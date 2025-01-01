Outils natifs, vrais résultats
Marketing
Les défis gratuits, événements en direct et mini-cours sont les tunnels les plus puissants actuellement — et vous pouvez tous les exécuter sur Mighty. Les pages d’atterrissage font venir les gens. Le paiement les convertit en clients.
Adhésions limitées
Lancez un défi gratuit, un mini-cours ou un événement en direct avant l’adhésion des membres. Les membres reçoivent une vraie valeur, vous obtenez un cheminement plus rapide vers le payant.
Un avant-goût, pas une frustration
Offrez une vraie valeur dès le départ. Assez pour que les membres voient des résultats — et en veuillent plus.
Conversion intégrée
Messages promotionnels, automatisations et paiement directement dans l’Espace.
Du prospect au paiement éclair
Lorsqu’ils sont prêts, la mise à niveau s’affiche tout de suite. Aucun obstacle. Aucun transfert.
Cela fonctionne tout seul
Automatisez l’accueil, les relances et les messages d’amélioration. Vous ne le créez qu’une fois.
Une communauté de femmes axée mindset a ajouté 120 K $ d’ARR en 4 jours en augmentant ses prix, lançant un tunnel de défi sur 3 jours et fermant les inscriptions pour créer de l’urgence.
Comment utiliser les adhésions limitées
Validez votre idée avant d’aller plus loin
Vous ne savez pas si les gens paieront ?Lancez un défi payant sur 30 jours avec un espace limité — sans promesse de suite. 10 personnes qui paient 49 $, c’est 490 $ de preuve que votre idée fonctionne.Notre AI Cohost vous guidera pas �e0 pas pour le faire avec Community Design�ae.
Comment utiliser les adhésions limitées
Ignorez le freemium
Les formules freemium apprennent aux membres à ne pas payer. Les communautés sans plan gratuit convertissent 2 fois mieux que celles avec freemium.Le freemium dit : « restez aussi longtemps que vous voulez ». Les Espaces limités disent : « voici ce qui est possible — envie d’aller plus loin ? »
Comment utiliser les adhésions limitées
Ignorez le freemium
Les formules freemium apprennent aux membres à ne pas payer. Les communautés sans plan gratuit convertissent 2 fois mieux que celles avec freemium.Le freemium dit : « restez aussi longtemps que vous voulez ». Les Espaces limités disent : « voici ce qui est possible — envie d’aller plus loin ? »
Une communauté santé durable a atteint 9,8 M $ d’ARR en convertissant ses membres via des défis et en utilisant les automatisations pour l’onboarding, les badges et la participation aux événements sur Mighty.
Votre porte d’entrée
Pages d’atterrissage
Pages marketing très performantes qui convertissent un « peut-être » en « dites-m’en plus ».
Entièrement personnalisable
Votre marque, vos images, votre voix. Chaque page vous ressemble, pas à un modèle.
Tarifs, avantages, paiement
Tout ce dont un membre a besoin pour découvrir et acheter, réuni au même endroit.
Testez ce qui fonctionne
Testez des offres en parallèle. Gardez celles qui convertissent.
Lancez plusieurs offres
Une par offre, audience ou campagne.
Ciblez différents publics
Pages différentes pour des publics différents.
La bonne offre au bon moment
Bannières promotionnelles
Messages ciblés au sein de votre communauté — selon qui sont les membres, pas seulement ce qu’ils font.
Cibler par audience
Lorsqu’un membre rejoint votre réseau, accueillez-le personnellement via message privé. Invitez-le ensuite à l’offre qui lui correspond parfaitement.
Définissez votre fenêtre
Affichez une bannière pendant une semaine, un jour ou pour une vente flash. Vous contrôlez quand elle apparaît et disparait.
Un seul geste pour acheter
Le lien de la bannière mène directement à votre offre. Les membres la voient, cliquent et achètent.
Une communauté de coaching a mené un défi de 3 jours puis fermé les inscriptions pour créer l’urgence, générant 120 K $ additionnels d’ARR en seulement 4 jours.
Qu’est-ce qui convertit le mieux en ce moment ?
Les stratégies de croissance évoluent sans cesse. Voici les 5 tunnels les plus efficaces sur Mighty actuellement — du premier lancement à la barre du million de dollars.
Top 5 stratégies de croissance maintenant
Défis
Offrez gratuitement ou à petit prix un défi structuré et limité dans le temps afin de donner un avant-goût de votre offre.
Événements en direct
Organisez un sommet, un atelier ou un AMA. Faites venir du monde. Montrez ce qui est possible.
Mini-cours
Gratuit ou pas cher, proposez une réelle valeur d’emblée dans un Espace limité. Attirez l’intérêt. Faites mûrir jusqu’au paiement.
Ventes flash
Tarification limitée dans le temps pour créer l’urgence. Les codes promo facilitent tout.
Parrainages de membres
Vos meilleurs membres en amènent d’autres. Le bouche-à-oreille reste le plus efficace.
Le Host d’un Launch Plan gagne en moyenne 4 800 $/an sur Mighty et démarre avec ses contacts existants.
Encore une chose...
Votre marque sur l'App Store
Votre communauté sur l’Apple App Store et Google Play. Les membres cherchent, vous trouvent et téléchargent — avec 82 % à 96 % de l’engagement sur les applications.
Recherchable
Les prospects et membres vous trouvent par votre nom dans l’App Store et sur Google Play.
Téléchargeable
Une seule touche pour installer. Votre communauté sur leur écran d’accueil.
Partageable
Les membres partagent une appli, pas un lien. Elle se diffuse comme une vraie appli.
Crédible
Une fiche sur l’App Store prouve que vous existez vraiment. Notes et avis instaurent la confiance avant qu’ils ne rejoignent.
Une communauté de camionnage a lancé un programme d’entrée First Mile à 5 $ qui convertit les membres dans l’écosystème complet de formation.
La question du marketing par email
Qu’en est-il du marketing par email ?
Les liens vers vos plans et espaces sont faciles à récupérer et à insérer dans tous vos emails ou sites web. Aucune intégration requise.La partie difficile, c’est la stratégie. Que proposer. Comment le présenter. Ce qui pousse à l’action. C’est le travail du Community Design™ et ce à quoi servent toutes les fonctions de cette page.Il existe une multitude de plateformes pour envoyer gratuitement des emails. Nous développons des fonctionnalités natives là où elles apportent de vrais résultats.
Le marketing n'est que le début.
Une communauté à rassembler. Des membres à connecter. Des cours à enseigner. Des revenus à générer. Un administrateur pour tout gérer.
Commencez avec vos contacts, pas avec une audience.
14 jours. Aucune carte de crédit requise.
Démarrez votre essai gratuit
14 jours. Aucune carte de crédit requise.