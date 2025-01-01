Relazioni reali, non solo profili

Membri

L’84% dell’attività su Mighty è guidata dai membri. I tuoi membri non partecipano solo per te — lo fanno anche tra loro.La chiamiamo people magic.

People who show up for each other

Questa è la People Magic

Persone che si supportano a vicenda

La maggior parte delle piattaforme ti rende il collo di bottiglia. Mighty ti rende l’host di una festa che si gestisce da sola.Quando i membri interagiscono tra loro, restano — e la people magic AI assicura che queste connessioni avvengano più velocemente.

Un’azienda che organizza ritiri nelle isole greche ha lanciato abbonamenti digitali su Mighty da £8,99/mese per continuare la trasformazione tra un evento e l’altro.
Una community di veterani ha raggiunto 1 milione di contributi in un anno con solo 2.200 membri su Mighty.
Una community di maglieria a macchina è cresciuta fino a $183K ARR con knit-along e sfide che mantengono gli appassionati attivi mese dopo mese su Mighty.

Profili Membro

Ogni membro ha un profilo che mostra chi è, cosa ha conquistato e cosa avete in comune.

Mostra le somiglianze

I membri vedono cosa hanno in comune con altri membri — stesse risposte, stessa posizione, stessa transizione.

Custom Fields

Chiedi ciò che conta. Posizione, obiettivi, esperienza — tutto ciò che aiuta i membri a trovarsi tra loro.

Badge e serie

Mostra membri fondatori, corsi completati, sfide concluse e riconoscimenti ottenuti.

Scopri chi c’è qui

Ogni profilo è un’opportunità per vedere chi sono altri membri simili all’interno della community.

Membri vicino a te Incontra membri nella stessa città, regione o fuso orario. Le connessioni online diventano reali.

Membri come te Incontra membri con risposte, percorsi e obiettivi simili.

Costruisci relazioni autentiche

Il momento in cui un membro ti contatta direttamente è quello in cui una relazione inizia. Chat. Commenti. Messaggi diretti.

Messaggi Diretti Vedi qualcuno interessante in un post, evento o profilo? Un tap per chattare.

Note Testo & Vocali Scrivi un messaggio o invia una nota vocale nelle chat private o di gruppo.

Presentazioni di gruppo Il tocco magico delle persone crea i gruppi, i membri costruiscono relazioni.

93% di accuratezza

Le connessioni tra membri possono prevedere il tuo successo?

I nostri dati mostrano con il 93% di accuratezza che una community ha successo o fallisce in base al numero e alla frequenza con cui i membri interagiscono tra loro. Ecco perché sottolineiamo ovunque l’84% di attività guidata dai membri su Mighty.

Coinvolgi

Le domande innescano conversazioni. I commenti le approfondiscono. La chat le fa durare.

Sondaggi & Domande

Il modo più naturale per i membri di condividere le loro storie e scoprire gli altri.

Commenti

I commenti attivano notifiche. Più i membri contribuiscono, più gli altri tornano.

Chat

Conversazioni in tempo reale che rafforzano le relazioni e riportano le persone.

Una community di nutrigenomica per operatori sanitari che utilizzano test genetici è cresciuta fino a 7.295 membri e $180K ARR su Mighty.

I membri che si sentono visti restano più a lungo

Principali automazioni per i membri

Dai il benvenuto ai nuovi membri. Riconosci gli attivi. Riattiva chi è silenzioso. Le automazioni sono uno dei motivi principali per cui le community su Mighty trattengono così bene.

Dai il benvenuto ai nuovi membri

Quando qualcuno entra, fai partire i coriandoli e manda un messaggio personale.

Riconosci i primi post

Quando un membro fa la sua prima partecipazione, assegnagli un distintivo. Rendi visibile il coinvolgimento.

Premia i contributor

Ottieni un distintivo per 10 post. A 50 post arriva il distintivo leader della community.

Sprona gli inattivi

Quando un membro resta in silenzio per una settimana, manda un messaggio per riportarlo attivo.

Aggiorna gli attivi

Quando un membro raggiunge una soglia di partecipazione, invitalo in uno spazio avanzato.

Una community di fede, famiglia e finanza ha creato oltre 1.000 piccoli gruppi in 77 paesi — 2,5 anni in anticipo sulla tabella di marcia su Mighty.
Una community di single è cresciuta fino a 222 membri nei primi 90 giorni con un tasso di attivazione del 100% su Mighty.
Una community di professionisti della bellezza ha superato 1.000 membri e 5.000 contributi nei primi mesi — grazie al passaparola su Mighty.

Vedi la lista completa delle funzioni per i membri

I membri sono solo l’inizio.

Una community per riunirsi. Corsi da insegnare. Ricavi da generare. Marketing in crescita. Amministratore per gestire tutto.

Community

Community

Courses

Corsi

Marketing

Marketing

Payments

Pagamenti

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Scopri dove inizia l’84% dell’attività guidata dai membri.

14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.

