Utilisé par 95 % de tous les Hosts Mighty
Cours
La plupart des cours ne sont jamais terminés. Mais les cours Mighty offrent la communauté, la responsabilisation et la flexibilité pour les proposer de manière à garantir des résultats à vos membres.
Irrésistible sur toutes les plateformes
Des cours qui féminent une valeur premium dès l’arrivée des membres — et captent leur attention jusqu’au bout.
Sections et leçons
Organisez le contenu en sections claires. Les membres savent toujours où ils en sont et ce qui les attend ensuite.
Suivi de progression
Les membres voient tout leur chemin parcouru. Vous voyez qui est engagé et qui est bloqué.
Goutte à goutte et planification
Libérez les leçons selon un planning ou débloquez le contenu au fur et à mesure de la progression des membres. Vous contrôlez le rythme.
Quiz et certifications
Évaluez la compréhension. Récompensez l’achèvement. Offrez aux membres une récompense à gagner.
Une communauté d'éducation financière pour les Latinos a atteint 260 K $ d’ARR avec 3 559 membres payant 49 $/mois sur Mighty.
Une marque de formation au tir de précision a atteint 10 579 membres en connectant des cours en ligne à des expériences d’élite en présentiel sur Mighty.
Une école d’art en ligne a dépassé 8,4 M $ d’ARR avec 52 % des membres contribuant activement à leurs cours sur Mighty.
Défis, Bibliothèques, Trackers d’habitudes et bien plus
95 % des Hosts sur Mighty gagnent de l’argent grâce aux cours — mais pas comme vous l’imaginez. Voici ce qu’ils créent réellement.
Cours
Un apprentissage structuré, fait correctement.
Une prestation premium du format classique de cours.
Top 5 autres usages
Défis
Défini dans le temps, structuré, conçu pour la responsabilisation. Le format qui favorise l’accomplissement.
Bibliothèques de ressources
Du contenu à la demande que les membres peuvent rechercher et consulter à tout moment.
Suivi d’habitudes
Les membres suivent leur progression vers un objectif. Réinitialisez et recommencez.
Replays d’événements
Chaque diffusion en direct devient un contenu organisé et consultable.
Mises en avant des membres
Mettez en avant les membres fondateurs, les gagnants de défis ou les meilleurs contributeurs.
Même outil, emballage différent.
Créez tout ce qui permet à vos membres d’obtenir des résultats.
Le prix moyen d’un cours ou d’un défi unique sur Mighty est de 350 $.
Un expert reconnu en organisation a généré 1,49 M$/ARR grâce à un cours de certification à 2 250 $ sur Mighty.
Pourquoi les taux d’achèvement sont plus élevés sur Mighty
Cours pilotés par la communauté
Sur d’autres plateformes, les cours vivent seuls. Seul sur Mighty, ils peuvent vivre ensemble — dans le même espace, avec les mêmes membres.
Le cours est la structure
Offrez à vos membres la structure pour obtenir résultats et transformation qu’ils ne peuvent avoir seuls.
La communauté est le moteur de l’accomplissement
Les membres voient les autres dans le même cours, la même leçon, le même groupe. Les progrès deviennent partagés. L’effet collectif maintient la motivation.
Une académie de massothérapie a atteint 96,9 K $ d’ARR avec des adhésions à 22,99 $/mois et des programmes de certification à 1 399 $ sur Mighty.
Une communauté autour des repas familiaux qui apprend aux parents à nourrir les bébés avec la même nourriture que le reste de la famille a atteint 139 K $ d’ARR avec plus de 400 recettes sur Mighty.
Des cours qui fonctionnent tout seuls
Top automatisations de cours
Accueillez les nouveaux étudiants. Célébrez les étapes. Relancez les membres qui stagnent. Les automatisations comptent parmi les raisons principales de la rentabilité des cours sur Mighty.
Bienvenue
Accueillez automatiquement les membres. Définissez les attentes. Guidez-les vers la première leçon.
Célébrer la progression
Célébrez les étapes. Lancez des confettis. Envoyez de l’encouragement quand une section est terminée.
Relancer ceux qui stagnent
Quand un membre s’arrête en cours de route, envoyez-lui un message pour le faire revenir.
Offres additionnelles
Quand un membre termine un cours → Proposez-lui votre prochaine offre lorsque la motivation est au plus haut.
Invitation VIP
Quand un membre termine plusieurs cours → Invitez-le dans un espace avancé.
Les cours ne sont qu’un début.
Une communauté pour se rassembler. Des membres à connecter. Du revenu à gagner. Du marketing à développer. L’Admin pour tout gérer.
Créez des cours qui sont réellement terminés.
14 jours. Aucune carte de crédit requise.
Démarrez votre essai gratuit
14 jours. Aucune carte de crédit requise.