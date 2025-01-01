Outils natifs, vrais résultats

Marketing

Les défis gratuits, événements en direct et mini-cours sont les tunnels les plus puissants actuellement — et vous pouvez tous les exécuter sur Mighty. Les pages d’atterrissage font venir les gens. Le paiement les convertit en clients.

Marketing Hero Image

Adhésions limitées

Lancez un défi gratuit, un mini-cours ou un événement en direct avant l’adhésion des membres. Les membres reçoivent une vraie valeur, vous obtenez un cheminement plus rapide vers le payant.

Limited Memberships video preview

Un avant-goût, pas une frustration

Offrez une vraie valeur dès le départ. Assez pour que les membres voient des résultats — et en veuillent plus.

Conversion intégrée

Messages promotionnels, automatisations et paiement directement dans l’Espace.

Du prospect au paiement éclair

Lorsqu’ils sont prêts, la mise à niveau s’affiche tout de suite. Aucun obstacle. Aucun transfert.

Cela fonctionne tout seul

Automatisez l’accueil, les relances et les messages d’amélioration. Vous ne le créez qu’une fois.

Background image
Une communauté de femmes axée mindset a ajouté 120 K $ d’ARR en 4 jours en augmentant ses prix, lançant un tunnel de défi sur 3 jours et fermant les inscriptions pour créer de l’urgence.

Comment utiliser les adhésions limitées

Validez votre idée avant d’aller plus loin

Vous ne savez pas si les gens paieront ?Lancez un défi payant sur 30 jours avec un espace limité — sans promesse de suite. 10 personnes qui paient 49 $, c’est 490 $ de preuve que votre idée fonctionne.Notre AI Cohost vous guidera pas e0 pas pour le faire avec Community Designae.

5-Night Meal Challenge phone mockup
5-Night Meal Challenge with upgrade popup

5-Night Meal Challenge with upgrade popup
Background image
Une communauté santé durable a atteint 9,8 M $ d’ARR en convertissant ses membres via des défis et en utilisant les automatisations pour l’onboarding, les badges et la participation aux événements sur Mighty.

Votre porte d’entrée

Pages d’atterrissage

Pages marketing très performantes qui convertissent un « peut-être » en « dites-m’en plus ».

Entièrement personnalisable

Votre marque, vos images, votre voix. Chaque page vous ressemble, pas à un modèle.

Tarifs, avantages, paiement

Tout ce dont un membre a besoin pour découvrir et acheter, réuni au même endroit.

Landing pages showing Trailheads, Feed the Flock, and Nomad Money communities

Testez ce qui fonctionne

Testez des offres en parallèle. Gardez celles qui convertissent.

Lancez plusieurs offres

Une par offre, audience ou campagne.

Ciblez différents publics

Pages différentes pour des publics différents.

La bonne offre au bon moment

Bannières promotionnelles

Messages ciblés au sein de votre communauté — selon qui sont les membres, pas seulement ce qu’ils font.

Cibler par audience

Lorsqu’un membre rejoint votre réseau, accueillez-le personnellement via message privé. Invitez-le ensuite à l’offre qui lui correspond parfaitement.

Définissez votre fenêtre

Affichez une bannière pendant une semaine, un jour ou pour une vente flash. Vous contrôlez quand elle apparaît et disparait.

Un seul geste pour acheter

Le lien de la bannière mène directement à votre offre. Les membres la voient, cliquent et achètent.

Phone mockups showing promotional banners, events, and courses
Background image
Une communauté de coaching a mené un défi de 3 jours puis fermé les inscriptions pour créer l’urgence, générant 120 K $ additionnels d’ARR en seulement 4 jours.

Qu’est-ce qui convertit le mieux en ce moment ?

Les stratégies de croissance évoluent sans cesse. Voici les 5 tunnels les plus efficaces sur Mighty actuellement — du premier lancement à la barre du million de dollars.

Live Events and Replays with flash sale popup

Top 5 stratégies de croissance maintenant

Défis

Offrez gratuitement ou à petit prix un défi structuré et limité dans le temps afin de donner un avant-goût de votre offre.

Événements en direct

Organisez un sommet, un atelier ou un AMA. Faites venir du monde. Montrez ce qui est possible.

Mini-cours

Gratuit ou pas cher, proposez une réelle valeur d’emblée dans un Espace limité. Attirez l’intérêt. Faites mûrir jusqu’au paiement.

Ventes flash

Tarification limitée dans le temps pour créer l’urgence. Les codes promo facilitent tout.

Parrainages de membres

Vos meilleurs membres en amènent d’autres. Le bouche-à-oreille reste le plus efficace.

Le Host d’un Launch Plan gagne en moyenne 4 800 $/an sur Mighty et démarre avec ses contacts existants.

Encore une chose...

Votre marque sur l'App Store

Votre communauté sur l’Apple App Store et Google Play. Les membres cherchent, vous trouvent et téléchargent — avec 82 % à 96 % de l’engagement sur les applications.

Feed the Flock app in the App Store with phone mockup

Recherchable

Les prospects et membres vous trouvent par votre nom dans l’App Store et sur Google Play.

Téléchargeable

Une seule touche pour installer. Votre communauté sur leur écran d’accueil.

Partageable

Les membres partagent une appli, pas un lien. Elle se diffuse comme une vraie appli.

Crédible

Une fiche sur l’App Store prouve que vous existez vraiment. Notes et avis instaurent la confiance avant qu’ils ne rejoignent.

Background image
Une communauté de camionnage a lancé un programme d’entrée First Mile à 5 $ qui convertit les membres dans l’écosystème complet de formation.

La question du marketing par email

Qu’en est-il du marketing par email ?

Les liens vers vos plans et espaces sont faciles à récupérer et à insérer dans tous vos emails ou sites web. Aucune intégration requise.La partie difficile, c’est la stratégie. Que proposer. Comment le présenter. Ce qui pousse à l’action. C’est le travail du Community Design™ et ce à quoi servent toutes les fonctions de cette page.Il existe une multitude de plateformes pour envoyer gratuitement des emails. Nous développons des fonctionnalités natives là où elles apportent de vrais résultats.

Voir la liste complète des fonctionnalités marketing

Le marketing n'est que le début.

Une communauté à rassembler. Des membres à connecter. Des cours à enseigner. Des revenus à générer. Un administrateur pour tout gérer.

Communauté

Communauté

Courses

Cours

Members

Membres

Payments

Paiements

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

Commencez avec vos contacts, pas avec une audience.

14 jours. Aucune carte de crédit requise.

