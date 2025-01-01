500 milioni di dollari guadagnati dagli Host nel 2025
Pagamenti
Vendi memberships, corsi, eventi e pacchetti. Mighty si occupa del checkout—tu ricevi le entrate.
Una membership di coaching ha venduto 847 posti a $2.497 ciascuno, generando oltre $2,1 milioni in ricavi su Mighty.
Una network di innovazione sanitaria gestisce tre livelli di adesione a $208, $833 e $2.083 al mese, tutto in un unico hub su Mighty.
Pagamenti nativi che fanno la differenza
Checkout che converte
Un checkout semplice e veloce—web e mobile. Nessun attrito. Niente drop-off. I membri pagano e iniziano in pochi secondi.
Momenti di marketing indimenticabili
Presenta la tua offerta con le tue immagini o video, branding e struttura.
Accesso immediato
I membri pagano e sono subito dentro. Niente attese, niente approvazione manuale, nessun passaggio extra.
Prezzo a modo tuo
Opzioni di pagamento flessibili
Incontra i tuoi membri dove sono. Più opzioni significano meno obiezioni.
Intervalli multipli
Intervalli di pagamento annuali, mensili, settimanali, giornalieri o una tantum.
Piani di pagamento a rate
Dividi grandi acquisti in pagamenti più piccoli.
Codici promozionali
Lancia vendite lampo, premia i membri fedeli o testa i prezzi.
Valute multiple
I membri pagano con la loro valuta locale. Tu vieni pagato nella tua.
Una community di formazione per parrucchieri ha guadagnato $158K nel primo anno con abbonamenti da $49/mese su Mighty.
Cosa offrire. Quanto chiedere. Come iniziare.
Cosa acquistano le persone?
Community e responsabilità, non solo più contenuti o accesso a te.Inizia con una membership Community Design™—temi mensili, calendario settimanale e domande giornaliere per chi è sullo stesso percorso.
Quanto vorranno pagare le persone?
Le persone prestano attenzione a quel che pagano. La media membership su Mighty è di $48/mese.Abbastanza alto da attrarre membri motivati. Abbastanza accessibile da dire “sì”.
Come trovo i primi 10 membri?
Inizia dai contatti che già hai. Potrebbero essere il tuo membro ideale—o conoscerlo.Gli Host che cominciano sul nostro piano LANCIO fanno in media $4.800/anno seguendo questa strategia.
Una community di salute pediatrica con 85 membri ha raggiunto $172K ARR mantenendo il 94% di attivi mensili su Mighty.
Una community femminile di fede ed empowerment ha raggiunto il 100% di membri attivi e $48,9K ARR su Mighty.
Entrate automatiche
Principali automazioni sui pagamenti
Tagga i nuovi acquirenti. Sblocca l'accesso subito. Segui le cancellazioni. Le automazioni sono uno dei motivi principali del successo delle community su Mighty.
Tagga i nuovi acquirenti
Quando qualcuno acquista un piano, aggiungi un tag. Ora puoi messaggiare gli acquirenti separatamente dagli interessati.
Sblocca l’accesso istantaneamente
Quando qualcuno acquista, invitalo automaticamente negli spazi giusti. Nessun lavoro manuale. Nessuna attesa.
Celebra l’acquisto
Quando qualcuno passa dalla prova gratuita al pagamento, fai partire i coriandoli e manda un messaggio di benvenuto.
Segui le cancellazioni
Quando qualcuno cancella, aggiungi un tag automaticamente e invia un messaggio.
Invito VIP
Quando un membro rinnova per almeno 6 mesi o fa l’upgrade a un piano superiore, invitalo in uno spazio esclusivo.
Una community di certificazione per professionisti fiscali ha riempito un programma da $9.995 mentre conduceva coaching settimanali e coorti su Mighty.
Inizia la tua prova gratuita
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.