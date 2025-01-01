Schaal wat werkt

Automatiseringen

Verwelkom nieuwe leden, vier mijlpalen, heractiveer de stille — alles op de automatische piloot. Je bouwt het één keer. Het blijft zolang jij het nodig hebt.

Automations

Groei zonder groeipijn

Bespaar elke week uren

Wat handmatig uren kost, kost met automatiseringen seconden. Het kluswerk verdwijnt. Het resultaat niet.

Begeleid je leden bij elke stap.

Automatiseer ledenreizen, betrokkenheid en retentie.

Bouw een $1M-community met het team dat je nu hebt.

10x of 100x jouw groei.

Stel in enkele seconden nieuwe automatiseringen in.

Beheer ze allemaal vanuit één dashboard in je adminpaneel.

Triggers en acties

Al onze plannen worden geleverd met de automatiseringen die je voor die fase nodig hebt. Launch helpt je starten. Scale voegt kracht toe. Growth ontgrendelt alles.En Mighty Pro? Dat is het snelle pad naar gegarandeerde resultaten.

Triggers

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Les afgerond

Sectie afgerond

Quiz afgerond

Quiz niet gehaald

Badge toegevoegd of verwijderd

Tag toe- of verwijderen

Geantwoord op een aangepast veld

Reactie op een aangepast veld gewijzigd

Reeks-mijlpaal bereikt

Lid spaart een specifiek aantal punten

Lid bereikt het klassement

Space: Toegetreden of Verlaten

-

Netwerk: Toegetreden of Verlaten

-

Welkomstchecklist voltooid

-

Gekocht/Toegang verkregen of Plan geannuleerd

-

Verwijderd uit plan

-

Geconverteerd van gratis proefperiode

-

RSVP'd voor evenement

-

Event heeft specifiek aantal RSVPs bereikt

-

Deelgenomen aan livestream in een Space

-

Lid bereikt specifiek aantal aangemaakte berichten

-

-

Lid bereikt specifiek ambassadeursniveau

-

-

Lid heeft op een bericht gereageerd

-

-

Lid heeft poll of vraag beantwoord

-

-

Aantal chatberichten bereikt in een ruimtechat

-

-

Lid inactief in ruimte gedurende ingestelde tijd

-

-

Host heeft DM ontvangen

-

-

Acties

Launch Plan

Scale Plan

Growth Plan & Pro

Badge toevoegen of verwijderen

Label toevoegen of verwijderen

Extra punten toekennen

Uitnodigen voor of verwijderen uit Space

-

Uitnodigen voor of verwijderen uit plan

-

RSVP's sluiten of openen

-

Welkom nieuw lid

-

Pop-up weergeven met optionele confetti

-

Stuur een privébericht

-

-

Eerste indrukken, geautomatiseerd

Welkom & onboarding

Verwelkom nieuwe leden direct

Een lid converteert van een gratis proefperiode → stuur een gepersonaliseerd bericht om te vertellen wat ze kunnen bereiken.

Gebruik wat ze je vertellen

Combineer automatiseringen met antwoorden op aangepaste velden. Stuur verschillende berichten op basis van hun doelen, ervaring of interesses.

Wijs hen de volgende stap aan

Leid nieuwe leden automatisch naar de juiste cursus, challenge of evenement.

Verwelkom nieuwe leden direct

Een lid converteert van een gratis proefperiode → stuur een gepersonaliseerd bericht om te vertellen wat ze kunnen bereiken.

Gebruik wat ze je vertellen

Combineer automatiseringen met antwoorden op aangepaste velden. Stuur verschillende berichten op basis van hun doelen, ervaring of interesses.

Wijs hen de volgende stap aan

Leid nieuwe leden automatisch naar de juiste cursus, challenge of evenement.

Automatiseer jouw communitycultuur

Erkenning

Vier voortgang zodra het gebeurt — van eerste stappen tot grote mijlpalen.

Belonen van voltooiing Een lid voltooit een lesonderdeel of cursus → ken direct een badge toe.

Stimuleer bijdragen Een lid plaatst of reageert → waardeer het tonen van hun betrokkenheid.

Benadruk expertise Combineer badges met aangepaste velden om zichtbaar te maken wie waar kennis van heeft.

Automatiseer jouw communitycultuur

Erkenning

Vier voortgang zodra het gebeurt — van eerste stappen tot grote mijlpalen.

Belonen van voltooiing Een lid voltooit een lesonderdeel of cursus → ken direct een badge toe.

Stimuleer bijdragen Een lid plaatst of reageert → waardeer het tonen van hun betrokkenheid.

Benadruk expertise Combineer badges met aangepaste velden om zichtbaar te maken wie waar kennis van heeft.

Bouw verbindingen tussen leden

Relaties

Maak voor elk lid een gedenkwaardige en gepersonaliseerde ervaring, zodat zij blijvend vooruitgang boeken—samen met anderen.

Koppel leden automatisch Een lid sluit zich aan → introduceer hen aan anderen met vergelijkbare doelen, locaties of interesses.

Groeperen op basis van overeenkomsten Gebruik aangepaste velden om leden te koppelen. Zelfde uitdaging, zelfde cohort, zelfde reis.

Voortgang samen met anderen Leden zien wie hetzelfde pad volgt. Verantwoording ontstaat vanzelf, zonder dat jij het hoeft te faciliteren.

Geef leden een reden om terug te komen

Retentie

Beloon consistentie

Een lid behaalt een reeks-mijlpaal → ken een badge toe. Erken het gedrag dat je vaker wilt zien.

Versterk je waarden

Vier de acties die belangrijk zijn voor jouw community — bijdragen, afrondingen, verbindingen.

Bouw je ambassadeurs

Identificeer je meest betrokken leden en nodig ze uit om te leiden — volledig automatisch.

