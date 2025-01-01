Resultaten eerst, op elk niveau
Of je nu je eerste challenge lanceert of klaar bent voor apps met branding, de juiste beheer-tools wanneer jij ze nodig hebt.
Een backend voor elke fase
Simpel als je begint. Krachtig als je opschaalt. Dit krijg je achter de schermen van je Mighty Network.
Starten
Begin simpel. Een Welkomst-checklist, één plan met eenmalige betaling, een Activiteitenfeed. De rest kan wachten tot je vaart maakt.
Opschalen
Klaar om te migreren of uit te breiden? Wij zorgen dat je leden en betalingen meeverhuizen. Koppel daarna je stack met API’s, Zapier, Kit en 2.000+ embeds.
Groei
Klaar om te groeien met wat werkt? Doelgroepen, funnels en toegewijde support — plus exclusieve groeistrategieën en masterminds.
Een franchisecommunity groeide naar $11,7M ARR door onboarding, badges en deelname aan evenementen te stroomlijnen via Mighty's beheerfuncties en automatiseringen.
Mighty Insights™
Betrokkenheid, retentie, omzet, ledenactiviteit — één dashboard. Weet wie er aanwezig is, wat aanslaat en waarop je je moet richten.
Ontdek uitgebreide dashboards
Krijg een overzicht of duik de diepte in. Filter op functie, datum en ruimte.
Vind topbijdragers
Zie wie gesprekken aanzwengelt en bouw een ambassadeurscultuur.
Identificeer populaire content
Ontdek patronen en investeer extra in wat leden het liefste hebben.
Omzet bijhouden
Inkomstrapporten, planprestaties en betalingsdetails op één plek.
API's
Jouw Mighty Network is uitbreidbaar. Beheer-API’s en headless leden-API’s (binnenkort beschikbaar) maken koppeling met je stack en het bouwen van eigen workflows mogelijk — zonder Zapier.
Synchroniseren en automatiseren
Verbind met je CRM, activeer churn-alerts, automatiseer betalingsstromen vanuit externe systemen.
Bouw eigen ervaringen
Aangepaste leaderboards, AI-samenvattingen, mentormatching, leden-widgets — wat je maar nodig hebt.
Automatiseringen
Verwelkom nieuwe leden, erken mijlpalen en betrek de stille leden opnieuw. Stel het één keer in en bespaar elke week uren.
Welkom & onboarding
Stuur automatisch berichten naar nieuwe leden, nodig ze uit in ruimtes en stimuleer het profiel invullen.
Erkenning
Ken badges toe, laat confetti verschijnen, vier mijlpalen op het moment dat ze plaatsvinden.
Relaties
Verbind leden op basis van aangepaste velden, tags of cursusvoortgang.
Retentie
Beloon reeksen, vier bijdragen en maak van je meest betrokken leden ambassadeurs.
Een hardloopcommunity verdubbelde het aantal leden tot 2.300+ betalende leden met automatiseringen voor onboarding, gratis proefperiodes en promotiecodes.
Wat werkt nu echt
Onze populairste automatiseringen nu
Dit zijn de automatiseringen die vandaag resultaat boeken in de best verdienende communities.
Lesonderdeel afronden → Badge
Meest voorkomende automatisering op Mighty. Leden voltooien een lesonderdeel en krijgen een badge op hun profiel.
Lesonderdeel afronden → Pop-up
Topcommunities tonen na elk lesonderdeel een pop-up — meestal een felicitatiebericht of een link naar het volgende aanbod.
Sectie afronden → Badge
Zelfde idee, grotere mijlpaal. Leden voltooien een volledige sectie en verdienen een badge.
Bundel kopen → Tag toevoegen
Succesvolle communities gebruiken dit om berichten te segmenteren en te zien wie wat gekocht heeft.
Tag toevoegen → Uitnodigen voor ruimte
Tags geven toegang tot ruimtes. Hosts gebruiken dit om toegang te beperken — koop een plan, krijg een tag, en word uitgenodigd voor de ruimte.
Een community voor zorgprofessionals verliet Circle na frustratie over lage betrokkenheid en volgt nu 68% maandelijks actieve leden over 645 mensen op Mighty.
Verbind wat je al gebruikt
Integraties
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, trackingpixels — houd de tools die voor jou werken. Alles gekoppeld.
Ga direct live. Kies voor de native livestreaming van Mighty of Zoom-integratie.
Synchroniseren, automatiseren, volgen. Kit voor e-mail, Zapier voor werkstromen en trackingpixels voor advertenties.
Jouw AI digitale tweeling. Voeg Delphi toe zodat leden kunnen chatten met AI die getraind is op jouw content.
2.000+ apps. Eén platform.
Embeds
Als het op internet staat, werkt het waarschijnlijk met Mighty. Video’s, formulieren, agenda’s, documenten — gewoon plakken en gaan.
URL's of codefragmenten. Geen API's nodig. Gewoon kopiëren en plakken.
Overal te gebruiken. Cursus, posts, pagina's — op web en mobiel.
Volledige functionaliteit. Je embeds werken zoals bedoeld.
Een transportcommunity groeide naar $186K ARR in drie maanden met geautomatiseerde welkomstberichten, check-ins en ledenerkenning.
Hou je community veilig
Moderatie
Private of betaalde communities zijn anders — met minder kwaadwillenden. Zo pakt het platform eventuele problemen aan.
Acties met één klik. Controleer rapporten en los ze snel op.
Trefwoordfiltering. Stel regels in, blokkeer content automatisch.
AI-gestuurde moderatie. Signaleer problemen voordat ze echt issues worden.
Mighty Pro
Apps met branding, strategie-uren en een team dat helpt om het goed te doen. Als je deskundige begeleiding wilt en het snelste pad naar resultaat.
Toegewijd Launch-team
Wij helpen je strategie vormgeven en bouwen jouw Mighty Pro Network zodat het werkt.
Jouw eigen apps met branding
De meest logische upgrade voor het beste resultaat. 2,5x meer betrokkenheid dan onze andere plannen.
Strategie wanneer jij het wilt
Meerdere niveaus van support — inclusief toegang tot deskundige begeleiding wanneer jij het nodig hebt.
Klantensucces
Iemand die je bedrijf kent en je op koers houdt.
