500M $ gagnés par les Hosts en 2025

Paiements

Facturez pour les adhésions, cours, événements et lots. Mighty gère le paiement—vous encaissez les revenus.

Essayez Mighty gratuitement
Une adhésion coaching a vendu 847 places à 2 497 $ chacune, générant plus de 2,1 M$ de revenus sur Mighty.
Un réseau innovant dans la santé propose trois niveaux payants à 208 $, 833 $ et 2 083 $ par mois dans une seule plateforme unifiée sur Mighty.

Les paiements natifs font toute la différence

Un paiement qui convertit

Un parcours de paiement simple et rapide—sur le web et sur mobile. Sans friction. Sans abandon. Les membres paient et peuvent commencer en quelques secondes.

Des moments marketing inspirants

Présentez votre offre avec vos propres images ou vidéos, marque et structure.

Accès instantané

Les membres paient et accèdent sans attendre. Pas d'attente, pas de validation manuelle, pas d'étape supplémentaire.

Checkout flow showing Productivity for Professors membership purchase

Tarifez à votre façon

Options de paiement flexibles

Allez à la rencontre de vos membres là où ils sont. Plus d’options, moins d’objections.

Plusieurs intervalles

Annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier ou paiement unique.

Plans de paiement échelonné

Divisez de gros achats en petits paiements.

Codes promotionnels

Menez des ventes flash, récompensez les membres fidèles ou testez des prix.

Devises multiples

Les membres paient dans leur devise locale. Vous êtes payé dans la vôtre.

Une communauté éducative pour coiffeurs a gagné 158 K $ la première année avec des adhésions à 49 $/mois sur Mighty.

Quoi offrir. Quel tarif appliquer. Comment débuter.

Mobile app showing weekly highlights and community engagement
Que s'achètent les gens ?

Communauté et responsabilité partagée, pas seulement du contenu supplémentaire ou un accès à vous.Commencez par une adhésion Community Design™ : thèmes mensuels, calendrier hebdomadaire et questions quotidiennes pour celles et ceux qui suivent le même chemin.

Combien les gens sont-ils prêts à payer ?

Les gens valorisent ce pour quoi ils paient. L'adhésion moyenne sur Mighty est à 48 $/mois.Assez élevé pour attirer des membres engagés. Assez bas pour dire oui.

Comment obtenir mes 10 premiers membres ?

Commencez par vos contacts existants. Ils peuvent être votre membre idéal ou connaître la personne idéale.Les Hosts débutant·e·s sur notre Launch Plan gagnent en moyenne 4 800 $/an avec cette stratégie.

Une communauté de santé pédiatrique avec 85 membres a atteint 172 K $ d’ARR tout en maintenant un taux d’activité mensuel de 94 % sur Mighty.
Une communauté féminine de foi et d’empowerment a atteint 100 % de membres actifs et 48,9 K $ d’ARR sur Mighty.

Des revenus en pilote automatique

Top automatisations pour les paiements

Taguez les nouveaux acheteurs. Débloquez l'accès instantanément. Faites un suivi après annulation. Les automatisations sont l'une des raisons essentielles pour lesquelles les communautés sur Mighty sont si rentables.

Taguer les nouveaux acheteurs

Quand quelqu'un achète un forfait, ajoutez un tag. Vous pouvez maintenant contacter acheteurs et visiteurs séparément.

Débloquez l'accès instantanément

Quand quelqu'un achète, invitez-le automatiquement dans les espaces correspondants. Pas de manipulation manuelle. Pas d'attente.

Célébrer l'achat

Quand quelqu'un passe de l'essai gratuit à l'offre payante, déclenchez des confettis et un message de bienvenue.

Faire un suivi après annulation

Quand quelqu'un annule, ajoutez automatiquement un tag et envoyez un message.

Invitation VIP

Quand un membre renouvelle pour 6 mois ou plus, ou passe à un forfait supérieur, invitez-le dans un espace exclusif.

Une communauté de certification pour les professionnels de la fiscalité a rempli un programme à 9 995 $ tout en organisant du coaching et des groupes hebdomadaires sur Mighty.

Voir la liste complète des fonctionnalités marketing

Voir toutes les fonctionnalite9s

Les paiements ne sont qu’un début.

Une communauté pour se rassembler. Des membres à connecter. Des cours pour enseigner. Du marketing à développer. L’Admin pour tout gérer.

Communauté

Communauté

Courses

Cours

Members

Membres

Marketing

Marketing

Admin

Admin

AI Cohost

Cohost IA

Construisez votre offre à 48 $/mois.

14 jours. Aucune carte de crédit requise.

Commencer gratuitement

