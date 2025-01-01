De vraies relations, pas juste des profils

Membres

84 % de l’activité sur Mighty provient de membres eux-mêmes. Vos membres ne viennent pas que pour vous — ils viennent les uns pour les autres.Nous appelons cela « people magic ».

Essayez Mighty gratuitement
People who show up for each other

Ceci, c’est la people magic

Des personnes présentes les unes pour les autres

La plupart des plateformes font de vous un goulot d’étranglement. Mighty fait de vous l’hôte d’une fête qui tourne toute seule.Quand les membres se lient entre eux, ils restent — et l’IA people magic accélère ces connexions.

Ceci, c’est la people magic

Des personnes présentes les unes pour les autres

La plupart des plateformes font de vous un goulot d’étranglement. Mighty fait de vous l’hôte d’une fête qui tourne toute seule.Quand les membres se lient entre eux, ils restent — et l’IA people magic accélère ces connexions.

People who show up for each other
Background image
Une société qui organise des retraites dans les îles grecques a lancé des adhésions digitales à 8,99 £/mois sur Mighty pour maintenir la transformation entre les événements.
Background image
Une communauté de vétérans en guérison a atteint 1 million de contributions en un an avec seulement 2 200 membres sur Mighty.
Background image
Une communauté de tricot machine a atteint 183 K $ d’ARR grâce aux défis et ateliers qui font revenir les passionnés mois après mois sur Mighty.

Profils membres

Chaque membre a un profil qui montre qui il est, ce qu’il a gagné et ce que vous partagez en commun.

Member Profiles - showing profile cards, custom fields, and badges

Afficher les similarités

Les membres voient ce qu’ils ont en commun avec d’autres membres : mêmes réponses, même localisation, même transition.

Custom Fields

Demandez ce qui compte. Localisation, objectifs, expérience — tout ce qui aide les membres à se trouver.

Badges et séries

Affichez les membres fondateurs, les cours complétés, les défis terminés et la reconnaissance obtenue.

Explore Who's Here - Members directory with similar interests

Explorer qui est là

Chaque profil est une chance de découvrir d’autres membres similaires dans la communauté.

Membres près de chez vous Rencontrez des membres dans la même ville, région ou fuseau horaire. Les liens virtuels deviennent réels.

Membres similaires Rencontrez des membres avec des réponses, des parcours ou des objectifs similaires.

Explorer qui est là

Chaque profil est une chance de découvrir d’autres membres similaires dans la communauté.

Membres près de chez vous Rencontrez des membres dans la même ville, région ou fuseau horaire. Les liens virtuels deviennent réels.

Membres similaires Rencontrez des membres avec des réponses, des parcours ou des objectifs similaires.

Explore Who's Here - Members directory with similar interests

Nouez de vraies relations

Le moment où un membre vous contacte directement, c’est le moment où la relation débute. Chat. Commentaires. Messagerie directe.

Messages directs Une personne vous intéresse dans une publication, un événement ou un profil ? Un appui pour discuter.

Notes texte & vocales Saisissez un message ou envoyez une note vocale en chat privé ou de groupe.

Présentations de groupes Grâce à l’alchimie humaine, les groupes se créent, les membres tissent des liens.

Build Real Relationships - Direct messaging chat interface

Précision à 93 %

Les connexions entre membres peuvent-elles prédire votre succès ?

Nos données montrent avec une précision de 93 % qu’une communauté réussit ou non selon le nombre et la fréquence des interactions entre membres. C’est pourquoi nous proclamons partout le taux d’activité menée par les membres de 84 % sur Mighty.

S’engager

Les questions lancent la discussion. Les commentaires l’approfondissent. Le chat la fait vivre.

Engage - Polls, Comments, and Chat features on mobile devices

Sondages & questions

La façon la plus naturelle pour que les membres partagent leurs histoires et se découvrent les uns les autres.

Commentaires

Les commentaires déclenchent les notifications. Plus les membres contribuent, plus les autres reviennent.

Chat

Des conversations en temps réel qui enrichissent les relations et font revenir vos membres.

Background image
Une communauté nutrigénomique pour praticiens de santé utilisant des tests ADN a atteint 7 295 membres et 180 K $ d’ARR sur Mighty.

Les membres qui se sentent valorisés restent plus longtemps

Top automatisations pour les membres

Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres. Reconnaissez les engagés. Ravivez l'engagement des plus discrets. Les automatisations font partie des raisons principales pour lesquelles les communautés sur Mighty fidélisent aussi bien.

Member automations interface showing engagement features
Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres

Quand quelqu'un rejoint la communauté, déclenchez des confettis et un message personnel.

Reconnaître les premières publications

Lorsqu'un membre réalise sa première contribution, attribuez-lui un badge. Rendez la participation visible.

Récompenser les contributeurs

Gagnez un badge après 10 publications. À 50, obtenez le badge de leader de la communauté.

Rappeler aux inactifs

Quand un membre ne donne pas de nouvelles pendant une semaine, envoyez-lui un message pour le faire revenir.

Faire évoluer les engagés

Lorsqu'un membre atteint un palier de contributions, invitez-le dans un espace avancé.

Background image
Une communauté de foi, famille et finances a créé plus de 1 000 petits groupes dans 77 pays — 2,5 ans d’avance sur le planning sur Mighty.
Background image
Une communauté de célibataires a atteint 222 membres en 90 jours seulement avec un taux d’actifs de 100 % sur Mighty.
Background image
Une communauté professionnelle de la beauté a dépassé 1 000 membres et 5 000 contributions dans ses premiers mois — propulsée par le bouche-à-oreille sur Mighty.

Voir la liste complète des fonctionnalités membres

Voir toutes les fonctionnalite9s

Les membres ne sont qu’un commencement.

Une communauté pour se rassembler. Des cours pour enseigner. Du revenu à gagner. Du marketing à développer. L’Admin pour tout gérer.

Communauté

Communauté

Courses

Cours

Marketing

Marketing

Payments

Paiements

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

Découvrez où commence l’activité menée à 84 % par les membres.

14 jours. Aucune carte de crédit requise.

Commencer gratuitement

Produit

CommunautéCoursMembresMarketingPaiementsAdminCohost IA

Extensions

APIIntégrationsIntégrationsAutomatisations

Tarification

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTous les plans

Mighty Pro

Fonctionnalités ProServices ProÉtudes de cas ProOrganisations à but non lucratif

Services

StratégieConceptionMigrationMighty Experts

Ressources

LivrePodcastMasterclassÉtudes de casMomentum ListFormation ProduitCentre d’aide

Entreprise

À proposCarrièresCentre de confianceConditions d'utilisation du servicePolitique de confidentialitéAccessibilité

Comparatifs

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Téléchargez l’application

Démarrez votre essai gratuit

14 jours. Aucune carte de crédit requise.

Produit

CommunautéCoursMembresMarketingPaiementsAdminCohost IA

Extensions

APIIntégrationsIntégrationsAutomatisations

Tarification

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTous les plans

Mighty Pro

Fonctionnalités ProServices ProÉtudes de cas ProOrganisations à but non lucratif

Services

StratégieConceptionMigrationMighty Experts

Ressources

LivrePodcastMasterclassÉtudes de casMomentum ListFormation ProduitCentre d’aide

Entreprise

À proposCarrièresCentre de confianceConditions d'utilisation du servicePolitique de confidentialitéAccessibilité

Comparatifs

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Tous droits réservés.

© 2025 Mighty Networks. Tous droits réservés.