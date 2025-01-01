Community Design è la nostra AI
AI Cohost
Strategia e setup personalizzati per ogni fase. Non una IA generica—un punto di vista che ha generato 500 milioni di risultati.
Non è una IA generica
AI costruita per far crescere le attività delle community
La maggior parte delle piattaforme aggancia l’AI tanto per aggiungere una spunta. Noi abbiamo addestrato AI Cohost su Community Design™—la strategia dietro a 500 milioni di dollari di guadagni in community. Basato su 8 anni di esperienza su cosa funziona (e cosa no), AI Cohost non si limita a rispondere alle tue domande.Ti segnala con garbo quando stai sottovalutando i prezzi. Ti evidenzia quando l'offerta è troppo complicata. Ti mostra quali funnel di crescita stanno funzionando e come tutto questo si applica alla tua idea unica.
Una community di professionisti a metà carriera ha visto una crescita del 73,7% dei contributi in 30 giorni con offerte a partire da soli $25/mese su Mighty.
Una community femminile di fede ha raggiunto il 100% di membri attivi e $48.900 ARR trasformando l’ispirazione in trasformazione quotidiana su Mighty.
Una community di informazione per persone sorde lanciata a marzo ha raggiunto 2.567 membri e $34.000 ARR in meno di un mese su Mighty.
Il tuo stadio. La tua strategia.
Cohost AI si adatta
Quello che serve a 500$/mese non è lo stesso di quando arrivi a 50.000. AI Cohost si adatta al tuo piano.
Avvia
Ottieni i tuoi primi 10 membri in 30 giorni. AI Cohost è al tuo fianco mentre costruisci un’offerta, analizzi i contatti e raggiungi le persone con una proposta di valore.
Scala
Automatizza ciò che funziona o trasferisci tutto senza perdere slancio. AI Cohost ti guida tra integrazioni, automazioni e playbook di migrazione.
Far crescere
Raddoppia il tuo fatturato con i funnel giusti. AI Cohost ti aiuta a realizzare challenge, summit, flash sale e programmi di segnalazione—evitando complessità ed errori.
Risultati garantiti
Quando vuoi più di un AI Cohost. Strategist dedicati che hanno raggiunto 500 milioni di risultati, più app brandizzate che coinvolgono il 59% dei membri attivi ogni settimana—salta direttamente ai risultati migliori.
Una community di motociclisti ha guadagnato $258.000 ARR dopo aver aggiornato la navigazione, migliorato l'onboarding e aumentato i post settimanali—portando 10.000 nuovi contributi in un solo mese su Mighty.
AI Cohost è addestrato su Community Design
Strategia e configurazione
AI Cohost fa due cose: ti aiuta a personalizzare un piano Community Design™ per la tua idea specifica—e poi ti guida a configurare la tua Mighty Network per realizzarlo.
Community Design™
Come si lancia una community a pagamento?
La maggior parte parte dall’audience—ordine sbagliato. AI Cohost ti mostra come trovare i tuoi primi 10 membri paganti tra i tuoi contatti.
Come sposto i miei programmi su una nuova piattaforma?
Aggiorna la tua offerta e aggiungi un bonus per chi fa la transizione. AI Cohost mappa il passaggio in base a chi porti e ai tuoi obiettivi.
Quanto dovrei chiedere?
$48/mese è la media su Mighty. AI Cohost ti aiuta a trovare il prezzo giusto per la tua offerta specifica e per i tuoi membri.
Come posso crescere più velocemente?
Challenge, summit e flash sale funzionano proprio ora. AI Cohost ti mostrerà i funnel ideali per il tuo stadio.
Immagina queste domande con risposte basate su dati di piattaforma e un punto di vista—non semplici consigli generici.
Configurazione della piattaforma
Come devo impostare i miei spazi?
Meno di quanti credi. AI Cohost progetta la configurazione ideale in base alle tue offerte e a come i membri si muovono tra esse.
Feed attività o chat?
Feed per i contenuti, chat per il tempo reale. AI Cohost consiglia in base a come i membri realmente interagiscono.
Quali automazioni dovrei configurare?
Onboarding, riconoscimenti, retention—in quest’ordine. AI Cohost dà priorità a quelle più adatte al tuo stadio.
Come imposto offerte e audience multiple?
Pagine separate, promozioni distinte, audience differenti. AI Cohost ti aiuta a organizzarle per evitare sovrapposizioni.
Immagina di prendere queste decisioni seguendo ciò che funziona—con agenti che presto lo faranno per te.
Gli Host che completano un piano Community Design hanno 3 volte più probabilità di raggiungere $500/mese nei primi 90 giorni.
Una community su tecniche di tapping e libertà emozionale ha raggiunto $1,45 milioni ARR con oltre 6.000 membri che imparano a ridurre lo stress su Mighty.
Una community immobiliare ha superato $542.000 ARR su Mighty dopo aver aggiunto automazioni che non aveva su Circle.
Una community di studio legale è cresciuta da 22.000 a 82.000 membri e ha raggiunto $167.000 ARR con il 98% del coinvolgimento da mobile su Mighty.
Un assaggio di ciò che c’è dentro
Chatta con Cohost
Un’anteprima della strategia e delle istruzioni per la configurazione che ti aspettano dentro.
Community Design™
Il tuo Grande proposito. Il tuo prezzo. I tuoi temi mensili. Il tuo piano di LANCIO. Domande di strategia con un punto di vista.
Configurazione della piattaforma
I tuoi spazi. Le tue automazioni. La tua landing page. Il percorso dei membri. Scelte di setup basate su ciò che funziona.
Una community tedesca per genitori ha raggiunto $2,15 milioni ARR in 2 anni usando AI Co-Host per creare challenge settimanali coinvolgenti per i membri su Mighty.
Ottieni una strategia personalizzata in pochi minuti.
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.
Inizia la tua prova gratuita
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.