Strumenti nativi, risultati reali
Marketing
Sfide gratuite, eventi live e mini-corsi sono ora i funnel più potenti — e puoi gestirli tutti su Mighty. Le landing page attirano persone, il checkout le converte in clienti paganti.
Abbonamenti con accesso limitato
Lancia una sfida gratuita, un mini-corso o un evento live prima che i membri si iscrivano. I membri ottengono valore reale. Tu ottieni un percorso migliore e più veloce verso il pagamento.
Un assaggio, non una provocazione
Dai valore reale subito. Abbastanza perché i membri vedano risultati — e ne vogliano ancora.
Conversione integrata
Promemoria promozionali, messaggi automatici e checkout all’interno dello spazio.
Velocità verso il pagamento
Quando sono pronti, l’upgrade è lì. Nessun ostacolo. Nessun passaggio di mano.
Funziona da solo
Automatizza il benvenuto, i suggerimenti e gli avvisi di upgrade. Tu lo costruisci una volta sola.
Una community di mindset femminile ha aggiunto $120K ARR in 4 giorni aumentando i prezzi, lanciando un funnel di 3 giorni di sfide e chiudendo le iscrizioni per creare urgenza.
Come usare gli abbonamenti con accesso limitato
Valida la tua idea prima di approfondire
Non sei sicuro che la gente pagherà?Lancia una sfida a pagamento di 30 giorni con uno spazio limitato — senza la promessa di altro. 10 persone che ti pagano $49 sono $490 e la prova che la tua idea funziona.Il nostro AI Cohost ti guiderà passo passo su come farlo con Community Design™.
Una community di salute sostenibile ha raggiunto $9,8M ARR usando sfide per convertire membri e automazioni per onboarding, badge e partecipazione agli eventi su Mighty.
La tua porta d’ingresso
Landing page
Pagine marketing ad alta conversione che trasformano i "forse" in "dimmi di più".
Completamente personalizzabile
Il tuo brand, le tue immagini, la tua voce. Ogni pagina rispecchia te, non un modello.
Prezzi, vantaggi, checkout
Tutto ciò che serve a un membro per esplorare e acquistare in un solo posto.
Testa ciò che funziona
Lancia offerte in parallelo. Tieni ciò che converte.
Lancia più offerte
Una per offerta, pubblico o campagna.
Targetizza pubblici diversi
Pagine diverse per persone diverse.
L’offerta giusta al momento giusto
Banner promozionali
Messaggi targettizzati all’interno della tua community — basati su chi sono i membri, non solo su cosa fanno.
Target per audience
Quando un membro si unisce alla tua rete, accoglilo personalmente con un DM. Successivamente, invitalo al piano più adatto a lui.
Imposta la tua finestra
Lancia un banner per una settimana, un giorno o una vendita lampo. Tu decidi quando appare e quando scompare.
Un tap per acquistare
Il link del banner va direttamente alla tua offerta. I membri la vedono, fanno tap, acquistano.
Una community di coaching ha eseguito una sfida di 3 giorni e poi chiuso le iscrizioni per creare urgenza, generando $120K di ARR extra in soli 4 giorni.
Cosa sta davvero convertendo ora?
Le strategie di crescita non stanno mai ferme. Ecco i 5 funnel più efficaci su Mighty in questo momento — dal primo lancio fino al milione di dollari.
Top 5 strategie di crescita ora
Sfide
Gratis o low ticket, crea una sfida a tempo e strutturata per dare alle persone un assaggio della tua offerta.
Eventi dal vivo
Organizza un summit, workshop o AMA. Porta dentro la gente. Mostra loro le potenzialità.
Mini-corsi
Gratis o low ticket, offri valore reale subito con uno Spazio limitato. Cattura l’interesse. Guida verso l’acquisto.
Vendite lampo
Prezzi a tempo limitato che creano urgenza. I codici promo lo rendono facile.
Referral membro
I tuoi migliori membri portano altri membri. Il passaparola funziona ancora meglio.
Il Launch Plan Host medio su Mighty guadagna $4.800/anno e inizia dai suoi contatti esistenti.
Un’ultima cosa...
Il tuo Brand negli App Store
La tua community nell’Apple App Store e su Google Play. I membri ti cercano, ti trovano e scaricano — con l’82-96% del coinvolgimento che avviene tramite le app.
Ricercabile
Prospetti e membri ti trovano per nome nell’App Store e su Google Play.
Scaricabile
Un tap per installare. La tua community sulla loro schermata home.
Condivisibile
I membri condividono un’app, non un link. Si diffonde come dovrebbe una vera app.
Affidabile
Un’inserzione sull’App Store dimostra che sei reale. Valutazioni e recensioni ispirano fiducia prima che si uniscano.
Una community di camionisti ha lanciato un programma di ingresso First Mile da $5 che converte i membri nel loro ecosistema formativo completo.
La Domanda sull’Email Marketing
Che ne dici dell’email marketing?
I link ai tuoi piani e spazi sono facili da copiare e inserire in qualsiasi email o sito web. Nessuna integrazione necessaria.La parte difficile è la strategia. Cosa offrire. Come posizionarla. Cosa fa scattare le persone. Questo è il compito di Community Design™ e ciò per cui sono state create le funzioni di questa pagina.Esistono innumerevoli piattaforme che ti aiutano a inviare email gratuitamente. Noi sviluppiamo funzioni native dove fanno la differenza nei risultati.
