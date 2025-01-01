Strumenti nativi, risultati reali

Marketing

Sfide gratuite, eventi live e mini-corsi sono ora i funnel più potenti — e puoi gestirli tutti su Mighty. Le landing page attirano persone, il checkout le converte in clienti paganti.

Abbonamenti con accesso limitato

Lancia una sfida gratuita, un mini-corso o un evento live prima che i membri si iscrivano. I membri ottengono valore reale. Tu ottieni un percorso migliore e più veloce verso il pagamento.

Un assaggio, non una provocazione

Dai valore reale subito. Abbastanza perché i membri vedano risultati — e ne vogliano ancora.

Conversione integrata

Promemoria promozionali, messaggi automatici e checkout all’interno dello spazio.

Velocità verso il pagamento

Quando sono pronti, l’upgrade è lì. Nessun ostacolo. Nessun passaggio di mano.

Funziona da solo

Automatizza il benvenuto, i suggerimenti e gli avvisi di upgrade. Tu lo costruisci una volta sola.

Una community di mindset femminile ha aggiunto $120K ARR in 4 giorni aumentando i prezzi, lanciando un funnel di 3 giorni di sfide e chiudendo le iscrizioni per creare urgenza.

Come usare gli abbonamenti con accesso limitato

Valida la tua idea prima di approfondire

Non sei sicuro che la gente pagherà?Lancia una sfida a pagamento di 30 giorni con uno spazio limitato — senza la promessa di altro. 10 persone che ti pagano $49 sono $490 e la prova che la tua idea funziona.Il nostro AI Cohost ti guiderà passo passo su come farlo con Community Design™.

5-Night Meal Challenge phone mockup
5-Night Meal Challenge with upgrade popup

Come usare gli abbonamenti con accesso limitato

Salta il freemium

I livelli freemium insegnano ai membri a non pagare. Le community senza piani gratuiti convertono il doppio rispetto a quelle con opzione freemium.Freemium dice "resta finché vuoi". Spazi limitati dicono "ecco cosa è possibile — pronto per altro?"

Una community di salute sostenibile ha raggiunto $9,8M ARR usando sfide per convertire membri e automazioni per onboarding, badge e partecipazione agli eventi su Mighty.

La tua porta d’ingresso

Landing page

Pagine marketing ad alta conversione che trasformano i "forse" in "dimmi di più".

Completamente personalizzabile

Il tuo brand, le tue immagini, la tua voce. Ogni pagina rispecchia te, non un modello.

Prezzi, vantaggi, checkout

Tutto ciò che serve a un membro per esplorare e acquistare in un solo posto.

Testa ciò che funziona

Lancia offerte in parallelo. Tieni ciò che converte.

Lancia più offerte

Una per offerta, pubblico o campagna.

Targetizza pubblici diversi

Pagine diverse per persone diverse.

L’offerta giusta al momento giusto

Banner promozionali

Messaggi targettizzati all’interno della tua community — basati su chi sono i membri, non solo su cosa fanno.

Target per audience

Quando un membro si unisce alla tua rete, accoglilo personalmente con un DM. Successivamente, invitalo al piano più adatto a lui.

Imposta la tua finestra

Lancia un banner per una settimana, un giorno o una vendita lampo. Tu decidi quando appare e quando scompare.

Un tap per acquistare

Il link del banner va direttamente alla tua offerta. I membri la vedono, fanno tap, acquistano.

Una community di coaching ha eseguito una sfida di 3 giorni e poi chiuso le iscrizioni per creare urgenza, generando $120K di ARR extra in soli 4 giorni.

Cosa sta davvero convertendo ora?

Le strategie di crescita non stanno mai ferme. Ecco i 5 funnel più efficaci su Mighty in questo momento — dal primo lancio fino al milione di dollari.

Live Events and Replays with flash sale popup

Top 5 strategie di crescita ora

Sfide

Gratis o low ticket, crea una sfida a tempo e strutturata per dare alle persone un assaggio della tua offerta.

Eventi dal vivo

Organizza un summit, workshop o AMA. Porta dentro la gente. Mostra loro le potenzialità.

Mini-corsi

Gratis o low ticket, offri valore reale subito con uno Spazio limitato. Cattura l’interesse. Guida verso l’acquisto.

Vendite lampo

Prezzi a tempo limitato che creano urgenza. I codici promo lo rendono facile.

Referral membro

I tuoi migliori membri portano altri membri. Il passaparola funziona ancora meglio.

Il Launch Plan Host medio su Mighty guadagna $4.800/anno e inizia dai suoi contatti esistenti.

Un’ultima cosa...

Il tuo Brand negli App Store

La tua community nell’Apple App Store e su Google Play. I membri ti cercano, ti trovano e scaricano — con l’82-96% del coinvolgimento che avviene tramite le app.

Ricercabile

Prospetti e membri ti trovano per nome nell’App Store e su Google Play.

Scaricabile

Un tap per installare. La tua community sulla loro schermata home.

Condivisibile

I membri condividono un’app, non un link. Si diffonde come dovrebbe una vera app.

Affidabile

Un’inserzione sull’App Store dimostra che sei reale. Valutazioni e recensioni ispirano fiducia prima che si uniscano.

Una community di camionisti ha lanciato un programma di ingresso First Mile da $5 che converte i membri nel loro ecosistema formativo completo.

La Domanda sull’Email Marketing

Che ne dici dell’email marketing?

I link ai tuoi piani e spazi sono facili da copiare e inserire in qualsiasi email o sito web. Nessuna integrazione necessaria.La parte difficile è la strategia. Cosa offrire. Come posizionarla. Cosa fa scattare le persone. Questo è il compito di Community Design™ e ciò per cui sono state create le funzioni di questa pagina.Esistono innumerevoli piattaforme che ti aiutano a inviare email gratuitamente. Noi sviluppiamo funzioni native dove fanno la differenza nei risultati.

Vedi la lista completa delle funzioni di marketing

Vedi tutte le funzionalità

Il marketing è solo l’inizio.

Una community dove riunirsi. Membri con cui connetterti. Corsi da insegnare. Entrate da generare. Amministrazione per gestire tutto.

Community

Community

Courses

Corsi

Members

Membri

Payments

Pagamenti

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Inizia dai tuoi contatti, non da un’audience.

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

