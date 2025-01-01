Non è una IA generica

AI costruita per far crescere le attività delle community

La maggior parte delle piattaforme aggancia l’AI tanto per aggiungere una spunta. Noi abbiamo addestrato AI Cohost su Community Design™—la strategia dietro a 500 milioni di dollari di guadagni in community. Basato su 8 anni di esperienza su cosa funziona (e cosa no), AI Cohost non si limita a rispondere alle tue domande.Ti segnala con garbo quando stai sottovalutando i prezzi. Ti evidenzia quando l'offerta è troppo complicata. Ti mostra quali funnel di crescita stanno funzionando e come tutto questo si applica alla tua idea unica.