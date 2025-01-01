Scala ciò che funziona

Automazioni

Dai il benvenuto ai nuovi membri, celebra i traguardi, ri-coinvolgi i silenziosi—tutto in automatico. Lo imposti una sola volta. Funziona quanto ti serve.

Automations

Cresci senza dolori di crescita

Risparmia ore ogni settimana

Quel che richiede ore a mano richiede secondi con le automazioni. Il lavoro ripetitivo scompare. I risultati restano.

Guida i tuoi membri, passo dopo passo.

Automatizza i percorsi dei membri, l'engagement e la fidelizzazione.

Costruisci una community da 1M$ con il team che hai oggi.

Cresci di 10x o 100x.

Imposta nuove automazioni in pochi secondi.

Gestiscili tutti da una sola dashboard nel tuo pannello admin.

Trigger e azioni

Ogni nostro piano include le automazioni di cui hai bisogno per quella fase. Launch per iniziare. Scale aggiunge potenza. Growth sblocca tutto.E Mighty Pro? È la corsia preferenziale per risultati garantiti.

Trigger

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Lezione completata

Sezione completata

Quiz completato

Quiz non superato

Badge aggiunto o rimosso

Tag Aggiunto o Rimosso

Risposto a un campo personalizzato

Risposta modificata in un campo personalizzato

Traguardo Serie Raggiunto

Il membro accumula un numero specifico di punti

Il membro raggiunge la classifica

Entrato o uscito dallo Spazio

-

Entrato o uscito dalla rete

-

Checklist di benvenuto completata

-

Piano Acquistato/Accesso o Annullato

-

Rimosso dal Piano

-

Convertito da Prova Gratuita

-

RSVP all'Evento

-

L’evento ha raggiunto un numero specifico di RSVP

-

Ha partecipato al Livestream in uno Spazio

-

Il membro ha raggiunto un numero specifico di post creati

-

-

Il membro ha raggiunto il livello di Ambasciatore specifico

-

-

Il membro ha commentato un post

-

-

Il membro ha risposto a un sondaggio o a una domanda

-

-

Numero di messaggi in chat raggiunto in una Space Chat

-

-

Membro inattivo nello spazio per un determinato periodo

-

-

Host ha ricevuto un DM

-

-

Azioni

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Aggiungi o rimuovi badge

Aggiungi o rimuovi tag

Premia punti extra

Invita o rimuovi dallo Spazio

-

Invita o rimuovi dal piano

-

Chiudi o apri gli RSVP

-

Benvenuto nuovo membro

-

Mostra pop-up con coriandoli opzionali

-

Invia un messaggio privato

-

-

Prime impressioni, automatizzate

Benvenuto & Onboarding

Dai il benvenuto ai nuovi membri all'istante

Un membro passa da una prova gratuita → invia un DM personalizzato per spiegargli quanto può ottenere.

Usa ciò che ti dicono

Abbina le automazioni alle risposte sui campi personalizzati. Invia messaggi diversi in base a obiettivi, esperienza o interessi.

Mostra loro cosa fare dopo

Guida i nuovi membri verso il corso, la sfida o l'evento giusto — in automatico.

Automatizza la cultura della community

Riconoscimento

Celebra i progressi man mano che accadono — dai primi passi ai grandi traguardi.

Completamento della ricompensa Un membro termina una lezione o un corso → badge assegnato istantaneamente.

Incoraggia la partecipazione Un membro pubblica o commenta → riconoscilo per la sua presenza.

Metti in evidenza le competenze Abbina i badge alle risposte ai campi personalizzati per mostrare chi sa cosa.

Crea connessioni tra i membri

Relazioni

Crea un'esperienza memorabile e personalizzata per ogni membro, così continueranno a fare progressi—insieme agli altri.

Collega automaticamente i membri Un membro si unisce → presentalo ad altri con obiettivi, luoghi o interessi simili.

Raggruppa per ciò che condividono Usa i campi personalizzati per abbinare i membri. Stessa sfida, stesso gruppo, stesso percorso.

Progredisci con gli altri I membri vedono chi è sullo stesso percorso. La responsabilità si crea senza il tuo intervento.

Dai ai membri una ragione per tornare

Retention

Premia la costanza

Un membro raggiunge un traguardo di serie → assegna un badge. Riconosci i comportamenti che vuoi vedere di più.

Rafforza i tuoi valori

Celebra le azioni che contano per la tua community — contributi, completamenti, connessioni.

Crea i tuoi ambassador

Identifica i membri più coinvolti e invitali a diventare leader — automaticamente.

