La Domanda sull’Email Marketing

Che ne dici dell’email marketing?

I link ai tuoi piani e spazi sono facili da copiare e inserire in qualsiasi email o sito web. Nessuna integrazione necessaria.La parte difficile è la strategia. Cosa offrire. Come posizionarla. Cosa fa scattare le persone. Questo è il compito di Community Design™ e ciò per cui sono state create le funzioni di questa pagina.Esistono innumerevoli piattaforme che ti aiutano a inviare email gratuitamente. Noi sviluppiamo funzioni native dove fanno la differenza nei risultati.