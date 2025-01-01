Automations

Scala ciò che funziona
Automazioni
Dai il benvenuto ai nuovi membri, celebra i traguardi, ri-coinvolgi i silenziosi—tutto in automatico. Lo imposti una sola volta. Funziona quanto ti serve.
Cresci senza dolori di crescita
Risparmia ore ogni settimana
Quel che richiede ore a mano richiede secondi con le automazioni. Il lavoro ripetitivo scompare. I risultati restano.
Guida i tuoi membri, passo dopo passo.
Automatizza i percorsi dei membri, l'engagement e la fidelizzazione.
Costruisci una community da 1M$ con il team che hai oggi.
Cresci di 10x o 100x.
Imposta nuove automazioni in pochi secondi.
Gestiscili tutti da una sola dashboard nel tuo pannello admin.
Trigger e azioni
Ogni nostro piano include le automazioni di cui hai bisogno per quella fase. Launch per iniziare. Scale aggiunge potenza. Growth sblocca tutto.E Mighty Pro? È la corsia preferenziale per risultati garantiti.
Trigger
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Lezione completata
Sezione completata
Quiz completato
Quiz non superato
Badge aggiunto o rimosso
Tag Aggiunto o Rimosso
Risposto a un campo personalizzato
Risposta modificata in un campo personalizzato
Traguardo Serie Raggiunto
Il membro accumula un numero specifico di punti
Il membro raggiunge la classifica
Entrato o uscito dallo Spazio
-
Entrato o uscito dalla rete
-
Checklist di benvenuto completata
-
Piano Acquistato/Accesso o Annullato
-
Rimosso dal Piano
-
Convertito da Prova Gratuita
-
RSVP all'Evento
-
L’evento ha raggiunto un numero specifico di RSVP
-
Ha partecipato al Livestream in uno Spazio
-
Il membro ha raggiunto un numero specifico di post creati
-
-
Il membro ha raggiunto il livello di Ambasciatore specifico
-
-
Il membro ha commentato un post
-
-
Il membro ha risposto a un sondaggio o a una domanda
-
-
Numero di messaggi in chat raggiunto in una Space Chat
-
-
Membro inattivo nello spazio per un determinato periodo
-
-
Host ha ricevuto un DM
-
-
Azioni
Launch Plan
Scale Plan
Growth Plan & Pro
Aggiungi o rimuovi badge
Aggiungi o rimuovi tag
Premia punti extra
Invita o rimuovi dallo Spazio
-
Invita o rimuovi dal piano
-
Chiudi o apri gli RSVP
-
Benvenuto nuovo membro
-
Mostra pop-up con coriandoli opzionali
-
Invia un messaggio privato
-
-
Prime impressioni, automatizzate
Benvenuto & Onboarding
Dai il benvenuto ai nuovi membri all'istante
Un membro passa da una prova gratuita → invia un DM personalizzato per spiegargli quanto può ottenere.
Usa ciò che ti dicono
Abbina le automazioni alle risposte sui campi personalizzati. Invia messaggi diversi in base a obiettivi, esperienza o interessi.
Mostra loro cosa fare dopo
Guida i nuovi membri verso il corso, la sfida o l'evento giusto — in automatico.
Dai il benvenuto ai nuovi membri all'istante
Un membro passa da una prova gratuita → invia un DM personalizzato per spiegargli quanto può ottenere.
Usa ciò che ti dicono
Abbina le automazioni alle risposte sui campi personalizzati. Invia messaggi diversi in base a obiettivi, esperienza o interessi.
Mostra loro cosa fare dopo
Guida i nuovi membri verso il corso, la sfida o l'evento giusto — in automatico.
Crea connessioni tra i membri
Relazioni
Crea un'esperienza memorabile e personalizzata per ogni membro, così continueranno a fare progressi—insieme agli altri.
Collega automaticamente i membri Un membro si unisce → presentalo ad altri con obiettivi, luoghi o interessi simili.
Raggruppa per ciò che condividono Usa i campi personalizzati per abbinare i membri. Stessa sfida, stesso gruppo, stesso percorso.
Progredisci con gli altri I membri vedono chi è sullo stesso percorso. La responsabilità si crea senza il tuo intervento.
Dai ai membri una ragione per tornare
Retention
Premia la costanza
Un membro raggiunge un traguardo di serie → assegna un badge. Riconosci i comportamenti che vuoi vedere di più.
Rafforza i tuoi valori
Celebra le azioni che contano per la tua community — contributi, completamenti, connessioni.
Crea i tuoi ambassador
Identifica i membri più coinvolti e invitali a diventare leader — automaticamente.
