Persoonlijke strategie en set-up voor elk stadium. Geen generieke AI—een duidelijke visie die $500 miljoen aan resultaat heeft opgeleverd.
Geen generieke AI
AI gebouwd om communitybedrijven te laten groeien
De meeste platforms voegen AI toe zodat ze het kunnen afvinken. Wij hebben AI Cohost getraind met Community Design™ — de strategie achter $500 miljoen communityomzet. Getraind op 8 jaar van wat werkt (en wat niet), beantwoordt AI Cohost niet zomaar jouw vragen.AI Cohost laat je subtiel weten als je te laag prijst. Het markeert wanneer je aanbod te ingewikkeld is. Het deelt de exacte groeifunnels die nu werken—en hoe dit alles past bij jouw unieke idee.
Een community voor professionals in midlife groeide in 30 dagen met 73,7% bij een aanbod vanaf $25/maand op Mighty.
Een faith-community voor jonge vrouwen haalde 100% actieve leden en $48.900 ARR door inspiratie om te zetten in dagelijkse transformatie op Mighty.
Een dove nieuwscommunity werd in maart gelanceerd en bereikte 2.567 leden en $34.000 ARR in minder dan een maand op Mighty.
Jouw traject. Jouw strategie.
AI Cohost past zich aan
Wat je nodig hebt bij $500/maand is niet wat je nodig hebt bij $50.000. AI Cohost wordt afgestemd op jouw plan met eenmalige betaling.
Starten
Krijg je eerste 10 leden in 30 dagen. AI Cohost ondersteunt je bij het samenstellen van je aanbod, contacten benaderen en uitreiken met een waardevol aanbod.
Opschalen
Automatiseer wat werkt of migreer zonder je momentum kwijt te raken. AI Cohost loodst je door integraties, automatisaties en migratieplaybooks.
Groei
Verdubbel je omzet met de juiste funnels. AI Cohost helpt je met het uitvoeren van challenges, summits, flash sales en verwijzingsprogramma's—zonder extra complexiteit of fouten.
Resultaten garanderen
Wil je meer dan alleen een AI Cohost? Dedicated strategen met $500 miljoen aan resultaten, plus Merkapps die voor 59% wekelijkse actieve leden zorgen—spring meteen naar het beste resultaat.
Een motorcommunity verdiende $258.000 ARR na het verbeteren van hun navigatie, onboarding en wekelijkse Posts—goed voor 10.000 nieuwe bijdragen in één maand op Mighty.
AI Cohost is getraind op Community Design
Strategie ontmoet set-up
AI Cohost doet twee dingen: helpt je een gepersonaliseerd Community Design™ plan met eenmalige betaling opstellen voor jouw idee—en vervolgens je Mighty Network instellen om het uit te voeren.
Community Design™
Hoe STARTEN ik een betaalde community?
De meeste mensen proberen eerst een publiek te bouwen—verkeerde volgorde. AI Cohost toont je hoe je in je contacten je eerste 10 betalende leden vindt.
Hoe verhuis ik mijn bestaande programma's naar een nieuw platform?
Vernieuw je aanbod en voeg een bonus toe voor de overstap. AI Cohost zet de overstap in kaart aan de hand van wie je meeneemt en je doelen.
Wat moet ik vragen?
$48/maand is het gemiddelde op Mighty. AI Cohost helpt je de juiste prijs te vinden voor je specifieke aanbod en leden.
Hoe groei ik sneller?
Challenges, summits en flash sales converteren nu heel goed. AI Cohost toont je de funnels die bij jouw fase passen.
Stel je voor dat deze vragen worden beantwoord met platformdata en een duidelijke visie—niet met generiek advies.
Platform instellen
Hoe stel ik mijn Ruimtes op?
Minder dan je denkt. AI Cohost ontwerpt jouw set-up op basis van je aanbod en hoe leden er doorheen bewegen.
Activiteitenfeed of Chat?
Feed voor content, Chat voor realtime. AI Cohost adviseert op basis van hoe jouw leden daadwerkelijk contact maken.
Welke automatiseringen moet ik instellen?
Onboarding, erkenning, behoud—in die volgorde. AI Cohost prioriteert de zaken die belangrijk zijn voor jouw fase.
Hoe stel ik meerdere aanbiedingen en doelgroepen in?
Aparte pagina's, aparte promoties, aparte doelgroepen. AI Cohost helpt je deze te ordenen zodat ze elkaar niet beconcurreren.
Stel je eens voor dat je beslissingen neemt op basis van wat werkt—en binnenkort agents hebt die het voor je doen.
Hosts die een Community Design Plan voltooien, halen 3x zo vaak $500/maand in hun eerste 90 dagen.
Een community voor tapping en emotionele vrijheids-technieken bereikte $1,45 miljoen ARR met meer dan 6.000 leden die stressvermindering leren op Mighty.
Een vastgoed-educatiecommunity haalde $542.000 ARR op Mighty nadat ze automatiseringen toevoegden die ze bij Circle niet hadden.
Een juridische studiecommunity groeide van 22.000 naar 82.000 leden en haalde $167.000 ARR, waarvan 98% van de interactie mobiel gebeurde op Mighty.
Een voorproefje van wat er binnen te vinden is
Chat met Cohost
Een preview van de strategie en set-up begeleiding die op je wacht binnenin.
Community Design™
Jouw Belangrijk doel. Je prijsstelling. Je maandthema's. Jouw STARTEN-plan met eenmalige betaling. Strategievragen beantwoord met een duidelijke mening.
Platform instellen
Jouw Ruimtes. Jouw automatiseringen. Jouw landingspagina. De ledenreis. Instelkeuzes op basis van wat werkt.
Een Duitstalige community voor ouders bereikte $2,15 miljoen ARR in 2 jaar door de AI Co-Host te gebruiken voor wekelijkse challenges voor hun leden op Mighty.
