84 % de l’activité sur Mighty provient de membres eux-mêmes. Vos membres ne viennent pas que pour vous — ils viennent les uns pour les autres.Nous appelons cela « people magic ».
Ceci, c’est la people magic
Des personnes présentes les unes pour les autres
La plupart des plateformes font de vous un goulot d’étranglement. Mighty fait de vous l’hôte d’une fête qui tourne toute seule.Quand les membres se lient entre eux, ils restent — et l’IA people magic accélère ces connexions.
Une société qui organise des retraites dans les îles grecques a lancé des adhésions digitales à 8,99 £/mois sur Mighty pour maintenir la transformation entre les événements.
Une communauté de vétérans en guérison a atteint 1 million de contributions en un an avec seulement 2 200 membres sur Mighty.
Une communauté de tricot machine a atteint 183 K $ d’ARR grâce aux défis et ateliers qui font revenir les passionnés mois après mois sur Mighty.
Profils membres
Chaque membre a un profil qui montre qui il est, ce qu’il a gagné et ce que vous partagez en commun.
Afficher les similarités
Les membres voient ce qu’ils ont en commun avec d’autres membres : mêmes réponses, même localisation, même transition.
Custom Fields
Demandez ce qui compte. Localisation, objectifs, expérience — tout ce qui aide les membres à se trouver.
Badges et séries
Affichez les membres fondateurs, les cours complétés, les défis terminés et la reconnaissance obtenue.
Explorer qui est là
Chaque profil est une chance de découvrir d’autres membres similaires dans la communauté.
Membres près de chez vous Rencontrez des membres dans la même ville, région ou fuseau horaire. Les liens virtuels deviennent réels.
Membres similaires Rencontrez des membres avec des réponses, des parcours ou des objectifs similaires.
Nouez de vraies relations
Le moment où un membre vous contacte directement, c’est le moment où la relation débute. Chat. Commentaires. Messagerie directe.
Messages directs Une personne vous intéresse dans une publication, un événement ou un profil ? Un appui pour discuter.
Notes texte & vocales Saisissez un message ou envoyez une note vocale en chat privé ou de groupe.
Présentations de groupes Grâce à l’alchimie humaine, les groupes se créent, les membres tissent des liens.
Précision à 93 %
Les connexions entre membres peuvent-elles prédire votre succès ?
Nos données montrent avec une précision de 93 % qu’une communauté réussit ou non selon le nombre et la fréquence des interactions entre membres. C’est pourquoi nous proclamons partout le taux d’activité menée par les membres de 84 % sur Mighty.
S’engager
Les questions lancent la discussion. Les commentaires l’approfondissent. Le chat la fait vivre.
Sondages & questions
La façon la plus naturelle pour que les membres partagent leurs histoires et se découvrent les uns les autres.
Commentaires
Les commentaires déclenchent les notifications. Plus les membres contribuent, plus les autres reviennent.
Chat
Des conversations en temps réel qui enrichissent les relations et font revenir vos membres.
Une communauté nutrigénomique pour praticiens de santé utilisant des tests ADN a atteint 7 295 membres et 180 K $ d’ARR sur Mighty.
Les membres qui se sentent valorisés restent plus longtemps
Top automatisations pour les membres
Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres. Reconnaissez les engagés. Ravivez l'engagement des plus discrets. Les automatisations font partie des raisons principales pour lesquelles les communautés sur Mighty fidélisent aussi bien.
Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres
Quand quelqu'un rejoint la communauté, déclenchez des confettis et un message personnel.
Reconnaître les premières publications
Lorsqu'un membre réalise sa première contribution, attribuez-lui un badge. Rendez la participation visible.
Récompenser les contributeurs
Gagnez un badge après 10 publications. À 50, obtenez le badge de leader de la communauté.
Rappeler aux inactifs
Quand un membre ne donne pas de nouvelles pendant une semaine, envoyez-lui un message pour le faire revenir.
Faire évoluer les engagés
Lorsqu'un membre atteint un palier de contributions, invitez-le dans un espace avancé.
Une communauté de foi, famille et finances a créé plus de 1 000 petits groupes dans 77 pays — 2,5 ans d’avance sur le planning sur Mighty.
Une communauté de célibataires a atteint 222 membres en 90 jours seulement avec un taux d’actifs de 100 % sur Mighty.
Une communauté professionnelle de la beauté a dépassé 1 000 membres et 5 000 contributions dans ses premiers mois — propulsée par le bouche-à-oreille sur Mighty.
