Intégrations
Gardez les outils qui fonctionnent pour vous. Connectez Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de suivi, et bien plus.
Générez des liens pour vos événements en quelques secondes
Zoom natif
Diffusion en direct intégrée ou Zoom — à vous de décider. Connectez une fois, lancez des réunions à tout moment.
Lancez des réunions et allez en direct quand vous le voulez
Connectez Zoom et créez des liens instantanément
Une connexion intégrée le rend simple et intuitif
Synchronisez automatiquement les Membres avec l’email marketing Kit
Kit
Les membres se synchronisent instantanément. Segmentez par tags. Envoyez les bons emails aux bonnes personnes.
Synchronise automatiquement les membres
Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit
Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions
Configurez votre propre jumeau digital IA
Delphi
Entraînez une version IA de vous-même et intégrez-la directement à votre communauté. Les membres obtiennent des réponses à tout moment — avec votre voix.
Entraînez votre jumeau digital sur vos contenus et votre expertise
Intégrez-le à tout Espace ou cours
Étoffez votre présence sans augmenter votre temps investi
Automatisez au-delà de Mighty
Zapier
Connectez des centaines d’applis. Déclenchez des actions là où votre entreprise fonctionne.
Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier
Assistants pour création de contenu
Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace
Suivez ce qui compte
Codes de suivi
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — voyez d’où proviennent vos membres.
Prise en charge de Google Analytics
Pixel Meta
Pixel TikTok
