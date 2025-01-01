La question du marketing par email

Qu’en est-il du marketing par email ?

Les liens vers vos plans et espaces sont faciles à récupérer et à insérer dans tous vos emails ou sites web. Aucune intégration requise.La partie difficile, c’est la stratégie. Que proposer. Comment le présenter. Ce qui pousse à l’action. C’est le travail du Community Design™ et ce à quoi servent toutes les fonctions de cette page.Il existe une multitude de plateformes pour envoyer gratuitement des emails. Nous développons des fonctionnalités natives là où elles apportent de vrais résultats.