégrez-la directement à votre communauté. Les membres obtiennent des réponses à tout moment — avec votre voix.

Entraînez votre jumeau digital sur vos contenus et votre expertise

Intégrez-le à tout Espace ou cours

Étoffez votre présence sans augmenter votre temps investi

Delphi
Zapier

Automatisez au-delà de Mighty

Zapier

Connectez des centaines d’applis. Déclenchez des actions là où votre entreprise fonctionne.

Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier

Assistants pour création de contenu

Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace

Zapier

Suivez ce qui compte

Codes de suivi

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — voyez d’où proviennent vos membres.

Prise en charge de Google Analytics

Pixel Meta

Pixel TikTok

Tracking Codes

