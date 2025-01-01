Integrazioni

Connetti ciò che già usi
Genera link per eventi in pochi secondi
Zoom nativo
Live streaming integrato o Zoom — scegli tu. Collega una sola volta, avvia riunioni quando vuoi.
Lancia incontri e vai live quando vuoi
Collega Zoom e crea link istantaneamente
Una connessione integrata la rende semplice e intuitiva
Sincronizza automaticamente i Membri con l’Email Marketing di Kit
Kit
I membri si sincronizzano all’istante. Segmenta per tag. Invia le email giuste alle persone giuste.
Sincronizza automaticamente i membri
Moduli di contenuto Bright Mighty direttamente nel tuo editor Kit
Usa i tag per segmentare automaticamente i membri per campagne e promozioni mirate
Configura il tuo gemello digitale AI
Delphi
Allena una versione AI di te stesso e incorporala direttamente nella tua community. I membri ricevono risposte in qualsiasi momento — con la tua voce.
Allena il tuo gemello digitale sui tuoi contenuti e la tua esperienza
Incorporalo in qualsiasi Spazio o corso
Scala la tua presenza senza aumentare il tuo tempo
Automatizza oltre Mighty
Zapier
Collega centinaia di app. Attiva azioni ovunque operi il tuo business.
Libreria in espansione di trigger e azioni Zapier
Assistenze per la creazione di contenuti
Connessioni semplici per rendere la gestione dell'iscrizione a network e Spazi un gioco da ragazzi
Monitora ciò che conta
Codici di Tracciamento
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — scopri da dove provengono i tuoi membri.
Supporto per Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
