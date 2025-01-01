Design System Sandbox

This is a sandbox for the design system.

Spacing variables from props are parsed as css variables:
cssVar('spacing-md') => var(--spacing-md)

Test


            <TestContainer
              $padding='spacing-md'
              $margin='spacing-md'
              $borderRadius='radius-xs'
            >
              <p>Test</p>
            </TestContainer>
Light

Dark

Light

Gradient Light

Gradient Dark

Heading 2XL

Heading XL

Heading LG

Heading MD

Heading SM
Heading XS

Paragraph XL - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Paragraph LG - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Paragraph MD - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Paragraph SM - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Paragraph XS - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Font Size Heading

Custom Line Height Paragraph - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Font Weight Paragraph - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Multiple Custom Properties - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Layout Components

Basic Layouts

1
2
3
4
Auto (4 cols)
Auto (4 cols)
Auto (4 cols)
Auto (3 cols)
Auto (3 cols)
Auto (3 cols)
Auto (3 cols)

Responsive Columns

Auto (4 cols)
Auto (4 cols)
Auto (4 cols)
1
2
3

Custom Columns

1
2
3
4
5

Nested Grids

1
2
3
4
5

SectionLayout Component Style Guide

Section with Brand Solid Background

Input Components

Text Input with Slider

Text Input - Small

Text Input - Medium

Text Input - Large

Text Input - Required

Text Input - States

This field is required

Slider Input - Default

Default Slider (0-100)

Current value: 50

Slider Input - Custom Range

Custom Range Slider (0-50)

Current value: 25

Slider Input - With Steps

Step Slider (0-100, step 10)

Current value: 0

Slider Input - States

Disabled Slider

Current value: 75

Select Field - Default

Select Field - Required

Select Field - States

This field is required

Product

FeaturesReviewsPlans and Pricing

Mighty Pro

Pro FeaturesImplementation ServicesMigration ServicesPro Case StudiesPro for Non-Profits

Resources

PodcastMasterclassMighty ExpertsCase StudiesSetup TrainingNew Feature TrainingWeekly SessionsHelp CenterEncyclopediaPartner ProgramOverview

Company

AboutCareersTrust CenterTerms of ServicePrivacy PolicyAccessibility

Comparison

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Get the app

Build a $1 Million Community

This free masterclass went viral—sign up to learn why.

Product

FeaturesReviewsPlans and Pricing

Mighty Pro

Pro FeaturesImplementation ServicesMigration ServicesPro Case StudiesPro for Non-Profits

Resources

PodcastMasterclassMighty ExpertsCase StudiesSetup TrainingNew Feature TrainingWeekly SessionsHelp CenterEncyclopediaPartner ProgramOverview

Company

AboutCareersTrust CenterTerms of ServicePrivacy PolicyAccessibility

Comparison

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. All rights reserved.

© 2025 Mighty Networks. All rights reserved.