Una community che diventa un’abitudine

Community

L’84% dell’attività su Mighty è guidata dai membri. Ecco come.

Comunità diverse, stili diversi

Un Feed o una Chat. Il cuore della tua community. Scegli uno e inizia a costruire.

Feed
Feed interface showing posts, polls, and discussions

Post, sondaggi, domande ed eventi

Tutto ciò a cui i tuoi membri tornano, tutto in un unico posto.

Chat
Chat interface showing real-time conversations

Conversazioni in tempo reale

La porta d’ingresso per le community che lasciano Slack, Discord e WhatsApp — e scoprono tutto ciò che Mighty può offrire.

Background image
Una community di salute pediatrica con solo 85 membri ha raggiunto un tasso di attivi mensili del 94% e il 79% di contributori in 30 giorni su Mighty.
Background image
Un’università online ha creato il suo primo vero campus digitale dove l’83% degli studenti torna ogni mese e il 70% si connette tramite l’app brandizzata su Mighty.
Background image
Una community di fan dell’horror ha raggiunto $515K ARR con 4.500 membri che hanno effettuato 2 milioni di contributi — oltre a un tasso di mantenimento dei ricavi del 93% su Mighty.

Sondaggi & Domande

Domande e sondaggi generano più commenti e reazioni su Mighty di qualsiasi altro tipo di contenuto. È così che i tuoi membri iniziano a parlarsi tra loro.

Polls and Questions interface

Sondaggi a scelta multipla

Fai votare i membri e mostra loro dove si posizionano. Ottimo per decisioni, conoscersi e accendere il dibattito.

Domande aperte

Nessuna opzione, solo risposte. Invita i membri a condividere storie ed esperienze. I commenti decollano.

Domande programmate

Imposta domande giornaliere o settimanali in anticipo. La conversazione continuerà senza che tu muova un dito.

Generatore di domande IA

Non sai cosa chiedere? L'AI suggerisce domande su misura per la tua community. Un clic per pubblicare.

Background image
Una community di trasformazione spirituale ha raggiunto $114K ARR con sondaggi che ottengono oltre 100 risposte e serie giornaliere consecutive che incentivano la partecipazione quotidiana.
Background image
Una fondazione globale per la leadership ha riunito 1.026 borsisti in oltre 60 paesi su Mighty, precedentemente dispersi in gruppi WhatsApp.

Trasmissione live

Una trasmissione live settimanale può essere il cuore pulsante di una community viva. Vai live, conoscetevi e date a tuttə un motivo per tornare ogni settimana.

Chat live & Reazioni I membri non stanno solo a guardare—parlano, reagiscono e si connettono tra loro dal vivo.

Ospiti sullo schermo Porta ospiti o membri sullo schermo per panel, interviste e membri in evidenza.

Qualità HD Trasmetti fino a 1080p in base al piano. Qualità professionale, nativa nella community.

Trasmissione live

Una trasmissione live settimanale può essere il cuore pulsante di una community viva. Vai live, conoscetevi e date a tuttə un motivo per tornare ogni settimana.

Chat live & Reazioni I membri non stanno solo a guardare—parlano, reagiscono e si connettono tra loro dal vivo.

Ospiti sullo schermo Porta ospiti o membri sullo schermo per panel, interviste e membri in evidenza.

Qualità HD Trasmetti fino a 1080p in base al piano. Qualità professionale, nativa nella community.

Eventi

Dai ai tuoi membri una ragione per partecipare. Un calendario da consultare, eventi a cui confermare la presenza, e un ritmo che li fa tornare.

Calendario eventi Tutti i tuoi eventi in un unico posto. I membri vedono cosa sta arrivando e non si perdono mai ciò che conta.

Conferme & Promemoria I membri confermano, ricevono promemoria e partecipano. Niente più eventi "fantasma".

Eventi a pagamento Richiedi un pagamento per accedere a un evento singolo—un laboratorio, una masterclass, una sessione live. Un evento, un prezzo.

Background image
Una community di meditazione ha raggiunto $864K ARR nel suo primo mese grazie a sfide mensili, brevi percorsi ed eventi dal vivo che richiamano oltre 120 RSVP.

Gamification

Serie e classifiche come ti aspetti. Riconoscimenti unici—i membri si premiano a vicenda per i valori della community.

Gamification interface with streaks and leaderboards

Serie

I membri costruiscono slancio collegandosi ogni giorno. Una meccanica semplice che diventa una potente abitudine.

Riconoscimenti

Definisci i valori della community e i membri riconoscono gli altri con i punti ottenuti dalle serie.

Classifiche

Classifica i membri in base ai riconoscimenti guadagnati, non solo all’attività. La community decide chi si distingue.

Background image
Una community di lingue bibliche ha raggiunto $139K ARR dopo il lancio di riconoscimenti che i membri usano attivamente per monitorare le serie giornaliere consecutive e guadagnare premi.

Più funzionalità in uno spazio

Quando si parte, la semplicità vince. Ma quando è il momento di scalare, gli spazi che supportano più di una funzione consentono di tenere insieme tutto—disponibile sul piano Scale Plan e superiori.

Uno spazio. Tutto insieme.

I membri restano nel flusso—senza dover saltare tra le schede.

Cosa puoi inserire in uno spazio
Corsi

Lezioni, quiz e certificazioni.

Feed attività

Post, sondaggi, domande e discussioni.

Trasmissione live

Vai live con ospiti, chat live e reazioni.

Eventi

Live o virtuale, singolo o ricorrente.

Membri

Vedi chi c'è nello spazio e connettiti.

Pagine

Semplici pagine web per aggiungere dettagli o indicazioni.

Attiva o disattiva le funzionalità.

Progetta tu l'esperienza.

Un solo posto. 84% di attività guidata dai membri. Ecco cosa succede quando i membri non si perdono.

Checklist di benvenuto

Trasforma i nuovi membri in contributor attivi. Una checklist di benvenuto guidata che completeranno davvero.

99%

del Mighty Networks profittevoli usano la checklist di benvenuto

92%

dei Mighty Networks profittevoli la personalizzano

Estendi ciò che la tua community può fare

Estensioni

Embed, integrazioni e API. Porta i contenuti, collega gli strumenti che già usi e costruisci ciò di cui hai bisogno.

Mighty Networks Extensions

Incorporamenti

Se è su internet, funziona con Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, il tuo gemello AI—oltre 2.000 app che i membri possono usare senza uscire dalla community.

Integrazioni

Zapier Kit per email, Delphi per AI twin, Zapier per tutto il resto. Più tracking pixel per Google Analytics, Meta e TikTok. Connetti una volta, rimani collegato.

API

Attiva notifiche SMS. Crea classifiche personalizzate. Costruisci app su misura. Quello che ti serve. La tua community al massimo.

Incorporamenti

Se è su internet, funziona con Mighty. YouTube, Spotify, Google Docs, Canva, il tuo gemello AI—oltre 2.000 app che i membri possono usare senza uscire dalla community.

Integrazioni

Zapier Kit per email, Delphi per AI twin, Zapier per tutto il resto. Più tracking pixel per Google Analytics, Meta e TikTok. Connetti una volta, rimani collegato.

API

Attiva notifiche SMS. Crea classifiche personalizzate. Costruisci app su misura. Quello che ti serve. La tua community al massimo.

Mighty Networks Extensions

Vedi la lista completa delle funzionalità community

La community è solo l'inizio.

Membri con cui connetterti. Corsi da insegnare. Entrate da generare. Marketing da far crescere. Amministrazione per gestire tutto.

Courses

Corsi

Courses

Corsi

Members

Membri

Marketing

Marketing

Payments

Pagamenti

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Costruisci una community che diventa un'abitudine.

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

