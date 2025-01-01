Connetti ciò che già usi

Integrazioni

Mantieni gli strumenti che funzionano per te. Collega Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixel di tracciamento e altro.

Genera link per eventi in pochi secondi

Zoom nativo

Live streaming integrato o Zoom — scegli tu. Collega una sola volta, avvia riunioni quando vuoi.

Lancia incontri e vai live quando vuoi

Collega Zoom e crea link istantaneamente

Una connessione integrata la rende semplice e intuitiva

Native Zoom
Kit

Sincronizza automaticamente i Membri con l’Email Marketing di Kit

Kit

Configura il tuo gemello digitale AI

Delphi

Allena una versione AI di te stesso e incorporala direttamente nella tua community. I membri ricevono risposte in qualsiasi momento — con la tua voce.

Allena il tuo gemello digitale sui tuoi contenuti e la tua esperienza

Incorporalo in qualsiasi Spazio o corso

Scala la tua presenza senza aumentare il tuo tempo

Delphi
Zapier

Monitora ciò che conta

Codici di Tracciamento

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — scopri da dove provengono i tuoi membri.

Supporto per Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

