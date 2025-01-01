Risultati al primo posto, in ogni fase
Che tu stia lanciando la tua prima sfida o sei pronto per le app brandizzate, hai sempre a disposizione gli strumenti amministratore giusti quando ti servono.
Un backend per ogni fase
Semplice quando lanci. Potente quando cresci. Ecco cosa trovi nel backend della tua Mighty Network.
Avvia
Inizia semplice. Una checklist di benvenuto, un piano, un feed attività. Il resto può aspettare finché non hai slancio.
Scala
Pronto a migrare o espandere? Ti aiutiamo a portare con te membri e pagamenti. Poi collega il tuo stack con API, Zapier, Kit e oltre 2.000 embed.
Crescita
Pronto a far crescere ciò che funziona? Pubblici, funnel e supporto dedicato—più strategie di crescita esclusive e mastermind.
Una community in franchising è cresciuta fino a $11.7M ARR semplificando onboarding, badge e partecipazione agli eventi tramite le funzionalità e automazioni amministratore di Mighty.
Mighty Insights™
Coinvolgimento, retention, ricavi, attività dei membri — tutto in una dashboard. Scopri chi partecipa, cosa sta funzionando e dove concentrarti dopo.
Scopri dashboard avanzate
Ottieni una panoramica o approfondisci. Filtra per funzionalità, data e spazio.
Trova i migliori contributori
Vedi chi alimenta le conversazioni e costruisci una cultura degli ambassador.
Identifica i contenuti popolari
Scopri i pattern e punta su ciò che i membri amano di più.
Monitora i ricavi
Report sui guadagni, andamento dei piani e dettagli sui pagamenti in un'unica posizione.
API
La tua Mighty Network è estendibile. API amministratore e API membri headless (in arrivo) ti permettono di connetterti al tuo stack e costruire workflow custom—senza bisogno di Zapier.
Sincronizza e automatizza
Collegati al tuo CRM, imposta allerte di churn, automatizza i pagamenti dai sistemi esterni.
Crea esperienze personalizzate
Leaderboard personalizzate, riepiloghi AI, matchmaking tra mentor, widget membri — tutto ciò di cui hai bisogno.
Automazioni
Dai il benvenuto ai nuovi membri, riconosci le tappe, ri-coinvolgi chi è più silenzioso. Impostalo una volta sola, risparmia ore ogni settimana.
Benvenuto & Onboarding
Invia messaggi automatici ai nuovi membri, invitali agli spazi e sollecita il completamento del profilo.
Riconoscimento
Assegna badge, scatena coriandoli, celebra le tappe non appena accadono.
Relazioni
Connetti i membri in base a campi custom, tag o avanzamento nei corsi.
Retention
Premia le serie, celebra i contributi e trasforma i membri più coinvolti in ambassador.
Una community di runner ha raddoppiato i membri paganti a oltre 2.300 usando automazioni per onboarding, prove gratuite e codici promo.
Cosa sta veramente funzionando
Le nostre automazioni più popolari ora
Queste sono le automazioni che oggi producono risultati nelle community più redditizie.
Completa lezione → Badge
L'automazione più comune su Mighty. Quando i membri completano una lezione ricevono un badge nel profilo.
Completa lezione → Pop-up
Le community di maggior successo attivano un pop-up dopo ogni lezione — di solito un messaggio di congratulazioni o un link all'offerta successiva.
Completa sezione → Badge
Stesso concetto, ma traguardo più grande. I membri completano una sezione intera, ottengono un badge.
Acquista bundle → Aggiungi tag
Le community di successo usano questo per segmentare i messaggi e tracciare chi ha acquistato cosa.
Aggiungi tag → Invita allo spazio
I tag sbloccano gli spazi. Gli Host usano questa funzione per regolare l'accesso — acquista un piano, ricevi un tag e vieni invitato nello spazio.
Una community di professionisti della salute ha lasciato Circle dopo frustrazione per scarso engagement e ora monitora il 68% di membri attivi mensilmente su 645 persone su Mighty.
Connetti ciò che già usi
Integrazioni
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixel di monitoraggio — mantieni gli strumenti che funzionano per te. Tutto connesso.
Vai live all’istante. Scegli la trasmissione live nativa di Mighty o l'integrazione con Zoom.
Sincronizza, automatizza, traccia. Kit per email, Zapier per workflow e tracking pixel per le ads.
Il tuo gemello digitale AI. Integra Delphi così i membri possono chattare con un'AI addestrata sui tuoi contenuti.
Una community di camionisti ha scalato fino a $186K ARR in tre mesi con accoglienze automatiche, check-in e riconoscimento dei membri.
Mantieni la tua community sicura
Moderazione
Le community private o a pagamento sono diverse — con meno malintenzionati. Ecco come la piattaforma gestisce eventuali intrusioni.
Azioni con un click. Rivedi i report e risolvili velocemente.
Filtraggio delle parole chiave. Imposta le regole, blocca i contenuti in automatico.
Moderazione potenziata da AI. Segnala problemi prima che diventino critici.
Mighty Pro
App brandizzate, ore di strategia e un team per aiutarti a ottenere risultati. Quando vuoi consulenza esperta e il percorso più rapido per il successo.
Team di lancio dedicato
Ti aiutiamo a definire la tua strategia e progettare la tua Mighty Pro Network per realizzarla.
Le tue app brandizzate
L'upgrade più evidente per i migliori risultati. Engagement 2,5x rispetto agli altri nostri piani.
Strategia quando vuoi
Più livelli di supporto — anche accesso a consulenze esperte quando ti servono.
Successo clienti
Qualcuno che conosce il tuo business e ti mantiene sulla strada giusta.
