Corsi

La maggior parte dei corsi non viene completata. Ma i corsi Mighty sono accompagnati da community, responsabilità e la flessibilità di confezionarli in modi che portano risultati ai tuoi membri.

Coinvolgente su ogni piattaforma

Corsi che trasmettono valore premium dal momento in cui i membri arrivano — e mantengono la loro attenzione fino alla fine.

Sezioni & Lezioni

Organizza i contenuti in sezioni chiare. I membri sanno sempre dove si trovano e cosa c’è dopo.

Tracciamento dei progressi

I membri vedono quanto hanno raggiunto. Tu vedi chi è coinvolto e chi è bloccato.

Drip & Pianificazione

Rilascia lezioni secondo una programmazione o sblocca contenuti man mano che i membri progrediscono. Tu controlli il ritmo.

Quiz & Certificazioni

Metti alla prova la comprensione. Premia il completamento. Dai ai membri qualcosa da conquistare.

Una community di educazione finanziaria per latinos ha raggiunto $260K ARR con 3.559 membri che pagano $49/mese su Mighty.
Un marchio di formazione per fucili di precisione è cresciuto fino a 10.579 membri collegando corsi online con esperienze d’élite dal vivo su Mighty.
Una scuola online di belle arti ha superato $8,4M ARR con il 52% dei membri che contribuiscono attivamente ai corsi su Mighty.

Sfide, Librerie, Tracciatori di abitudini e molto altro

Il 95% degli Host di Mighty guadagna con i corsi — ma non nel modo che pensi. Ecco cosa stanno davvero costruendo.

Corsi
7-Day Kickstart Challenge course interface on mobile showing video lessons

Apprendimento strutturato, fatto nel modo giusto.

Erogazione premium del formato classico del corso.

Top 5 Altri Usi
Sfide

A tempo, strutturato, pensato per la responsabilità. Il formato che porta al completamento.

Librerie Risorse

Contenuti on-demand che i membri possono cercare e rivedere in qualsiasi momento.

Tracciatori di abitudini

I membri monitorano i progressi verso un obiettivo. Resetta e ripeti.

Repliche degli eventi

Ogni diretta streaming diventa un contenuto organizzato e ricercabile.

Membri in evidenza

Metti in risalto membri fondatori, vincitori di sfide o i migliori contributori.

Stesso strumento, confezione diversa.

Crea ciò che porta risultati ai tuoi membri.

Il prezzo medio di un singolo corso o sfida su Mighty è $350.
Una nota esperta di organizzazione ha generato $1,49M/ARR da un corso di certificazione da $2.250 su Mighty.

Perché i tassi di completamento sono più alti su Mighty

Corsi guidati dalla community

Su altre piattaforme, i corsi vivono da soli. Solo su Mighty possono convivere — nello stesso spazio, con gli stessi membri.

Il corso è la struttura

Dai ai tuoi membri la struttura per ottenere risultati e trasformazione che non possono raggiungere da soli.

La community è il motore del completamento

I membri vedono altri nello stesso corso, stessa lezione, stessa coorte. I progressi diventano condivisi. La responsabilità li fa andare avanti.

Un’accademia di massoterapia ha raggiunto $96,9K ARR con abbonamenti a $22,99/mese e programmi di certificazione a $1.399 su Mighty.
Una community di pasti in famiglia che insegna ai genitori a nutrire i neonati con lo stesso cibo del resto della famiglia ha raggiunto $139K ARR con oltre 400 ricette su Mighty.

Corsi che si autogestiscono

Top automazioni per i corsi

Dai il benvenuto ai nuovi studenti. Celebra i traguardi. Riconnetti i membri che si fermano. Le automazioni sono una delle chiavi della redditività dei corsi su Mighty.

Benvenuto

Dai il benvenuto ai membri in automatico. Stabilisci le aspettative. Indicali verso la lezione uno.

Celebra i progressi

Celebra i traguardi. Fai partire i coriandoli. Invia un incoraggiamento quando completano una sezione.

Riconnetti chi si è fermato

Quando un membro si ferma a metà corso, invia un messaggio per riportarlo indietro.

Offerte di Upsell

Quando un membro completa un corso → Presenta la tua prossima offerta quando la motivazione è alta.

Invito VIP

Quando un membro completa più corsi → Invitalo in uno spazio avanzato.

Mobile app showing course automations with a completion celebration popup

I corsi sono solo l’inizio.

Una community per riunirsi. Membri da connettere. Ricavi da generare. Marketing da far crescere. Amministratore per gestire tutto.

Community

Community

Members

Membri

Marketing

Marketing

Payments

Pagamenti

Admin

Admin

AI Cohost

AI Cohost

Prodotto

CommunityCorsiMembriMarketingPagamentiAdminAI Cohost

Estensioni

APIIntegrazioniIncorporamentiAutomazioni

Prezzi

Launch PlanScale PlanGrowth PlanTutti i piani

Mighty Pro

Funzionalità ProServizi ProCase Study ProOrganizzazioni senza scopo di lucro

Servizi

StrategiaDesignMigrazioneMighty Experts

Risorse

LibroPodcastMasterclassCase StudyMomentum ListFormazione sul prodottoCentro assistenza

Azienda

InformazioniCarriereTrust CenterTermini di ServizioInformativa sulla PrivacyAccessibilità

Confronti

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

