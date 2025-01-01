Geen generieke AI

AI gebouwd om communitybedrijven te laten groeien

De meeste platforms voegen AI toe zodat ze het kunnen afvinken. Wij hebben AI Cohost getraind met Community Design™ — de strategie achter $500 miljoen communityomzet. Getraind op 8 jaar van wat werkt (en wat niet), beantwoordt AI Cohost niet zomaar jouw vragen.AI Cohost laat je subtiel weten als je te laag prijst. Het markeert wanneer je aanbod te ingewikkeld is. Het deelt de exacte groeifunnels die nu werken—en hoe dit alles past bij jouw unieke idee.