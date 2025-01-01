Risultati al primo posto, in ogni fase

Admin

Che tu stia lanciando la tua prima sfida o sei pronto per le app brandizzate, hai sempre a disposizione gli strumenti amministratore giusti quando ti servono.

Prova Mighty Gratis
Admin Member List

Un backend per ogni fase

Semplice quando lanci. Potente quando cresci. Ecco cosa trovi nel backend della tua Mighty Network.

Avvia

Inizia semplice. Una checklist di benvenuto, un piano, un feed attività. Il resto può aspettare finché non hai slancio.

Scopri di più

Scala

Pronto a migrare o espandere? Ti aiutiamo a portare con te membri e pagamenti. Poi collega il tuo stack con API, Zapier, Kit e oltre 2.000 embed.

Scopri di più

Crescita

Pronto a far crescere ciò che funziona? Pubblici, funnel e supporto dedicato—più strategie di crescita esclusive e mastermind.

Scopri di più
Backend for Every Stage - Newsletter and Kit integration on mobile
Background image
Una community in franchising è cresciuta fino a $11.7M ARR semplificando onboarding, badge e partecipazione agli eventi tramite le funzionalità e automazioni amministratore di Mighty.

Mighty Insights™

Coinvolgimento, retention, ricavi, attività dei membri — tutto in una dashboard. Scopri chi partecipa, cosa sta funzionando e dove concentrarti dopo.

Mighty Insights Dashboard

Scopri dashboard avanzate

Ottieni una panoramica o approfondisci. Filtra per funzionalità, data e spazio.

Trova i migliori contributori

Vedi chi alimenta le conversazioni e costruisci una cultura degli ambassador.

Identifica i contenuti popolari

Scopri i pattern e punta su ciò che i membri amano di più.

Monitora i ricavi

Report sui guadagni, andamento dei piani e dettagli sui pagamenti in un'unica posizione.

API

La tua Mighty Network è estendibile. API amministratore e API membri headless (in arrivo) ti permettono di connetterti al tuo stack e costruire workflow custom—senza bisogno di Zapier.

Scopri di più
Sincronizza e automatizza

Collegati al tuo CRM, imposta allerte di churn, automatizza i pagamenti dai sistemi esterni.

Crea esperienze personalizzate

Leaderboard personalizzate, riepiloghi AI, matchmaking tra mentor, widget membri — tutto ciò di cui hai bisogno.

API Documentation

Automazioni

Dai il benvenuto ai nuovi membri, riconosci le tappe, ri-coinvolgi chi è più silenzioso. Impostalo una volta sola, risparmia ore ogni settimana.

Scopri di più
Automations Settings Panel

Benvenuto & Onboarding

Invia messaggi automatici ai nuovi membri, invitali agli spazi e sollecita il completamento del profilo.

Riconoscimento

Assegna badge, scatena coriandoli, celebra le tappe non appena accadono.

Relazioni

Connetti i membri in base a campi custom, tag o avanzamento nei corsi.

Retention

Premia le serie, celebra i contributi e trasforma i membri più coinvolti in ambassador.

Background image
Una community di runner ha raddoppiato i membri paganti a oltre 2.300 usando automazioni per onboarding, prove gratuite e codici promo.

Cosa sta veramente funzionando

Le nostre automazioni più popolari ora

Queste sono le automazioni che oggi producono risultati nelle community più redditizie.

Completa lezione → Badge

L'automazione più comune su Mighty. Quando i membri completano una lezione ricevono un badge nel profilo.

Completa lezione → Pop-up

Le community di maggior successo attivano un pop-up dopo ogni lezione — di solito un messaggio di congratulazioni o un link all'offerta successiva.

Completa sezione → Badge

Stesso concetto, ma traguardo più grande. I membri completano una sezione intera, ottengono un badge.

Acquista bundle → Aggiungi tag

Le community di successo usano questo per segmentare i messaggi e tracciare chi ha acquistato cosa.

Aggiungi tag → Invita allo spazio

I tag sbloccano gli spazi. Gli Host usano questa funzione per regolare l'accesso — acquista un piano, ricevi un tag e vieni invitato nello spazio.

Automation popup showing course completion with upsell offer
Background image
Una community di professionisti della salute ha lasciato Circle dopo frustrazione per scarso engagement e ora monitora il 68% di membri attivi mensilmente su 645 persone su Mighty.

Connetti ciò che già usi

Integrazioni

Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixel di monitoraggio — mantieni gli strumenti che funzionano per te. Tutto connesso.

Vai live all’istante. Scegli la trasmissione live nativa di Mighty o l'integrazione con Zoom.

Sincronizza, automatizza, traccia. Kit per email, Zapier per workflow e tracking pixel per le ads.

Il tuo gemello digitale AI. Integra Delphi così i membri possono chattare con un'AI addestrata sui tuoi contenuti.

Scopri di più
Integrations Panel with Kit integration
Embeds in Mighty Networks - Phantom Frequency

2.000+ app. Un'unica piattaforma.

Incorporamenti

Se è su Internet, probabilmente funziona con Mighty. Video, moduli, calendari, documenti — incolla e sei pronto.

URL o snippet di codice. Nessuna API necessaria. Basta copiare e incollare.

Usali ovunque. Corsi, post, pagine — sul web e da mobile.

Piena funzionalità. I tuoi embed funzionano come dovrebbero.

Scopri di più

2.000+ app. Un'unica piattaforma.

Incorporamenti

Se è su Internet, probabilmente funziona con Mighty. Video, moduli, calendari, documenti — incolla e sei pronto.

URL o snippet di codice. Nessuna API necessaria. Basta copiare e incollare.

Usali ovunque. Corsi, post, pagine — sul web e da mobile.

Piena funzionalità. I tuoi embed funzionano come dovrebbero.

Scopri di più
Embeds in Mighty Networks - Phantom Frequency
Background image
Una community di camionisti ha scalato fino a $186K ARR in tre mesi con accoglienze automatiche, check-in e riconoscimento dei membri.

Mantieni la tua community sicura

Moderazione

Le community private o a pagamento sono diverse — con meno malintenzionati. Ecco come la piattaforma gestisce eventuali intrusioni.

Azioni con un click. Rivedi i report e risolvili velocemente.

Filtraggio delle parole chiave. Imposta le regole, blocca i contenuti in automatico.

Moderazione potenziata da AI. Segnala problemi prima che diventino critici.

Moderation Panel - Reported Content

Mighty Pro

App brandizzate, ore di strategia e un team per aiutarti a ottenere risultati. Quando vuoi consulenza esperta e il percorso più rapido per il successo.

Mighty Pro - Branded Apps in App Store

Team di lancio dedicato

Ti aiutiamo a definire la tua strategia e progettare la tua Mighty Pro Network per realizzarla.

Le tue app brandizzate

L'upgrade più evidente per i migliori risultati. Engagement 2,5x rispetto agli altri nostri piani.

Strategia quando vuoi

Più livelli di supporto — anche accesso a consulenze esperte quando ti servono.

Successo clienti

Qualcuno che conosce il tuo business e ti mantiene sulla strada giusta.

Vedi la lista completa delle funzionalità amministratore

Vedi tutte le funzionalità

Amministratore è solo l'inizio.

Una community in cui ritrovarsi. Membri con cui connettersi. Corsi da insegnare. Ricavi da generare. Marketing per crescere.

Community

Community

Courses

Corsi

Members

Membri

Marketing

Marketing

Payments

Pagamenti

AI Cohost

AI Cohost

Guarda in prima persona l'area amministratore.

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

Inizia gratis

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiAdminAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastMasterclassCase StudyMomentum ListFormazione sul prodottoCentro assistenza

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Scarica l’app

Inizia la tua prova gratuita

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiAdminAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastMasterclassCase StudyMomentum ListFormazione sul prodottoCentro assistenza

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Tutti i diritti riservati.

© 2025 Mighty Networks. Tutti i diritti riservati.